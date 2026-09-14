Vasco Rossi, il dottorato che premia una rivoluzione dell’anima

Da “Vita spericolata” a “Sally”: quasi 50 anni di fragilità, ribellione e verità hanno trasformato un rocker in un fenomeno culturale capace di parlare a generazioni intere

Il 7 ottobre, nell’aula magna “Vincenzo Buonocore” del campus di Fisciano, Vasco Rossi diventerà dottore di ricerca in Politica e Comunicazione. Terrà una lectio magistralis e riceverà ufficialmente un titolo che riconosce il valore di una carriera capace di attraversare quasi 50 anni di storia italiana, modificando non soltanto il modo di fare musica, ma anche quello di parlare alle persone.

È una scelta che può sembrare sorprendente soltanto se si pensa alla comunicazione come a una materia fatta di teorie, strategie e algoritmi.

Perché Vasco Rossi ha insegnato comunicazione senza mai dare l’impressione di volerla insegnare.

L’ha fatto mettendosi a nudo.

Ha preso tutto ciò che normalmente nascondiamo — la paura, il desiderio, la solitudine, il bisogno d’amore, gli errori, la rabbia, il fallimento — e lo ha messo davanti a un microfono.

E milioni di persone si sono riconosciute.

È questa, forse, la vera storia di Vasco Rossi.

Non quella del rocker che riempie gli stadi. Non quella dell’icona che muove folle oceaniche. Non quella dell’uomo diventato leggenda.

Quella di un ragazzo che ha avuto il coraggio di dire ad alta voce ciò che gli altri pensavano in silenzio.

Quando cantava “Vita spericolata”, non stava semplicemente raccontando il desiderio di una vita fuori dagli schemi. Stava dando voce a quella parte di ciascuno di noi che almeno una volta ha desiderato mandare tutto al diavolo e sentirsi finalmente libero.

Quando cantava “Siamo solo noi”, quel “noi” diventava una casa. Un posto in cui stare insieme quando il resto del mondo sembrava non capirci.

Quando arrivava “Albachiara”, entrava in scena l’adolescenza con tutta la sua timidezza, la sensualità ancora inconsapevole, quella malinconia che non si sa ancora chiamare per nome.

Poi è arrivata “Sally”, forse una delle dimostrazioni più alte della sua capacità di trasformare una storia individuale in uno specchio collettivo. Sally è ferita, disillusa, stanca. Ma non è finita. E proprio per questo milioni di donne e di uomini hanno finito per riconoscersi in lei.

E quando Vasco domanda “Voglio trovare un senso a questa vita”, in “Un senso”, la domanda smette di essere quella di un cantante e diventa quella di tutti.

È qui che Vasco ha fatto la sua rivoluzione.

Non ha inventato un personaggio nel quale il pubblico potesse sognare di diventare qualcun altro. Ha creato uno spazio nel quale il pubblico potesse finalmente essere se stesso.

La sua forza è sempre stata anche la sua debolezza.

Vasco non ha mai nascosto le proprie contraddizioni. Anzi, le ha trasformate in materia artistica. Non ha avuto paura di raccontare l’eccesso, la solitudine, gli errori, la paura di non essere all’altezza, il bisogno di essere amato.

La sua fragilità non è stata qualcosa da superare.

È stata il suo linguaggio.

Ed è forse per questo che ha conquistato generazioni così diverse.

Perché i tempi cambiano, cambiano i vestiti, cambiano le tecnologie, cambiano le parole con cui ci raccontiamo. Ma non cambiano certe domande.

Chi siamo?

Chi amiamo?

Quanto dolore siamo capaci di sopportare?

Quante volte possiamo cadere?

E soprattutto: come si fa a continuare?

Vasco non ha risposto.

Ha cantato.

E mentre cantava, qualcuno dall’altra parte si è sentito meno solo.

È questa la cosa difficile da spiegare a chi osserva da fuori quelle immense folle che si radunano sotto un palco. Non sono semplicemente migliaia di persone che vanno ad ascoltare un cantante.

Sono migliaia di storie che, per una sera, si riconoscono nella stessa storia.

Il ragazzo che ha appena perso un amore canta “Sally”.

La ragazza che non sa ancora cosa vuole dalla vita urla “Siamo solo noi”.

L’uomo che ha attraversato gli anni e si volta indietro ritrova “Eh… già”.

E tutti, prima o poi, si ritrovano dentro quella domanda: “Un senso”.

È questo il fenomeno Vasco.

Una comunicazione che non passa dalla perfezione, ma dalla riconoscibilità. Non dall’ immagine costruita, ma dalla verità. Non dal tentativo di apparire invulnerabili, ma dalla capacità di mostrare le proprie ferite.

Per questo il suo pubblico non si limita ad ascoltarlo.

Lo difende. Lo accompagna. Lo tramanda.

E qualche volta lo porta persino sulla pelle.

È proprio qui che questa storia, per chi scrive, diventa personale.

Perché è capitato anche alla cronista di questo pezzo, un giorno, di incontrare un ragazzo che cantava Vasco a squarciagola.

Cantava senza preoccuparsi di chi lo guardasse. Cantava come se quelle parole fossero state scritte per lui. Come se dentro quelle canzoni ci fosse qualcosa che non poteva essere spiegato, soltanto vissuto.

E Vasco lo aveva tatuato sulla pelle.

Non era più soltanto un cantante che amava.

Era diventato un segno.

Una parte della sua storia.

Io quel ragazzo l’ho guardato e mi sono riconosciuta senza potermi spiegare neanche il perché.

E forse oggi penso che sia proprio questo il punto che un dottorato non potrà mai raccontare fino in fondo.

La forza di Vasco non sta soltanto nel fatto che milioni di persone conoscono le sue canzoni.

Sta nel fatto che, in qualche momento della loro vita, quelle canzoni sono diventate loro.

Una canzone può accompagnarti.

Una grande canzone può salvarti una notte.

Ma quando qualcuno decide di tatuarsela addosso, significa che quella musica ha smesso di essere musica.

È diventata memoria.

È diventata identità.

È diventata carne.

E forse è per questo che Vasco Rossi continua a muovere oceani di persone: perché non ha mai promesso di insegnare loro come vivere.

Ha avuto il coraggio, molto più semplicemente, di confessare che anche lui non lo sapeva.

E in quella confessione milioni di persone hanno trovato la propria verità.

Il 7 ottobre Vasco sarà dottore di ricerca.

Ma il suo titolo più importante resterà quello che non può essere conferito da nessuna università.

Quello che gli hanno dato, nel corso quasi mezzo secolo, le persone che hanno cantato con lui, pianto con lui, amato con lui, sbagliato con lui.

Quello di essere riuscito a trasformare una fragilità individuale in una forza collettiva.

Forse, alla fine, è tutta qui la grandezza di Vasco.

Averci insegnato che non dobbiamo essere invincibili per sentirci vivi.

E che qualche volta basta una canzone, una voce roca, una notte e qualcuno che canti a squarciagola per ricordarci chi siamo.

Perché “La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia“. Una follia che è solo la nostra, e che nessuno può arrogarsi il diritto di giudicare o di spegnere. Mai.