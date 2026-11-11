Musica
Napoli e Rio senza confini: arriva “Cornetada Proibida” di Joe Sannino ed MC Delux
C’è un fil rouge invisibile, ma implacabile, che lega la Napoli dei club sotterranei alle favelas di Rio de Janeiro. È la storia di una terra che non ha mai smesso di funzionare come un acceleratore di particelle sonore:
11 Novembre 2026
Per comprendere la portata di quello che sta accadendo oggi, bisogna fare un passo indietro e guardare alla Campania come a un unico, grande laboratorio place-based. Dalla stagione d’oro degli anni ’70, quando il Prog Rock partenopeo e il funk visionario di Osanna, Napoli Centrale, Il Balletto di Bronzo e degli Showmen conquistavano gli studi della Phonotype e della King Universal e i primi super-club come il Shaker, fino alla Vesuwave post-punk e underground dei Bisca, dei Panoramics e dei Contropotere che infiammavano le cantine del Diamond Dogs negli anni ’80.
Un’evoluzione proseguita nei ’90 con l’esplosione dell’hip-hop e del rap da combat — inaugurato dalle posse dei 99 Posse all’Officina 99, sublimato dal suono classico e seminale de La Famiglia, di Cenzou e dei 13 Bastardi, e alimentato dai cerchi di freestyle e di street-dance fuori dalle Poste Centrali di Piazza Matteotti, dove si sfidavano le crew della TCK, la M.E.R.D.A. Prod, la S.T. Crew (Sotto Torchio) e l’A.N.D. (Accademia Nel Disagio) —, fino a diventare l’epicentro della golden age della House (con gli Angels of Love) e del gigantismo techno globale dell’Old River Park, il tempio all’aperto sul fiume solcato da pionieri come Marco Carola e Rino Cerrone insieme a Markantonio, Joseph Capriati e Luigi Madonna. Una filiera sotterranea che non si è mai fermata, toccando persino le vette dell’export trance ed euphoric europeo grazie alle produzioni di Ciro Visone, di Tragida e del collettivo Ground Zero Vibes, fino a intercettare l’ondata Afrobeat e Amapiano dei litorali flegrei con DJ Jesa.
In questo solco di continua mutazione e ricerca radicale si inserisce la nuova wave del biennio 2025-2026: il matrimonio viscerale tra il Baile Funk, il Brazilian Phonk e l’identità urban partenopea. È qui che prende forma “Cornetada Proibida”, il nuovo singolo in uscita il 13 novembre per l’etichetta indipendente marcianisana Hopeland, che unisce il produttore napoletano Joe Sannino e l’MC brasiliano MC Delux.
Due percorsi, un’unica pista da ballo
Da un lato c’è Joe Sannino, figura chiave di questa transizione stilistica. DJ, selector e produttore cresciuto nell’underground partenopeo, Sannino ha saputo tracciare un percorso che parte dall’hip-hop e dai circuiti club per intercettare l’esplosione globale dei suoni del sud del mondo. La sua intuizione è stata quella di non limitarsi a importare i codici del Baile Funk e del Mandelão, ma di metabolizzarli, trasformandoli in un linguaggio nativo per i dancefloor italiani.
Dall’altro c’è MC Delux (al secolo Vinicius Martins dos Santos), voce e spina dorsale del funk di Rio de Janeiro, originario di Queimados. Con le sue produzioni virali e un’attitudine profondamente radicata nei balli di favela, Delux rappresenta l’autenticità di un genere che fa della velocità dei beat e della potenza dei bassi una forma di riscatto e di energia pura.
In “Cornetada Proibida”, queste due geografie così distanti ma così affini per intensità e pulsazione urbana si fondono senza filtri. Il ritmo tagliente del funk brasiliano incontra la cura sartoriale per il sound design e la produzione club, dimostrando come la musica indipendente campana sappia dialogare alla pari con i centri nevralgici della periferia globale.
Il battesimo dal vivo: l’Hi Club di Pozzuoli
Come da migliore tradizione della storia musicale campana — dove il disco non è mai un oggetto astratto, ma il frutto di una comunità che vive lo spazio fisico e il clubbing viscerale —, l’uscita del brano sarà celebrata sul campo.
Il 14 novembre, il giorno successivo al rilascio sulle piattaforme digitali e in radio, Joe Sannino sarà il protagonista di un imperdibile release party all’Hi Club di Pozzuoli. Un appuntamento pensato non come un semplice showcase, ma come un vero e proprio rito collettivo, dove la pista da ballo torna a essere il terminale ultimo di un percorso che unisce Napoli, le periferie carioca e l’attitudine irriducibile dei club campani.
“Cornetada Proibida” sarà disponibile dal 13 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per l’etichetta Hopeland. È possibile effettuare già il presave ufficiale cliccando qui.
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