Il Sessantotto ha prodotto memorie divise nei suoi protagonisti e interpretazioni storiche disparate, a volte reticenti. C’è chi vi ha visto l’espressione di una crisi di civiltà della società occidentale, chi una rivolta tutta morale, chi un tentativo di fuga irrazionale, chi l’atto di nascita, sotto una superficie rivoluzionaria, dell’individualismo che ha dominato nei decenni successivi.

Ne «L’anno degli studenti», scritto proprio nel 1968, Rossana Rossanda parlò di un grandioso e anomalo moto politico, che in Germania aveva spinto i giovani a rifiutare il passato nazista della generazione precedente, in Francia aveva contagiato anche gli operai e in Italia, con l’autunno caldo del ’69 operaio, aveva aperto una profonda crisi nei partiti di sinistra, ormai in declino e privi di una strategia alternativa.

Molte interpretazioni hanno insistito sull’ambivalenza di quella rivolta degli studenti. Per Peppino Ortoleva e Luisa Passerini, ad esempio, il Sessantotto fu, sì, un «momento di svolta nella storia del dopoguerra», ma oscillò inconcludente tra esaltazione dell’«immaginazione al potere» e nostalgia per le rivoluzioni del passato (la Comune di Parigi del 1871, l’Ottobre sovietico del 1917). E vanno ricordati pure i giudizi severi dati da storici come Eric Hobsbawm, che parlò di un rinnovamento della cultura ma ridotto in fin dei conti ai giovani del ceto medio, un settore minoritario della popolazione. O Guido Crainz: «un misto fra l’ultima rivoluzione del XX secolo e un movimento nuovo, inedito che poneva i problemi della fine del XX secolo». Oppure Paul Ginsborg: una «modernizzazione» dei costumi ma incompleta, per l’incapacità di costruire alternative credibili al consumismo capitalista e alla «famiglia-tana».

Il Sessantotto e noi. Testimonianze a due voci di Romano Luperini e Beppe Corlito, pubblicato di recente (ottobre 2024) dall’editore Castelvecchi, torna a riflettere su quell’evento in un volumetto di circa 160 pagine, che raccoglie il risultato di una conversazione tra i due autori, svoltasi tra 2022 e 2023 e qui suddivisa in tre parti.

La prima tratta le questioni dell’unità o pluralità del Sessantotto come fenomeno globale, planetario; delle sue cause e dei suoi inizi; del Sessantotto italiano “lungo” (rispetto a quello francese).

La seconda esamina i temi dell’assemblea, dell’organizzazione e della democrazia diretta; della militanza; della corporeità, sessualità e questione femminile; della cultura del Sessantotto; della violenza, del terrorismo e dell’omicidio Calabresi; del rapporto tra Sessantotto e tradizione comunista; della democrazia e della rivoluzione; del fascismo e dell’antifascismo.

La terza (Conclusioni) tocca gli aspetti del Sessantotto ritenuti ancora attuali.

Il libro è di agevole lettura e ripercorre con un linguaggio chiaro, mai enfatico o apologetico, i fatti e le principali interpretazioni del Sessantotto. I lettori d’oggi – quelli che al Sessantotto parteciparono o che ne hanno sentito parlare – di quell’anno straordinario, in cui, come dicono gli autori, sembrò che «tutto il mondo fosse giovane», troveranno cenni curiosi e forse nostalgici alle icone di allora (i libri della serie bianca col quadratino rosso della Einaudi, l’eskimo, il cappotto di cammello dell’editore Feltrinelli) e ragionamenti: sulla varietà del fenomeno (i vari ‘68: degli studenti universitari, degli studenti medi), sul legame con la Resistenza (tesi dello storico Guido Quazza), sul riferimento alla rivoluzione culturale cinese, sulla contestazione della cultura e dei saperi, sulla ripresa dell’idea di una rivoluzione permanente, sulle lotte dentro/contro le istituzioni o lo sfruttamento in fabbrica o per il superamento dei manicomi e della «famiglia che uccide».

Luperini e Corlito notano la differenza tra i costumi studenteschi precedenti, gerarchici e individualisti (la goliardia, il “farci la matricola”) e la capacità di «un’intera generazione [di muoversi] tutta insieme». Indicano pure le fonti politiche del Sessantotto: l’esperienza della rivista «Quaderni Rossi», il pensiero di Raniero Panzieri , l’inchiesta del CUB Borletti di Milano, le Tesi della Sapienza di Pisa (1967), prima formulazione dell’idea degli studenti come «forza lavoro in formazione» e «embrione del sindacato studentesco». E non mancano i ricordi più personali di un Sessantotto pisano: la lotta dei fuori sede, il comizio fatto dal leader locale degli studenti assieme al responsabile del consiglio di fabbrica della Piaggio o l’accenno al «disagio di vivere poveramente» che smentisce il cliché del Sessantotto dei “figli di papà” o la sottolineatura (non secondaria) che «la nostra rabbia aveva una base materiale».

È nelle Conclusioni che troviamo, però, il messaggio politico – «una sorta di testamento rivolto al futuro» –, che può essere riassunto nella scelta di un valore: il pacifismo alla Gandhi e nell’indicazione di Democrazia Proletaria come modello politico positivo di partito, che avrebbe potuto/dovuto raccogliere «unitariamente il meglio della nuova sinistra», evitando sia l’anarchismo spontaneistico (in particolare di Lotta Continua, accusata per la sua gestione del servizio d’ordine in risposta alle aggressioni fascite e poliziesche) e e sia il vicolo cieco del modello cospirativo terzinternazionalista delle Brigate Rosse.

Per Luperini e Corlito il Sessantotto resta «uno spartiacque per cui nulla di quanto esisteva prima è potuto essere uguale, dopo». E, di vivo e attuale, ha lasciato l’idea della «lunga marcia attraverso le istituzioni» di Rudi Dutschke, leader del movimento studentesco in Germania. Che, corretta da alcuni residui di spontaneismo, sarebbe ancora oggi l’«unico modello di una possibile rivoluzione socialista in Occidente».