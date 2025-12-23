Mercato del pesce di Rialto.

La signora che mi precede nella coda fa un’ordinazione che non finisce più per il cenone di Natale: sogliole, seppie, branzino, gamberoni.

E’ in confidenza con il venditore e, quando sente il prezzo totale dei suoi acquisti, quasi gli intima di farle uno sconto:

“Ti conosco da quando eri bambino, mi devi togliere almeno venti euro!”

“Guardi, signora – risponde lui – che le ho già fatto un buon prezzo!”

“Non mi sembra proprio!”, ribatte lei

“Vabbè, sa cosa faccio? Le regalo questo filetto di merluzzo!”

“Non ti sembra che abbia già abbastanza da cucinare, con tutto il pesce che ho preso?”

L’altro sorride, poi dice: “La vuol sempre vinta lei! Vada per lo sconto, ma più di dieci non posso farle!”

“Va bene, allora ti vengo incontro anche io, dammi pure il merluzzo, se non avrò il tempo di cucinarlo, lo metto in freezer e lo cucino a Capodanno!”

Chiusa la trattativa, la signora si avvia verso la calle adiacente, dove incontra una conoscente, che trasporta con evidente affanno diversi sacchetti con pesce, frutta e verdura e si offre di aiutarla: “Le porto io un paio di sacchetti. Tanto facciamo la stessa strada.”

“Lei è molto gentile, ma vedo che è piena di pacchetti anche lei”, risponde l’altra con un tono quasi piccato.

“Si’, ma io sono più giovane!”

“Non credo proprio, sono del ’49!”

“Vede che avevo ragione! Io sono del ’58!”

“Sa che non l’avrei mai detto? “.

Adesso il tono é leggermente esultante…