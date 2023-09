Al forum Risorsa Mare, un piano per affrontare i problemi marittimi più urgenti

15 Settembre 2023

Il Piano del Mare presentato nelle scorse ore a Trieste, dal Ministro per le Politiche del Mare, Musumeci, scandanglia le questioni di maggior rilievo circa le dieci filiere che compongono l’economia di riferimento tra cui la nautica, crocieristica, cantieristica, sport, biologia marina, e la subacquea, le loro criticità e le soluzioni possibili per promuoverne lo sviluppo

Nel corso del primo forum “Risorsa Mare” di Trieste, il Ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci , ha presentato il Piano Mare. Un programma di 220 pagine, in cui si affrontano le questioni più importanti ed urgenti legate all’universo marittimo. “Il Piano non ha precedenti e va aggiornato periodicamente, nel passato i 10 ministeri non hanno dialogato tra loro o lo hanno fatto assai marginalmente. L’Italia ha bisogno di una strategia sul mare e del mare, data la concorrenza che cresce con i Paesi africani, la grande incognita del Mar Nero, le ambizioni della Turchia. Noi siamo un mare assai strategico ma chiuso fra lo stretto di Suez e di Gibilterra e su questo ci giochiamo il nostro futuro, ecco perché questo Mediterraneo medio oceano, deve aprirsi al confronto con le potenze dell’indo pacifico e dell’ Atlantico. Il mare può rappresentare, specie per le regioni indietro dal punto di vista socioeconomico, la carta vincente per crescere per i due sistemi Italia: centro Nord e centro Sud. Trieste, non è più solo il porto dei Balcani ma dell’Europa centrale, ma insieme a Genova e Augusta, sono le tre città che caratterizzano per la collocazione politica e per la loro storia, la politica marittima dell’Italia in un contesto che cambia, dobbiamo farci trovare pronti a ogni appuntamento.

Cominciamo da qui il nostro itinerario tra i porti italiani dove presenteremo il primo piano del mare, finalmente uno strumento di coordinamento e di programmazione che consente di far parlare tutti gli attori che si occupano del sistema mare. Il significato non è solo economico ma anche politico“, ha concluso il Ministro.