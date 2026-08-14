Mestre, Venezia o Treviso: dove conviene comprare casa oggi? L’analisi di un economista

Come analista del mercato immobiliare, agente immobiliare abilitato in collaborazione con Engel & Völkers e docente di economia, mi viene spesso rivolta una domanda apparentemente semplice: oggi conviene acquistare casa a Mestre, Venezia o Treviso? La risposta, tuttavia, non può limitarsi al prezzo al metro quadrato. Un economista osserva il mercato immobiliare in modo diverso. Prima ancora delle quotazioni, analizza la demografia, il mercato del lavoro, le infrastrutture, la qualità della vita, la domanda abitativa, la capacità di attrarre investimenti e le prospettive di crescita del territorio. È l’insieme di questi fattori a determinare il valore di un immobile nel lungo periodo.

Tre città, tre mercati completamente diversi

Sebbene distino pochi chilometri, Treviso, Mestre e Venezia rappresentano tre mercati immobiliari profondamente differenti.

Molti acquirenti confrontano semplicemente il prezzo degli immobili, ma il prezzo è soltanto una fotografia del presente. Il valore di un investimento immobiliare dipende soprattutto dalla capacità di una città di attrarre residenti, imprese, capitale umano e servizi. È qui che l’analisi economica diventa molto più interessante rispetto alla semplice osservazione degli annunci immobiliari.

Ogni città possiede infatti un proprio modello economico, e proprio questo modello influenza il valore delle abitazioni molto più di quanto spesso si immagini.

Treviso: la città dell’equilibrio

Dal punto di vista economico, Treviso rappresenta probabilmente il mercato più equilibrato dell’intero Veneto.

Negli ultimi anni la città ha saputo coniugare crescita economica, qualità della vita e sostenibilità urbana. Il centro storico è vivo, i servizi sono numerosi, il tessuto produttivo continua a essere uno dei più dinamici d’Italia e la vicinanza con Venezia, Padova e l’aeroporto Canova rende gli spostamenti estremamente semplici.

Ma il vero punto di forza di Treviso è un altro: è una città che riesce ancora a essere vissuta quotidianamente dai propri residenti. Eventi culturali, ristorazione, aree verdi, percorsi ciclabili e una dimensione urbana contenuta permettono di mantenere una qualità della vita molto elevata senza rinunciare ai servizi di una città moderna.

Dal punto di vista immobiliare questo significa una domanda abitativa sostenuta prevalentemente da esigenze reali e non soltanto speculative. È probabilmente questa caratteristica a rendere Treviso uno dei mercati più stabili dell’Italia settentrionale.

Mestre: una città strategica che deve ancora completare la sua trasformazione

Mestre rappresenta una realtà molto diversa.

Il suo principale punto di forza è senza dubbio la posizione geografica. In pochi minuti si raggiunge Venezia, la rete ferroviaria è tra le migliori del Nord Italia e la vicinanza con l’autostrada la rende un importante nodo logistico.

Dal punto di vista immobiliare esistono ancora interessanti margini di rivalutazione, soprattutto nelle aree interessate da interventi di riqualificazione urbana.

Tuttavia, Mestre continua a confrontarsi con alcune criticità strutturali. La qualità urbana è molto eterogenea tra i diversi quartieri, la percezione della sicurezza rimane problematica in alcune zone e l’offerta culturale e ricreativa risulta inevitabilmente limitata rispetto a quella di Treviso e, naturalmente, Venezia.

Per questo motivo il valore degli immobili dipende oggi più che mai dalla scelta del quartiere. Mestre non può essere considerata un mercato omogeneo: esistono aree con prospettive molto interessanti e altre nelle quali la crescita appare decisamente più contenuta.

Venezia: una città unica, ma sempre meno abitata

Venezia costituisce probabilmente il mercato immobiliare più particolare d’Europa.

La città possiede un patrimonio artistico, culturale e paesaggistico irripetibile. Musei, eventi internazionali, università, turismo e prestigio internazionale continuano a sostenere la domanda immobiliare da parte di investitori provenienti da tutto il mondo.

Tuttavia, proprio questa straordinaria attrattività ha generato anche uno dei principali problemi della città: l’overtourism.

Negli ultimi decenni Venezia ha progressivamente perso una parte significativa della popolazione residente. Molti immobili sono stati destinati agli affitti turistici, mentre il numero dei veneziani continua lentamente a diminuire. Il rischio è che una città straordinaria dal punto di vista storico e culturale perda progressivamente una parte della propria funzione residenziale.

Dal punto di vista economico questo rappresenta una sfida importante. Una città vive grazie ai suoi abitanti, ai servizi quotidiani, alle famiglie, alle imprese e alle attività economiche permanenti. Trovare un equilibrio tra turismo e residenzialità sarà probabilmente una delle principali sfide del mercato immobiliare veneziano nei prossimi anni.

Il ruolo dei tassi di interesse

Qualunque analisi immobiliare oggi non può prescindere dalla politica monetaria della Banca Centrale Europea.

L’aumento dei tassi di interesse rende i mutui più costosi, riduce la capacità di acquisto delle famiglie e rallenta inevitabilmente la domanda di abitazioni. Al contrario, una riduzione dei tassi favorisce il credito, aumenta gli acquisti e tende a sostenere il mercato immobiliare.

È per questo motivo che gli economisti osservano con estrema attenzione le decisioni della BCE. Il mercato immobiliare rappresenta infatti uno dei principali canali attraverso cui la politica monetaria influenza l’economia reale.

Il prezzo non è il fattore più importante

L’errore più frequente consiste nel pensare che il miglior investimento sia semplicemente quello con il prezzo più basso.

In realtà il valore di un immobile dipende soprattutto dalla capacità della città di mantenere e accrescere la propria attrattività nel tempo. Occupazione, infrastrutture, qualità dei servizi, sicurezza, ambiente urbano e dinamismo economico sono fattori che spesso incidono molto più del prezzo iniziale di acquisto.

Un immobile acquistato in una città economicamente dinamica tende infatti a mantenere più facilmente il proprio valore anche nei periodi di rallentamento economico.

Dove comprerei oggi?

Se dovessi formulare una valutazione esclusivamente economica, senza considerare esigenze personali, distinguerei tre scenari.

Per chi cerca qualità della vita, stabilità del mercato e una domanda abitativa sostenuta da fondamentali economici solidi, oggi sceglierei Treviso. È probabilmente la città che offre il miglior equilibrio tra vivibilità, servizi, crescita economica e prospettive di lungo periodo.

Per chi ricerca un potenziale di rivalutazione, Mestre può rappresentare un’interessante opportunità, ma soltanto attraverso una selezione molto attenta dell’immobile e del quartiere.

Venezia, infine, rimane un mercato unico al mondo, capace di conservare un valore che poche città possono vantare. Tuttavia, richiede una visione di investimento molto specifica e dovrà affrontare nei prossimi anni la sfida più difficile: continuare a essere non soltanto una straordinaria destinazione turistica, ma anche una città nella quale vivere.

In definitiva, il miglior investimento immobiliare non nasce quasi mai dal prezzo più basso, ma dalla capacità di individuare quei territori che continueranno a generare lavoro, qualità della vita, servizi e domanda abitativa. Perché, nel lungo periodo, è quasi sempre l’economia della città a determinare il valore delle sue case.