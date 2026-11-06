Zombie, scimmie e fumetti: Milano celebra Gianfranco Manfredi

Dal 10 al 13 novembre Milano dedica la “Settimana Manfrediana” a Gianfranco Manfredi. Un ricco calendario di eventi tra cinema, musica, convegni e libri per celebrare l’eclettismo e la straordinaria carriera di un intellettuale poliedrico e irriverente.

Milano si prepara a celebrare una delle figure più poliedriche e irriverenti della sua storia culturale recente: Gianfranco Manfredi. Dal 10 al 13 novembre, la città meneghina ospiterà la “Settimana Manfrediana”, un fitto calendario di appuntamenti al cui centro sta il convegno di due giorni intitolato “No, non era una malattia. Gianfranco Manfredi (intellettuale) eclettico”, nato da un’idea iniziale dell’Università IULM.

Il programma, frutto di mesi di ricerche d’archivio e sinergie artistiche, attraversa i molteplici linguaggi che Manfredi ha dominato nel corso della sua vita: dalla musica al cinema, dalla saggistica al fumetto, passando per la letteratura e la televisione. Con un approccio da ricercatore rigoroso ma accompagnato da un’ironia tagliente, Manfredi ha saputo esplorare i generi senza mai confinarvisi, lasciando un segno profondo nell’immaginario collettivo.

L’apertura della settimana è fissata per il 10 novembre all’Università IULM con la proiezione di Liquirizia (1979) di Salvatore Samperi, pellicola co-sceneggiata, musicata e interpretata dallo stesso Manfredi, che fotografa lo spirito irrequieto del Settantasette italiano.

Il viaggio prosegue l’11 novembre alla Cineteca Milano MIC con la presentazione del volume postumo Kong e i suoi fratelli. Storia del cinema scimmiesco (Allagalla), un’opera monumentale a metà tra saggio e enciclopedia dedicata al ruolo delle scimmie sul grande schermo. La giornata del cinema continua con la proiezione del cult Il nido del ragno (1988) di Gianfranco Giagni, arricchita dalla proiezione da un’intervista inedita in Italia a Manfredi che è stato lo sceneggiatore del film. È possibile consultare tutte le informazioni e acquistare i biglietti direttamente sul sito della Cineteca Milano.

La serata dell’11 novembre si sposta poi in musica al Teatro Verdi con l’evento “2026: Zombie di tutto il mondo unitevi al Verdi!“. Un omaggio dal vivo che rievoca il debutto dello storico spettacolo di teatro-musica del 1977, accompagnato dalle interpretazioni di numerosi artisti e sodali di Manfredi, tra cui Ricky Gianco, Velia Mantegazza, Carlo Fava, i Lombroso e Auroro Borealo. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito del Teatro del Buratto.

Il cuore accademico e critico dell’evento si accende il 12 e il 13 novembre nell’Aula Seminari della IULM con un convegno biennale ideato da Rocco Moccagatta e Paolo Giovannetti. La prima giornata di studi sviscererà l’impegno politico, l’esperienza di Re Nudo e del Festival del Parco Lambro, la produzione teatrale, i videoclip per Mister Fantasy, le sceneggiature televisive (come Valentina) e la narrativa. La sessione conclusiva del 13 novembre sarà invece interamente dedicata alla nona arte, celebrando l’esordio fumettistico con Gordon Link e le collaborazioni storiche con la Sergio Bonelli Editore, da Tex a Dylan Dog e Nick Raider. È possibile consultare il programma completo dei relatori sulla pagina dedicata del sito IULM.

Questa marcia trionfale tra le mille vite artistiche di Manfredi rappresenta non solo un atto d’amore della sua città, ma la riscoperta doverosa di un intellettuale libero, capace di anticipare i tempi e di attraversare i media con formidabile coerenza espressiva. Tutti gli eventi in università e in Cineteca sono aperti alla cittadinanza, offrendo a fan e studiosi l’occasione imperdibile di riscoprire un patrimonio culturale unico.