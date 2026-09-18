Cinema

Isybank promuove un “Contest Cinematografico per Nuovi Autori”. Candidature aperte fino al 15 ottobre

di redazione

La banca digitale di Intesa Sanpaolo promuove un contest per giovani aspiranti sceneggiatori con la supervisione artistica di Paolo Sorrentino e Silvio Soldini

18 Settembre 2026

Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, assieme a OffiCine-IED, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il “Contest Cinematografico per Nuovi Autori” per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un’opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema.

L’iniziativa, presentata alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si rivolge ad aspiranti autori fino a 35 anni, che potranno presentare proprio progetto filmico scegliendo tra due categorie: lungometraggio e cortometraggio d’autore.

La giuria è composta da Carolina Crescentini, Matteo Oscar Giuggioli, Edoardo Leo, Doriana Leondeff, Bruno Oliviero e Silvio Soldini. I finalisti saranno annunciati il 30 novembre in occasione di un evento che si svolgerà al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino durante il 44° Torino Film Festival, mentre i vincitori saranno proclamati a dicembre.

Da gennaio 2027, gli autori prescelti accederanno a laboratori di alta formazione guidati dal regista Bruno Oliviero. Per la sezione lungometraggi il percorso si svolgerà con la supervisione artistica del premio Oscar® Paolo Sorrentino e avrà come obiettivo la realizzazione di una sceneggiatura professionale da presentare alle case di produzione. Per la sezione cortometraggi, la supervisione artistica sarà affidata a Silvio Soldini, che ha ricevuto importanti riconoscimenti nella sua carriera. Il percorso porterà alla stesura della sceneggiatura e alla successiva produzione del corto da parte di OffiCine-IED.

“Isybank è la banca di riferimento per le nuove generazioni e questo si traduce in iniziative che possono sostenerne il talento, le aspirazioni e il percorso professionale, oltre che le scelte di finanza personale. – ha dichiarato Antonio Valitutti, amministratore delegato -. Isybank è parte della grande realtà aziendale di Intesa Sanpaolo, che è uno dei maggiori e più riconosciuti datori di lavoro in Italia, con cui condivide l’obiettivo di favorire la connessione tra la formazione e mondo del lavoro. In particolare, grazie a questo progetto innovativo stimoliamo nuove idee nello spettacolo e nel settore audiovisivo, un’industria importante per l’Italia che il Gruppo finanzia da tempo con titoli di grande successo fra le centinaia di produzioni sostenute.”

L’iniziativa, infatti, estende ulteriormente l’impegno del gruppo Intesa Sanpaolo a sostegno dell’industria cinematografica e audiovisiva. Dal 2009 Intesa Sanpaolo ha erogato circa 4 miliardi di euro alle imprese dell’audiovisivo, contribuendo alla realizzazione di oltre 750 opere tra film e serie televisive nazionali e internazionali, oltre a 214 produzioni tra spot pubblicitari, factual e format televisivi, per un totale di 964 contenuti audiovisivi.

Isybank raccoglierà le candidature per la partecipazione al “Contest Cinematografico per Nuovi Autori” fino al 15 ottobre sul sito web.

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