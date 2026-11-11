Musica

Napoli e Rio senza confini: arriva “Cornetada Proibida” di Joe Sannino ed MC Delux

di Antonio Giuliano

C’è un fil rouge invisibile, ma implacabile, che lega la Napoli dei club sotterranei alle favelas di Rio de Janeiro. È la storia di una terra che non ha mai smesso di funzionare come un acceleratore di particelle sonore:

11 Novembre 2026
Per comprendere la portata di quello che sta accadendo oggi, bisogna fare un passo indietro e guardare alla Campania come a un unico, grande laboratorio place-based. Dalla stagione d’oro degli anni ’70, quando il Prog Rock partenopeo e il funk visionario di Osanna, Napoli Centrale, Il Balletto di Bronzo e degli Showmen conquistavano gli studi della Phonotype e della King Universal e i primi super-club come il Shaker, fino alla Vesuwave post-punk e underground dei Bisca, dei Panoramics e dei Contropotere che infiammavano le cantine del Diamond Dogs negli anni ’80.
Un’evoluzione proseguita nei ’90 con l’esplosione dell’hip-hop e del rap da combat — inaugurato dalle posse dei 99 Posse all’Officina 99, sublimato dal suono classico e seminale de La Famiglia, di Cenzou e dei 13 Bastardi, e alimentato dai cerchi di freestyle e di street-dance fuori dalle Poste Centrali di Piazza Matteotti, dove si sfidavano le crew della TCK, la M.E.R.D.A. Prod, la S.T. Crew (Sotto Torchio) e l’A.N.D. (Accademia Nel Disagio) —, fino a diventare l’epicentro della golden age della House (con gli Angels of Love) e del gigantismo techno globale dell’Old River Park, il tempio all’aperto sul fiume solcato da pionieri come Marco Carola e Rino Cerrone insieme a Markantonio, Joseph Capriati e Luigi Madonna. Una filiera sotterranea che non si è mai fermata, toccando persino le vette dell’export trance ed euphoric europeo grazie alle produzioni di Ciro Visone, di Tragida e del collettivo Ground Zero Vibes, fino a intercettare l’ondata Afrobeat e Amapiano dei litorali flegrei con DJ Jesa.
In questo solco di continua mutazione e ricerca radicale si inserisce la nuova wave del biennio 2025-2026: il matrimonio viscerale tra il Baile Funk, il Brazilian Phonk e l’identità urban partenopea. È qui che prende forma “Cornetada Proibida”, il nuovo singolo in uscita il 13 novembre per l’etichetta indipendente marcianisana Hopeland, che unisce il produttore napoletano Joe Sannino e l’MC brasiliano MC Delux.

Due percorsi, un’unica pista da ballo

Da un lato c’è Joe Sannino, figura chiave di questa transizione stilistica. DJ, selector e produttore cresciuto nell’underground partenopeo, Sannino ha saputo tracciare un percorso che parte dall’hip-hop e dai circuiti club per intercettare l’esplosione globale dei suoni del sud del mondo. La sua intuizione è stata quella di non limitarsi a importare i codici del Baile Funk e del Mandelão, ma di metabolizzarli, trasformandoli in un linguaggio nativo per i dancefloor italiani.
Dall’altro c’è MC Delux (al secolo Vinicius Martins dos Santos), voce e spina dorsale del funk di Rio de Janeiro, originario di Queimados. Con le sue produzioni virali e un’attitudine profondamente radicata nei balli di favela, Delux rappresenta l’autenticità di un genere che fa della velocità dei beat e della potenza dei bassi una forma di riscatto e di energia pura.
In “Cornetada Proibida”, queste due geografie così distanti ma così affini per intensità e pulsazione urbana si fondono senza filtri. Il ritmo tagliente del funk brasiliano incontra la cura sartoriale per il sound design e la produzione club, dimostrando come la musica indipendente campana sappia dialogare alla pari con i centri nevralgici della periferia globale.

Il battesimo dal vivo: l’Hi Club di Pozzuoli

Come da migliore tradizione della storia musicale campana — dove il disco non è mai un oggetto astratto, ma il frutto di una comunità che vive lo spazio fisico e il clubbing viscerale —, l’uscita del brano sarà celebrata sul campo.
Il 14 novembre, il giorno successivo al rilascio sulle piattaforme digitali e in radio, Joe Sannino sarà il protagonista di un imperdibile release party all’Hi Club di Pozzuoli. Un appuntamento pensato non come un semplice showcase, ma come un vero e proprio rito collettivo, dove la pista da ballo torna a essere il terminale ultimo di un percorso che unisce Napoli, le periferie carioca e l’attitudine irriducibile dei club campani.
“Cornetada Proibida” sarà disponibile dal 13 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per l’etichetta Hopeland. È possibile effettuare già il presave ufficiale cliccando qui.
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