Milano rilancia uno dei suoi simboli più iconici. L’Albero della Vita, protagonista di Expo 2015, tornerà infatti al centro del Milano Innovation District (MIND) con un progetto di riqualificazione che punta a restituire alla città uno spazio identitario e contemporaneo. L’intervento, promosso da Principia, segna una nuova fase di sviluppo per l’area, oggi tra i principali poli europei dedicati a ricerca e innovazione. Cuore dell’operazione sarà la riattivazione della piazza che circonda l’installazione, pensata come luogo aperto, inclusivo e dinamico, capace di ospitare eventi, cittadini e imprese.

Il nuovo spettacolo di luci e suoni sarà completamente rinnovato, mentre i lavori dovrebbero concludersi entro il 2028 grazie anche a un significativo contributo del MEF. “Il ritorno alla vita dell’Albero e della piazza ‘Expo 2015’ rappresenta molto più di un recupero architettonico – ha dichiarato Igor De Biasio, amministratore delegato di Principia –. È un gesto simbolico e concreto insieme: restituiamo ai cittadini un luogo amatissimo trasformandolo in uno spazio contemporaneo, vivo e aperto, capace di raccontare il futuro di Milano e dell’Italia”. Fondamentale anche il contributo creativo di Marco Balich, che già nel 2015 aveva reso l’Albero una icona globale. “Vedere l’Albero della Vita ritrovare un suo posto all’interno di MIND è per me motivo di grande orgoglio – ha affermato –. Questo progetto non è solo una riattivazione, è una reinterpretazione: un modo per restituire alla città un luogo che continua a emozionare, evolvendosi insieme a Milano”.

Il progetto mira così a rafforzare il ruolo della piazza come spazio civico centrale, capace di connettere memoria e futuro, rilanciando l’attrattività dell’intero distretto e restituendo ai cittadini uno dei luoghi più rappresentativi della storia recente milanese.