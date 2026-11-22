C’è un’infanzia dell’occhio che si ostina a credere nella mongolfiera. Quel ventre gonfio e colorato di aria calda che si stacca dal fango, con quella cesta di vimini sospesa tra le nuvole dove il mondo laggiù diventa finalmente piccolo, muto, castrato e inoffensivo. La portiamo addosso come una romantica reliquia, da Il giro del mondo in 80 giorni fino alla casetta volante di Up .

Quando ho iniziato a leggere VIP – Veramente Io Posso di Paolo Buonaiuto, ho creduto anch’io — per un istante di pura demenza infantile probabilmente — di poter salire in quel cesto e imparare a fluttuare. Ma più affondavo in queste pagine, scritte in modo elementare e dichiaratamente per tutti, più che dal sogno sono stata presa a schiaffi dal risveglio, perché dietro l’incanto ascensionale non c’è cielo, ci sono – solo – trecentoventiquattro pagine di aria, orfane di analisi, di mondo e di carne viva.

Per chi non avesse avuto ancora la ventura di sfogliarlo, il libro si spaccia per un manuale di sopravvivenza destinato agli adolescenti: una sfilza di chiacchierate, intervallate da «Piani di volo», «Check-list» e «Mappe ascensionali» da compilare con tanto di penna in mano — eserciziari in cui il ragazzo deve mettere nero su bianco le proprie zavorre, promettere di cambiare rotta e spuntare caselle, come se il disagio esistenziale si iniziasse a risolvere riempiendo un modulo.

Un’ambizione che in fondo appare salvifica, riscattare i ragazzi dell’hinterland e dei vicoli napoletani dall’apatia digitale, rovesciando l’acronimo VIP da feticcio televisivo a slogan di auto-promozione («Veramente Io Posso» ). Nel farlo, Buonaiuto decide di passare in rassegna la scuola, la famiglia, le amicizie, l’ansia, l’amore e persino il Padreterno, distribuendo bene le parti in commedia: ai lettori tocca il ruolo di mongolfiere afflosciate nel fango, e a lui, per auto-incoronazione, quello di Istruttore di Volo.

Prima di scendere in platea, però, confesso una cosa — e ho scelto apposta questo verbo da sagrestia, e non l’ammettere dei tribunali, perché in un libro che invoca spesso il trascendente, il gergo forense potrebbe apparire stonato. Io conosco personalmente Paolo Buonaiuto e ho già subìto dal vivo, recitati più volte, come un copione teatrale mai davvero riposto nel baule, molti degli aneddoti stampati qui dentro. Quando si conosce così bene chi sta dietro le quinte, il rischio è quello di incappare nel bias di familiarità , quella trappola silenziosa in cui la memoria della persona copre ciò che sta scritto sulla pagina. Per non ridurre tutto a una resa dei conti privata, ho quindi messo a nudo il mio punto di vista, congedando l’uomo in carne e ossa e provando a rimanere in ascolto soltanto del meccanismo sociale che muove l’opera.

Il testo, lasciato solo sulla pagina, diventa un teatro dell’assurdo dove si recita la parte mentre si consuma il suo opposto. Credo sia alquanto osceno al giorno d’oggi, guardare la borghesia illuminata, travestirsi da vicolo per insegnare ai poveri cristi come stare al mondo. Paolo Buonaiuto apre il sipario giurando di ripudiare la cattedra, si slaccia la cravatta, sputa due parolacce d’accatto — «io parlo la tua lingua, fratè» — e si scrive la prefazione da solo, non per vanità, s’intende, ma per non pagare qualche sapientone (parole sue). L’apoteosi dell’umiltà che si fa monumento a sé stessa, pur di non dividere il palco con nessuno. Un secondo dopo, però, il trucco salta e snocciola l’intera lista dei suoi gradi: insegnante di religione, avvocato della Sacra Rota, direttore di fondazione filantropica, persino ex attore che ha immolato le scene sull’altare della famiglia (come se recitare e figliare fossero due reati incompatibili).

Diciamolo chiaramente: solo chi siede in cima alla piramide può sciacquarsi la bocca col dialetto per fingersi uno del branco, ben protetto dai suoi titoli, un gradino più su, a vociare ordini per trecento pagine: alzati, muoviti, taglia le corde, fai .

Eppure quegli ordini sputati a raffica hanno un’eco precisa. Non sono certo l’urlo brutale del sergente Hartman in Full Metal Jacket — troppo onesto, quello, nella sua ferocia — bensì un’altra litania, ben più subdola e lodata. Ed ecco riaffiorare la vera fonte d’ispirazione, peraltro citata a più riprese dallo stesso Buonaiuto: San Josemaría Escrivá e il suo celebre Cammino (1934), un testo della spiritualità cattolica novecentesca, tutto in massime secche, imperativi marziali e appelli diretti alla coscienza del singolo.

Sia chiaro, qui non è in discussione il rigore storico di Escrivá, che parlava al suo tempo con una lingua severa e coerente con la propria ascetica, a stridere è piuttosto l’operazione di oggi. Quel martellamento al «tu» e quella pedagogia della sottomissione vengono infatti riverniciati con lo slang dei social e due parolacce d’accatto, trasformando così l’autore in un Escrivá in versione life-coach e riducendo il tutto a una parodia involontaria, sospesa tra l’omelia e un manuale motivazionale da autogrill.



Tuttavia, affiora forse proprio qui quella sottile violenza simbolica che convince chi sta in basso che la sua condanna dipenda solo ed esclusivamente da una mancanza di volontà. Se resti a terra, è colpa tua, hai troppi pesi, sei pigro, frequenti i tre amici sbagliati (Non-ho-voglia , Non-me-ne-importa , Domani-si-vede ). Il fatto che fuori dalla cesta della mongolfiera soffi in realtà un vento contrario fatto di diseguaglianze sociali, miseria, scuole che cadono a pezzi, salari da fame e ascensori sociali murati è un dettaglio meteorologico che all’Istruttore poco interessa.

Persino le vite reali dei ragazzi — dalla fine tragica di Armando, ucciso a vent’anni a Napoli, fino agli studenti che crollano dal sonno sui banchi — restano appese nel vuoto: l’autore racconta l’incontro iniziale, il disagio o il dramma, ma non restituisce mai gli esiti del percorso, gli errori commessi o ciò che quelle esperienze abbiano insegnato anche a chi educava. Dopo tanto parlare di mongolfiere, insomma, si vorrebbe sapere qualcosa del volo, non soltanto di chi ha dispensato i biglietti, altrimenti quelle storie restano esche emotive buttate lì per agganciare il lettore, ridotte a fondali di cartapesta su cui far brillare tutta la magnanimità del narratore.

A tradirlo, infatti, è proprio lo stupore da salotto con cui racconta l’episodio del ragazzo proveniente da una famiglia popolare — dipinta a tinte fosche tra madre ignorante e padre violento — che lascia di sasso l’autore perché, udite udite, sa impugnare correttamente forchetta e coltello. Eccola lì tutta la meraviglia coloniale di fronte al buon selvaggio che non mangia con le mani pur non avendo ancora ricevuto l’unzione pedagogica del redentore. E non va meglio nella Nota dell’autore , dove il tentativo di rivolgersi sia ai ragazzi sia alle ragazze alternando a casaccio il maschile e il femminile — senza ricorrere ad asterischi o schwa — viene subito liquidato con un «non mi rompete le palle con la grammatica» e svuotato di ogni senso reale in nome di un’anima «senza genere». È il trucco forse più vecchio del conservatorismo travestito da apertura: scomodare l’anima eterea per cancellare le identità, i desideri e le differenze reali. Salvo poi far rientrare quei corpi dalla finestra, lungo tutto il libro, sotto forma di etichette fisiche e scherno affettuoso — dal «ragazzone grassottello» preso in giro perché sembra una mongolfiera fino allo sguardo sempre pronto a pesare forme e difetti — tradendo così tutta la distanza tra la vernice progressista e la sostanza.

In fondo, però, questa recensione vuole essere soprattutto una restituzione onesta, e va riconosciuto che all’Istruttore di Volo non mancano né l’energia né l’urgenza di scuotere l’apatia giovanile. Il punto è che, arrivato a una certa quota, anche il pilota più esperto dovrebbe avere l’umiltà di scendere a terra e aggiornare il proprio brevetto di volo. Perché il cielo di oggi non obbedisce più alle sue cartografie, le tempeste sociali sono ben più insidiose e il rischio, per queste giovani mongolfiere, è che pur riuscendo a liberarsi dei propri pesi finiscano per schiantarsi contro caccia violenti o stormi impazziti, capaci di squarciare anche il pallone più resistente.

Per evitare quello schianto non basta certo obbedire a un manuale di istruzioni, servirebbe esattamente ciò che l’Istruttore, nei suoi momenti migliori, sa riconoscere. A pagina 108, infatti, lo stesso Buonaiuto scrive forse uno dei passaggi più lucidi del volume, che vale la pena restituirgli parola per parola come bussola per il prossimo decollo:

«Chi provoca vuole risposte. Il significato della parola, già sai, è diverso da quello che normalmente intendiamo, cioè come l’azione di uno che infastidisce e meriterebbe una bella lezione. Pro-vocare significa invece stimolare qualcuno, alla lettera chiamare-per. Un alunno provocatore chiama all’azione il professore svogliato e demotivato, chiede il significato delle cose perché gli importa. Esempio: “Prof, come fanno Dante, Petrarca e Manzoni, a interessarmi? Me lo spieghi: a cosa mi servono nella vita?” Se me lo dicessi, ti metterei dieci. E poi ti spiegherei. E se ti rimprovera? Regalagli questo libro! Un ragazzo che critica vuole comprendere, capire, cercare la verità. Criticare è una parola svalutata. Secondo un’accezione comune chi critica fa una cosa negativa. Ma significa tutt’altro. Deriva da un verbo greco che significa “discernere, comprendere tra”. Chi esercita la facoltà di critica, esercita la propria libertà.»

Ecco. Esercitare quella facoltà di discernere, chiedendo finalmente dove stiano i fatti concreti oltre la retorica del volo, è forse l’unico esercizio di libertà che queste righe si sono concesse. Se è vero che chi provoca chiama all’azione e chi critica esercita la propria libertà, allora questa recensione non deve apparire come una sentenza, ma piuttosto come l’invito più onesto a sgonfiare il pallone, rimettere i piedi nel fango e imparare finalmente ad ascoltare il vento prima di pretendere di insegnare a volare.