“Malpensa, porta d’Italia”, a Malpensa un convegno sul ruolo internazionale del territorio lombardo

La mattinata di lavori si articolerà in diverse sessioni tematiche dedicate all’analisi dei dati e alle prospettive di sviluppo del sistema lombardo. Presenti anche il sindaco di Milano, Beppe Sala e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana

Giovedì 17 settembre 2026, dalle ore 10:30 alle 13:00, l’Aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1, Piano Arrivi, Porta 1) ospiterà il convegno “Malpensa, porta d’Italia. Milano e la Lombardia viste dal mondo”, moderato da Sabrina Scampini, giornalista Mediaset. L’iniziativa, promossa da SEA Milan Airports e Socialcom, agenzia di comunicazione, rappresenta un momento di confronto strategico sul ruolo internazionale del territorio lombardo e sulla centralità dello scalo autostradale e aeroportuale come principale porta d’accesso al paese.

La mattinata di lavori si articolerà in diverse sessioni tematiche dedicate all’analisi dei dati e alle prospettive di sviluppo del sistema lombardo: