Primo settembre. Vado al solito caffè per la colazione nel piccolo paese di montagna in cui sto passando l’estate. Ormai il paese è semivuoto, la maggior parte dei turisti sono tornati in città. Restano quasi solamente quelli che, come me, non devono tornare a lavorare, perché ormai in pensione.

Al tavolo a fianco del mio parlano non solo di acciacchi – tema d’obbligo, trattandosi di anziani- ma anche di vecchiaie felici. Cioè portate avanti con baldanza, senza particolari problemi fisici.

“Mia madre è morta a 95 anni, ma non l’ho mai vista malata!”, dice una signora.

“Mia zia è arrivata a 10O anni. Negli ultimi tempi, avendo una figlia di 81 anni un po’ acciaccata, si chiedeva come avrebbe fatto a vivere senza di lei!”, dice un’altra.