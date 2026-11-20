Ci sono momenti in cui ti ritrovi dentro un pezzo di storia del Novecento italiano quasi per sbaglio, come una comparsa finita sul set sbagliato. Il 22 novembre 1989 io ero a Racalmuto per i funerali di Leonardo Sciascia, ma non per una missione giornalistica o un pellegrinaggio letterario: ero lì semplicemente come accompagnatore occasionale di Giancarlo Loquenzi, allora direttore di Radio Radicale, e dell’inviato, poi diventato una colonna della radio, un giovanissimo Sergio Scandura.

In realtà, la mia storia di “accompagnatore” legata a Sciascia era iniziata poco tempo prima, tra la fine del 1988 e i primi mesi del 1989, a Catania. Un mio zio, (che era Vincenzo Tusa, l’archeologo, figura centrale per la storia di Selinunte, dove proprio il 7 dicembre (era il compleanno dello zio) aprirà ufficialmente al pubblico, al Baglio Florio, la biblioteca che custodirà la straordinaria raccolta personale di circa 54.000 volumi, suoi e della moglie, la numismatica Aldina Cutroni), faceva parte di quel cenacolo intellettuale siciliano che si riuniva spesso in casa Sellerio e dove incrociava regolarmente Leonardo Sciascia, in un rapporto di frequentazione e stima antica. Un’amicizia di lungo corso, che però si era incrinata dopo la celebre polemica sui “professionisti dell’antimafia” esplosa nel gennaio del 1987: mio zio non aveva condiviso la posizione di Sciascia e i due, all’antica, avevano litigato fitto per lettera, finendo per non parlarsi più.

Un giorno, però, Sciascia venne a Catania per presentare Il cavaliere e la morte, uscito da poco per Adelphi, nella storica libreria La Cultura di Piazza Vittorio Emanuele — per ogni catanese semplicemente Piazza Umberto. Mio zio mi chiese di accompagnarlo. Ricordo ancora la scena vista con i miei occhi di diciottenne: due uomini che a me sembravano già anziani che, arrivati tra gli scaffali della libreria, all’inizio si scrutarono a distanza, facendo finta di non vedersi, irrigiditi dall’orgoglio. Poi si incrociarono, si dissero qualcosa a mezza voce (“Comu si Cecè? E tu, Nanà”) e, nel giro di poche battute, tutta la tensione si sciolse. Ricominciarono a chiacchierare come se nulla fosse mai accaduto, perché certe amicizie hanno radici troppo profonde per farsi spezzare da un dissidio, per quanto aspro.

Fu in quel momento che mio zio mi presentò a lui. Ricordo benissimo il mio imbarazzo totale, quasi paralizzante, davanti a quell’uomo minuto e già stanco, segnato dalla malattia, che io già allora sentivo come uno dei cardini della mia formazione culturale e politica — e che solo molti anni dopo, rileggendolo e ripensandolo, avrei scoperto esserlo stato ancora più profondamente di quanto immaginassi a quell’età.

Quando, nel novembre dell’89, mi ritrovai in auto dall’aeroporto di Catania verso Racalmuto, quel ricordo tornò a galla mentre Giancarlo Loquenzi e Sergio Scandura riempivano l’abitacolo di aneddoti e storie sul legame tra Sciascia e i radicali, sul suo modo unico di stare al mondo. Io ascoltavo, mettendo insieme il mio Sciascia privato — quello della stretta di mano con zio Vincenzo in Piazza Umberto e del mio rossore da ragazzo — con il ritratto pubblico che mi raccontavano in macchina.

Poi l’arrivo a Racalmuto, l’ingresso nella chiesa madre di questo piccolo paese improvvisamente diventato l’ombelico d’Italia, gremito di autorità e potere. Lì, in mezzo a quella folla stretta, il mio ricordo più vivido non è un discorso ufficiale, ma una sensazione puramente fisica: l’imponenza di Bettino Craxi che mi passa accanto. Ricordo di essere rimasto colpito dalla sua altezza, una presenza quasi fuori scala rispetto alle proporzioni raccolte di quella chiesa di provincia.

A ripensarci oggi, c’è qualcosa di profondamente sciasciano in entrambi quegli episodi. Sciascia guardava i riti collettivi e le cerimonie ufficiali con lo sguardo acuto e un po’ scettico di chi diffida della retorica, mantenendo quel distacco che alimenta l’ironia e l’osservazione disincantata del mondo. Viene quasi da sorridere a immaginarlo lì, non dentro la bara al centro della navata, ma fuori, a passeggio lungo il corso di Racalmuto o defilato in un angolo della piazza, con la sua immancabile sigaretta tra le dita. Avrebbe osservato quel via vai di auto blu, cronisti e giganti della politica come si osserva il funerale di un altro: con la curiosità asciutta di chi sa che, alla fine, al di là delle polemiche e delle liturgie ufficiali, contano solo le cose semplici — un’amicizia ritrovata con poche parole in una libreria di Catania, la timidezza di un ragazzo davanti a un maestro, i libri che restano, i dettagli umani e la gente di passaggio.