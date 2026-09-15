Le tante anime di Black Magic Woman

Sul lungomare romagnolo l’ultima “serata balera” dell’estate suona Black Magic Woman.

Versione cha cha cha.

Mi avvicino.

Paillettes rosa shocking, medaglioni dorati sulle camicie aperte.

Ballano.

Io sento un pugno allo stomaco. E penso a Peter Green quando la compose.

Vedo Londra, all’alba del 1968. Peter Green ha ventun anni, una faccia da bravo ragazzo e un talento innato per la chitarra.

Una personalità umile e molto generosa.

Ha da poco fondato i Fleetwood Mac, con due amici dai cui cognomi ricava il nome della band, senza metterci il suo.

E c’è lei.

Sandra Elsdon, la modella britannica colta e raffinata.

Frequenta pittori, fotografi. È magnetica.

Per lei, ex di Eric Clapton e John McVie, Peter è il terzo, e non solo in ordine cronologico.

Per lui Sandra diventa musa e ossessione. Si sente inadeguato e soggiogato: lui non viene da quel mondo.

Ne parla come se quella donna avesse un potere magico, tanto da soprannominarla “Magic Mama”.

Ma il sortilegio non è in Sandra, è nella testa di Peter e nella sua chitarra.

E così nasce “Black Magic Woman”.

Il giro di chitarra viene da un pezzo blues di Otis Rush, che a sua volta l’aveva preso in prestito da un altro chitarrista prima di lui.

Nella tradizione blues si rielaboravano idee e strutture esistenti.

Così il genere poteva evolversi. Non era plagio… era blues.

Vorrei fermare tutto a questa immagine.

Peter, il suo pezzo bellissimo, diventato un discreto successo dei Fleetwood Mac nel Regno Unito.

E la sua Sandra. Siamo a un centimetro dal baratro, ma non scriverò altro per non rovinare l’incanto.

Ciao Peter

La musica invece non si ferma.

Black magic woman comincia a vivere di vita propria, e a viaggiare.

Nel 1970 incontra Carlos Santana, in un parcheggio, durante un soundcheck.

L’incontro lo propizia il tastierista della band, che gli accenna il pezzo al pianoforte.

Carlos ha ventitré anni, è un cultore del Fleetwood Mac, e toccare Peter Green significa per lui sciupare qualcosa già perfetto.

O, peggio ancora, scivolare nelle cover.

Ci vuole un anno perché si convinca.

Ma quando questo avviene, prende quel brano, lo rielabora, lo plasma, ci mette dentro le percussioni, il sangue latino.

Lo fonde con Gypsy Queen, un jazz del chitarrista ungherese Gábor Szabó.

E lo pubblica.

Il pezzo dei Fleetwood Mac, due anni prima, non era riuscito a entrare in classifica negli Stati Uniti.

La versione di Santana arriva al quarto posto. Un successo straordinario.

E la versione cha cha cha arriva sulla Riviera Romagnola a darmi un pugno nello stomaco.

Se per generazioni di ascoltatori, che la credevano di Santana, scoprire che a scriverla era stato un ventunenne inglese con la faccia di un bravo ragazzo di nome Peter Green sarà una sorpresa, figuriamoci a chi potrebbero attribuirla qui, nella balera di fine estate

No, non è di Raoul Casadei.