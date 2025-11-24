Milano
“Il futuro di Milano scritto a più mani”: appuntamento il 1 dicembre con il nostro Brains Day
Lunedì 1 dicembre Gli Stati Generali dedicano una giornata al futuro di Milano. L’appuntamento è in via Pergolesi 8, dalle 10 del mattino, fino all’ora dell’aperitivo. Ci sarà la community de Gli Stati Generali, voci del mondo accademico, economico, politico, associativo. Sarà un momento di confronto davvero aperto, un tempo nel quale discutere, iniziare a scrivere insieme il futuro della città.
Per iscriverti, clicca qui.
Dove e quando si svolge il Brains Day de Gli Stati Generali dedicato a Milano
Lunedì 1° dicembre 2025
Area Pergolesi EVENTS
Via G.B. Pergolesi, 8 – Milano
Stazione Centrale
MM Loreto/MM Centrale/MM Lima
PROGRAMMA
9:30 Registrazione e welcome coffee
10:00 Saluto del Direttore
10:10 Prof. Francesco Billari: chi sono oggi i milanesi (pillola-video)
10:15 Prof. Giulio Buciuni: Le città cannibali
10:25 Panel con Giulio Buciuni, Erich Ezechieli, Andrea Forghieri, Federica Verona
11:15 Lavorare a Milano: panel con Paolo Manfredi, Giorgia Serughetti, Yuri Santagostino, Luca Stanzione
12.00 Brains time – interventi del pubblico
12:15 Turismo, reti globali, internazionalizzazione: dialogo tra Armando Brunini, a.d. di SEA Aeroporti e Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano – conduce Dario Di Vico
13:00 Pranzo
14:15 Abitare a Milano (Pillola introduttiva e panel)
15:15 prof. Francesco Billari: l’importanza del capitale umano (pillola-video)
15:20 Il futuro di Milano scritto a più mani – Brains time – interventi del pubblico
16:00 Milano, la città della mobilità pubblica: dialogo con Amerigo Del Buono, Director of Service Operations presso ATM
16:15: Il futuro di Milano scritto a più mani- Brains time – interventi dal pubblico
17:15 Milano si racconta: ricerca sulla città a cura del prof. Paolo Natale (Univ. Milano Statale)
17:45 Fare politica a Milano e da Milano – dialogo con Raffaele Cattaneo, Pier Francesco Majorino, Marco Osnato, Anna Scavuzzo
19: 00 Aperitivo / Conclusione
