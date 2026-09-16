Quali sono gli sconti per gli studenti Apple nel 2026?

Nel 2026 lo sconto studenti Apple permette a universitari, docenti e altre categorie aventi diritto di acquistare diversi dispositivi a prezzi convenienti. Il risparmio non è uguale per tutti i prodotti e, in alcuni periodi dell’anno, può essere affiancato da promozioni dedicate. Chi punta a spendere ancora meno può prendere in considerazione anche il mercato del ricondizionato: Back Market è il marketplace specializzato in tecnologia ricondizionata dove è possibile confrontare i prezzi di numerosi dispositivi, tra cui l’iphone ricondizionato.

Un sondaggio dell’azienda condotto da The Harris Poll nel 2026 mostra, ad esempio, che tra i genitori statunitensi con figli in età scolare il 79% prenderebbe in considerazione l’acquisto di tecnologia ricondizionata, mentre l’85% la ritiene una scelta economicamente sensata.

Quanto ammonta lo sconto studente Apple?

Non c’è una percentuale fissa per lo sconto studente Apple 2026: il risparmio dipende dal modello scelto e dalla relativa configurazione e, in linea generale, si colloca intorno al 5-10%. Un caso concreto è, ad esempio, quello di Apple Watch Series 11, disponibile a 409 euro nello Store Education rispetto ai 459 euro dello store standard, con una differenza di circa 10,9%. Chi è interessato soprattutto a uno smartphone può, invece, valutare un iphone 15 ricondizionato, visto che gli iPhone non rientrano nei prodotti ai quali vengono applicati i prezzi Education.

Dal 13 agosto al 22 ottobre 2026 è attiva in Italia anche l’Offerta per studenti universitari Apple. La promozione prevede una Gift Card da 80 euro acquistando iPad Air, iPad Pro o MacBook Air e una Gift Card da 120 euro scegliendo MacBook Pro.

Come avere uno sconto studente Apple?

Per usufruire dello sconto Apple Education bisogna accedere all’Apple Store settore Education e rientrare nelle categorie previste dal programma. In Italia possono beneficiare dei prezzi agevolati gli studenti già iscritti o ammessi a università pubbliche o private, il personale docente e non docente degli istituti di istruzione e i genitori che effettuano l’acquisto per un figlio universitario. Prima di procedere con l’ordine conviene sempre confrontare il prezzo Education del prodotto desiderato con quello proposto nello Store standard e controllare se siano presenti promozioni aggiuntive. Nel 2026, per esempio, Apple affianca ai prezzi dedicati anche un’offerta universitaria temporanea su alcuni modelli di Mac e iPad.

Un altro elemento da considerare è la verifica dell’idoneità. Apple può, infatti, controllare gli acquisti effettuati attraverso lo Store Education per accertare che chi usufruisce delle condizioni agevolate ne abbia realmente diritto. È utile conservare i documenti che attestano l’iscrizione o l’ammissione all’università oppure l’appartenenza al personale di una struttura scolastica. Se da una verifica dovesse risultare che l’acquirente non fosse in possesso dei requisiti richiesti, Apple potrebbe chiedere il pagamento della differenza rispetto al normale prezzo di vendita. Le condizioni Education, inoltre, sono pensate per acquisti personali e non possono essere utilizzate per comprare dispositivi per conto di un istituto o destinati alla rivendita.

Chi ha diritto allo sconto studenti Apple e quali prodotti include?

In Italia possono accedere ai prezzi Education Apple gli studenti già iscritti o ammessi a università pubbliche o private, i genitori che acquistano un prodotto per un figlio universitario e il personale docente e non docente degli istituti di istruzione pubblici e privati.

Le agevolazioni interessano soprattutto Mac, iPad, Apple Watch, display e alcuni accessori selezionati, con precisi limiti annuali sul numero di prodotti acquistabili. Il tema si inserisce anche in una riflessione più ampia sul ruolo dei computer nello sviluppo delle competenze digitali degli studenti.

Lo sconto studenti Apple vale anche per iPhone e Apple Watch?

Nel 2026 la situazione varia a seconda del dispositivo. iPhone non rientra nei prodotti con prezzi Education, anche se può essere acquistato passando dallo Store Education; chi vuole abbassarne il costo può comunque utilizzare alternative come Trade In. Apple Watch, invece, è incluso e può quindi beneficiare delle condizioni riservate agli aventi diritto. Apple prevede in questo caso un limite di un Apple Watch all’anno con prezzi Education per ciascun cliente idoneo.

Per chi sta pensando di acquistare uno smartwatch Apple da utilizzare nello studio, durante l’attività sportiva o nella vita quotidiana, lo Store Education può offrire un risparmio concreto. Per iPhone, al contrario, conviene confrontare altre possibilità, come la permuta del vecchio dispositivo, il finanziamento oppure le eventuali promozioni disponibili nel momento in cui si decide di acquistare.