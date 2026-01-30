casetta dell'acqua

Milano Cortina 2026, inaugurata la Casetta dell’Acqua Olimpica

30 Gennaio 2026

È attiva da oggi una speciale casetta dell’acqua istallata da MM nei pressi della nuova Arena Santa Giulia. Una casetta “olimpica”, pronta per fornire acqua buona e gratuita, liscia o gassata, anche agli spettatori del nuovo impianto che ospiterà le partite di hockey su ghiaccio nell’ambito dei Giochi di Milano- Cortina 2026.

Il presidente di MM Elio Franzini e Francesco Mascolo, amministratore delegato dell’azienda milanese partecipata dal Comune di Milano che gestisce il Servizio idrico integrato della città, insieme al presidente del Municipio 4 Stefano Bianco, il vicepresidente Marco Cormio e l’assessora Marina Melloni, hanno illustrato ai primi fruitori il funzionamento e le caratteristiche della casetta.

E proprio per facilitare la fornitura d’acqua durante i Giochi è stato deciso di lasciare libera l’erogazione di acqua, senza l’inserimento del documento d’identità, che tornerà a essere necessario come per tutte le casette dell’acqua sparse per la città a conclusione dell’appuntamento olimpico. A conclusione delle Olimpiadi, inoltre, verrà istallata una nuova casetta nei pressi del nuovo studentato di Porta Romana.

“È con molta soddisfazione che avvieremo, insieme a MM, il servizio di due nuove casette dell’acqua collocate in luoghi strategici della città, il Villaggio Olimpico e futuro studentato in zona Ripamonti, e l’Arena di Santa Giulia – ha spiegato l’assessora comunale all’Ambiente e Verde Elena Grandi -. Le casette dell’acqua sono un servizio molto apprezzato, utilizzato e prezioso oltre che sostenibile, che garantisce acqua sicura e di qualità a cittadini e cittadine e a chiunque ogni giorno vive la nostra città. Ecco perché stiamo lavorando per raggiungere ancora più quartieri e aree della città sempre più frequentate sia dai milanesi che dai city users”.

“Con quella di oggi siamo arrivati a 53 casette dell’acqua presenti in città – hanno ricordato Franzini e Mascolo -. Queste sono sempre più gradite dai cittadini, come dimostrano i dati di consumo che oramai hanno superato i 10 milioni di litri erogati annualmente. E questa è una bella notizia per la nostra città, perché dimostra la fiducia che viene riposta nel nostro servizio. L’acqua di Milano è buona e sicura, perché controllata quotidianamente, e le casette dell’acqua sono i nostri migliori testimonial”.

Le casette dell’acqua hanno un impatto positivo sull’ambiente: ogni anno garantiscono una riduzione di oltre 370 mila kg di CO2 e un risparmio di plastica di 320 mila kg.

Questa casetta, in particolare, non sarà solo in funzione per il periodo olimpico ma è stata posizionata in largo Anselmo Guerrieri Gonzaga e sarà quindi utilissima anche per chi frequenta la vicina scuola Guerrieri Gonzaga, così come il mercato comunale, le strutture dell’oratorio della Parrocchia Beata Vergine Addolorata in Morsenchio, oltre a tutti gli abitanti del quartiere e ai futuri frequentatori degli eventi dell’Arena Santa Giulia.

Sul sito www.latuaacqua.it è possibile geolocalizzare tutte le casette dell’acqua e scoprire tutti i segreti dell’acqua di Milano.

