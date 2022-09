Bonus 2022 per il caro vita: la sintesi dei più importanti

5 Settembre 2022

L’anno in corso sta riservando una prospettiva poco incoraggiante per sopportare il rincaro pazzo dei costi della vita. Le forme di incentivo disponibili per l’anno 2022 approntate dal Governo sono diverse ed occorrono alcuni requisiti per poterle richiedere. Ecco la sintesi di alcuni di queste agevolazioni fiscali:

Bonus animali domestici

Per i nostri animali domestici e le cure mediche loro necessarie, è prevista una agevolazione del 19% , per un tetto massimo di spesa, pari a 550 euro, con una franchigia di 129,11 euro. Il credito in oggetto, può essere utilizzato come detrazione dal totale delle tasse da corrispondere.

Bonus Automobile

Circa il settore automobilistico, il Governo ha varato alcuni ecoincentivi per promuovere ed agevolare l’acquisto di auto elettriche o ibride, includendo la rottamazione delle auto più inquinanti. Previsti, infatti, fino a 5.000 euro per auto elettriche con emissioni tra 0-20g/Km ; fino a 4.000 euro per l’acquisto di auto ibride plug-in di categoria 61-135 g/Km di CO2.

Bonus ascensori

Per l’installazione di ascensori, montacarichi o lo smaltimento di impianti precedentemente creati, al fine di abbattere le barriere architettoniche all’interno delle abitazioni, è possibile detrarre il 75% delle spese sostenute. Un credito utilizzabile in 5 quote, per alleggerire le tasse.

Bonus condizionatori

L’agevolazione prevista per l’acquisto o la sostituzione di un condizionatore, al fine di migliorare l’efficentamento energetico in casa, prevede una detrazione tra il 50 ed il 65% sul totale della spesa sopportata. Un credito, anche questo, che può essere utilizzato per ridurre le tasse da corrispondere o in alternativa, ricevere uno sconto sul totale in fattura.

Bonus caldaia

Agevolazioni del 110%, invece, per coloro i quali, volessero provvedere alla sostituzione di una caldaia in concomitanza con operazioni importanti di ristrutturazione dell’immobile, e un detrazione del 65% per il cambio dell’impianto di riscaldamento con uno nuovo ed a maggiore efficienza, o di classe A; 50% di detrazione per una caldaia di classe A, priva di valvole.

Bonus benzina

All’interno di questo pacchetto di agevolazioni fiscali, troviamo anche la riduzione delle accise sui carburanti, ed in particolare, 25 centesimi (iva esclusa) al litro, con la possibilità di ottenere dei buoni carburante del valore massimo di 200 euro per i dipendenti di aziende che sono costretti a spostarsi per lavorare.

Bonus cultura

Un bonus di 500 euro richiedibile dai 18 enni, o da chi è nato nel 2003, attraverso apposita registrazione sulla piattaforma 18 app, da spendere su Amazon e nei negozi che hanno mostrato la propria adesione.

Bonus donne disoccupate

Previsto uno sgravio contributivo di massimo 6.000 euro per datori di lavoro che effettuano assunzioni di donne, disoccupate da almeno 12 mesi. Lo strumento a sostegno dell’impiego femminile può avere una durata variabile, da 12 mesi per contratti a tempo determinato a 18 mesi per contratti a tempo indeterminato.

Bonus elettrodomestici

Una agevolazione fiscale del 50% fino ad un importo massimo di 10.000 euro, destinata all’acquisto di frigoriferi, congelatori, forni e altro, per arredare abitazioni in cui si stanno effettuando interventi di ristrutturazione.

Bonus facciate

Per provvedere alla riqualificazione delle case, l’ultima legge di Bilancio 2022 ha esteso la validità dell’incentivo, riducendo la percentuale al 60% del totale delle spese sopportate per la realizzazione dei lavori.

Bonus idrico

Fino a mille euro di bonus, previsti per la ristrutturazione di bagni, o per la sostituzione di rubinetti volti a ridurre il volume di acqua utilizzata.

Bonus infissi

Per l’istallazione o sostituzione di infissi, il pacchetto bonus previsti dal Governo, ha destinato una detrazione del 50%, fino a massimo 60.000 euro sul totale delle spese, utilizzabile o per alleggerire le tasse da ricevere come sconto in fattura, emessa dall’impresa prescelta.

Bonus matrimonio

Le imprese che lavorano nel settore dell’organizzazione matrimoni, possono richiedere opportuno bonus per agevolazioni fiscali a riguardo.

Bonus internet

Fino al 15 dicembre 2022 gli operatori accreditati, possono richiedere un voucher per la digitalizzazione destinato ad imprese e partite Iva. Previsti fino a 2.500 euro per la sottoscrizione di abbonamenti ad internet veloce.

Bonus verde

Fino al 2024 è possibile ottenere un bonus pari al 36% delle spese, volto alla sistemazione del verde di casa. Il tetto di spesa massimo per utilizzarlo è di 5.000 euro per interventi su terrazze, giardini, balcone, fioriere, recinzioni e altro.

Bonus tende da sole

Detrazione del 50% fino a 60.000 euro sul prezzo d’acquisto e posa in opera di schermature solari interne o esterne, zanzariere.