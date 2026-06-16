Da giugno a settembre il cine-furgone della rassegna attraverserà sette regioni italiane portando proiezioni, incontri e ospiti del cinema nei quartieri e nei territori con minore accesso all’offerta culturale

Oltre 40 appuntamenti gratuiti, sette regioni coinvolte e un lungo viaggio che attraverserà l’Italia da giugno a settembre. Torna per la sua sesta edizione Schermi Cinema Multipiazza, la rassegna cinematografica itinerante organizzata dall’associazione Divina Mania con la direzione artistica di Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino e la direzione organizzativa di Debora Leonardi e Pietro Loscavo.

Nato nel 2018 con l’obiettivo di portare il cinema nei quartieri, nelle periferie e nelle aree dove l’offerta culturale è meno accessibile, il progetto continua a crescere e amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione. Per il 2026 la manifestazione toccherà Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Lazio e, per la prima volta, Toscana e Sardegna.

Al centro dell’iniziativa resta il cine-furgone, il cinema su quattro ruote che negli anni ha trasformato piazze, cortili e spazi pubblici in arene cinematografiche a cielo aperto, favorendo occasioni di incontro e partecipazione tra artisti e comunità locali.

Un cinema itinerante tra piazze e quartieri

Nel corso delle precedenti edizioni la rassegna ha ospitato numerosi protagonisti del cinema e della serialità italiana, tra cui Luca Marinelli, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Dario Aita e Pierpaolo Spollon.

«Il calore e l’attenzione che circondano SCHERMI, anno dopo anno, ci riempiono d’orgoglio», dichiarano i direttori artistici Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino. «Questa rassegna nasce con un obiettivo preciso: accendere una luce nei quartieri, trasformando le piazze in sale cinematografiche a cielo aperto dove riscoprire la bellezza della condivisione e della cultura. Offrire tutto questo gratuitamente, portando a dialogare con il pubblico artisti di primissimo piano del cinema italiano, è la nostra scommessa vinta».

Sulla crescita del progetto intervengono anche i direttori organizzativi Debora Leonardi e Pietro Loscavo: «Il cinema su quattro ruote è cresciuto, è diventato grande e l’abbraccio delle persone in ogni tappa ci spinge a viaggiare ancora più lontano, fieri di offrire un’esperienza culturale inclusiva e di altissimo livello».

Si parte da Foggia

L’edizione 2026 è stata anticipata da una tre giorni a Lampedusa e da due appuntamenti a Reggio Calabria che hanno visto la partecipazione degli attori Alessio Praticò e Alberto Paradossi. L’avvio ufficiale del tour è in programma a Foggia, dove il cine-furgone farà tappa dal 23 al 28 giugno con una settimana di appuntamenti diffusi nei quartieri della città.

Tra gli ospiti annunciati figurano Barbara Chichiarelli, Matilde Gioli, Mariachiara Giannetta, Francesco Montanari, Gianmarco Saurino e l’artista Laika. Al programma si affianca inoltre Schermini, una sezione dedicata ai più piccoli che propone proiezioni pomeridiane pensate per il pubblico dei bambini e delle famiglie.

Il programma di Foggia

Il calendario prenderà il via il 23 giugno in Piazza Mercato con Mariachiara Giannetta, che presenterà “Anime nere” di Francesco Munzi. Il 24 giugno nel quartiere Candelaro sarà ospite Barbara Chichiarelli per la proiezione di “Big Fish” di Tim Burton. Il 25 giugno al Rione Martucci sarà la volta di Francesco Montanari con “Il lato positivo” di David O. Russell. Il 26 giugno Borgo Incoronata ospiterà l’artista Laika, che presenterà “12 anni schiavo” di Steve McQueen. Il 27 giugno il quartiere CEP accoglierà Gianmarco Saurino per la proiezione di “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher. La tappa foggiana si concluderà il 28 giugno alla Villa Comunale Laghetto con Matilde Gioli, ospite della serata dedicata a “Harry ti presento Sally” di Rob Reiner.

Schermini, il cinema per i più piccoli

La rassegna dedicata ai bambini prevede tre appuntamenti. Il 24 giugno al Candelaro sarà proiettato “Ernest & Celestine” di Benjamin Renner, Stéphane Aubier e Vincent Patar. Il 27 giugno al CEP spazio a “Ratatouille” di Brad Bird e Jan Pinkava. Il 28 giugno alla Villa Comunale sarà invece la volta de “Il robot selvaggio” di Chris Sanders.

Le prossime tappe

Dopo Foggia, Schermi Cinema Multipiazza proseguirà il suo viaggio attraverso numerose città italiane, tra cui Catanzaro, Potenza, Grosseto, Nicosia, Linguaglossa, Palermo e Cosenza, fino alla festa conclusiva prevista a Roma nel mese di settembre.

L’edizione 2026 è realizzata con il sostegno di Fondazione Oltre, realtà impegnata sui temi dell’educazione e della crescita delle nuove generazioni. «Ci occupiamo di educazione — sostiene Gigi De Palo, Direttore Generale di Fondazione Oltre — e per questo il cinema non è per noi solo intrattenimento, ma uno strumento di educazione profonda. Siamo convinti che portare il cinema nelle piazze, nelle periferie, nei luoghi dove di solito non arriva, sia un atto educativo, perché la bellezza non dovrebbe essere un privilegio di pochi».

Il calendario completo delle proiezioni e degli incontri sarà pubblicato nelle prossime settimane sui canali ufficiali della manifestazione.