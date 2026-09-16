Italia
“Malpensa, porta d’Italia”, a Malpensa un convegno sul ruolo internazionale del territorio lombardo
La mattinata di lavori si articolerà in diverse sessioni tematiche dedicate all’analisi dei dati e alle prospettive di sviluppo del sistema lombardo. Presenti anche il sindaco di Milano, Beppe Sala e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana
Giovedì 17 settembre 2026, dalle ore 10:30 alle 13:00, l’Aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1, Piano Arrivi, Porta 1) ospiterà il convegno “Malpensa, porta d’Italia. Milano e la Lombardia viste dal mondo”, moderato da Sabrina Scampini, giornalista Mediaset. L’iniziativa, promossa da SEA Milan Airports e Socialcom, agenzia di comunicazione, rappresenta un momento di confronto strategico sul ruolo internazionale del territorio lombardo e sulla centralità dello scalo autostradale e aeroportuale come principale porta d’accesso al paese.
La mattinata di lavori si articolerà in diverse sessioni tematiche dedicate all’analisi dei dati e alle prospettive di sviluppo del sistema lombardo:
- Ore 11:00 – Saluto introduttivo: aperture istituzionali affidate a Michaela Castelli (presidente SEA Milan Airports) e Carlo Mearelli (commissario straordinario ENAC);
- Ore 11:10 – Keynote e presentazione della ricerca: illustrazione dello studio di settore curato da Luca Ferlaino (presidente Socialcom);
- Ore 11:20 – Idee per il sistema: confronto sul tema “Milano e la Lombardia di fronte al mondo” con gli interventi di Giuseppe Sala (sindaco di Milano) e Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia);
- Ore 11:50 – Tavola rotonda economica: dibattito con Alvise Biffi (Presidente Assolombarda), Luigi Galdabini (Presidente Confindustria Varese) e Armando Brunini (Amministratore Delegato SEA Milan Airports);
- Ore 12:30 – Lo sguardo dei media: analisi del posizionamento internazionale della regione con i contributi di Stefano Cappellini (la Repubblica), Maria Latella(Rai/Radio 24), Marco Castelnuovo (Corriere della Sera) e Giuseppe Bottero (La Stampa).
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