Lunedì 1 dicembre Gli Stati Generali dedicano una giornata al futuro di Milano. L’appuntamento è in via Pergolesi 8, dalle 10 del mattino, fino all’ora dell’aperitivo. Ci sarà la community de Gli Stati Generali, voci del mondo accademico, economico, politico, associativo. Sarà un momento di confronto davvero aperto, un tempo nel quale discutere, iniziare a scrivere insieme il futuro della città.

Dove e quando si svolge il Brains Day de Gli Stati Generali dedicato a Milano

Lunedì 1° dicembre 2025

Area Pergolesi EVENTS

Via G.B. Pergolesi, 8 – Milano

Stazione Centrale

MM Loreto/MM Centrale/MM Lima

PROGRAMMA

9:30 Registrazione e welcome coffee

10:00 Saluto del Direttore

10:10 Prof. Francesco Billari: chi sono oggi i milanesi (pillola-video)

10:15 Prof. Giulio Buciuni: Le città cannibali

10:25 Panel con Giulio Buciuni, Erich Ezechieli, Andrea Forghieri, Federica Verona

11:15 Lavorare a Milano: panel con Paolo Manfredi, Giorgia Serughetti, Yuri Santagostino, Luca Stanzione

12.00 Brains time – interventi del pubblico

12:15 Turismo, reti globali, internazionalizzazione: dialogo tra Armando Brunini, a.d. di SEA Aeroporti e Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano – conduce Dario Di Vico

13:00 Pranzo

14:15 Abitare a Milano (Pillola introduttiva e panel)

15:15 prof. Francesco Billari: l’importanza del capitale umano (pillola-video)

15:20 Il futuro di Milano scritto a più mani – Brains time – interventi del pubblico

16:00 Milano, la città della mobilità pubblica: dialogo con Amerigo Del Buono, Director of Service Operations presso ATM

16:15: Il futuro di Milano scritto a più mani- Brains time – interventi dal pubblico

17:15 Milano si racconta: ricerca sulla città a cura del prof. Paolo Natale (Univ. Milano Statale)

17:45 Fare politica a Milano e da Milano – dialogo con Raffaele Cattaneo, Pier Francesco Majorino, Marco Osnato, Anna Scavuzzo

19: 00 Aperitivo / Conclusione