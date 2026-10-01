Vasco Rossi, “Marea”: il significato della canzone tra paura, solitudine e la forza di tornare a galla

“Marea” la canzone scritta da Vasco Rossi, torna a distanza di trent’anni dalla sua pubblicazione (1996), in una nuova versione live con video ufficiale e anticipa Vasco Live 20|26 – The Essentials, in uscita il 27 novembre. Ma alcune canzoni non invecchiano.

Ci sono momenti in cui la vita non ti spezza. Fa qualcosa di peggio: ti lascia fermo. Ti mette davanti una strada e poi ti taglia le gomme. Ti lascia il motore acceso, il cuore che corre, la voglia di andare da qualche parte, ma nessun modo per muoverti. E allora resti lì. Con la paura. Con la rabbia. Con tutto quello che non hai avuto il coraggio di dire. Con le persone che non ci sono più. Con quelle che avresti voluto accanto. Con te stesso, soprattutto. È da quel punto preciso che bisogna ascoltare “Marea”. Perché forse questa canzone di Vasco Rossi non parla del mare. Parla di noi quando il mare ci è entrato dentro.

La marea arriva quando hai smesso di essere pronto

La marea non domanda se puoi sopportarla. Arriva. È questa la sua crudeltà.

Come certe giornate in cui perdi qualcuno. Come certe telefonate. Come un amore che finisce senza aver avuto il coraggio di chiamarsi fine. Come quel momento in cui scopri che la persona che credevi invincibile era soltanto molto brava a nascondere le proprie crepe. La vita non ci avvisa quando decide di cambiare livello. Ci porta l’acqua alle caviglie. Poi alle ginocchia. Poi al petto. E noi continuiamo a dirci che possiamo farcela. Finché arriva il momento in cui capiamo che non dobbiamo più dimostrare niente a nessuno.

Dobbiamo soltanto restare vivi.

“Io non ho paura di nessuno ma ho paura sempre”

Eccola, la frase che dovrebbe restare accesa nella stanza anche quando la canzone è finita. “Io non ho paura di nessuno ma ho paura sempre.”

Sembra una contraddizione. In realtà è una radiografia. Perché dentro quella frase ci siamo tutti. Ci sono quelli che fanno i duri. Quelli che scherzano quando stanno male. Quelli che dicono “non mi interessa” mentre gli interessa tutto.

Quelli che sembrano capaci di attraversare qualsiasi tempesta e poi, la notte, quando nessuno li vede, hanno paura.

Paura di perdere.

Paura di essere lasciati.

Paura di fallire.

Paura di amare ancora.

Paura di non essere abbastanza.

Paura che domani sia uguale a oggi.

Eppure continuano. È qui che la frase di Vasco diventa qualcosa di più di una confessione. Diventa una definizione del coraggio. Perché il coraggio non è non avere paura. Quella è incoscienza. Il coraggio è avere paura e non consegnarle il volante.

Quando sei a terra, scegli la tua ancora

La domanda vera non è: come faccio a non cadere? Cadremo. La domanda è: a cosa mi aggrappo quando cado?

E qui “Marea” diventa terribilmente intima. Per qualcuno l’ancora è una persona. Per qualcun altro è un figlio.

È un amico. È una madre. È un amore. È una telefonata che arriva nel momento esatto. È una canzone ascoltata mille volte. È un cane che ti aspetta.

È il lavoro. È la rabbia. È persino quella minuscola parte di te che, quando tutto sembra finito, continua a sussurrare: domani ci provo ancora.

Non sempre ci salva qualcosa di grande. A volte ci salva una cosa piccolissima a cui decidiamo di non rinunciare.

Ed è forse questo il senso più feroce della metafora della marea. Non puoi fermare l’acqua. Puoi scegliere cosa tenere stretto mentre sale.

Le gomme tagliate non significano che il viaggio sia finito

Questa immagine è devastante proprio perché è quotidiana. Avere le gomme tagliate significa non poter più andare avanti come prima.

E nella vita succede. Un lutto. Una separazione. Un tradimento. Una delusione. Un fallimento.

Un sogno che si rompe. Un’età che arriva e ti costringe a fare i conti con tutto ciò che avevi rimandato. Ti ritrovi fermo. Ma fermo non significa finito.

Forse significa soltanto che la direzione che avevi scelto non è più quella che puoi percorrere. E allora devi scendere dalla macchina.

Guardare le gomme. Guardare la strada. E decidere se aspettare qualcuno o cominciare a camminare. È questa la parte della vita che nessuno racconta abbastanza: a volte non possiamo riparare ciò che ci ha fermato. Possiamo soltanto imparare a muoverci diversamente.

Vasco non ci insegna a vincere

È questo, forse, ciò che rende “Marea” così potente oggi. Vasco non ci racconta una storia di vittoria. Non ci dice: non avere paura. Non ci dice: andrà tutto bene. Non ci regala una morale. Ci mette davanti a una verità molto più difficile da accettare: potresti avere paura per sempre.

E vivere comunque. Potresti non sentirti mai completamente pronto. E partire comunque. Potresti non guarire nel modo in cui avevi immaginato.

E imparare comunque a convivere con la cicatrice. Forse diventare adulti significa proprio questo. Smettere di aspettare il giorno in cui non avremo più paura.

E capire che quel giorno probabilmente non arriverà.

Ed è per questo che “Marea”, oggi, sembra nuova senza esserlo affatto. È la canzone ad essere rimasta ferma. Siamo noi ad essere cambiati abbastanza da poterla capire.

E se la marea fossimo noi?

Forse la lettura più bella è anche la più inquietante. La marea non è soltanto ciò che ci travolge. È anche ciò che ci muove. Ci sono persone che passano la vita a combattere contro il cambiamento, come se la felicità fosse riuscire a tenere tutto esattamente com’è. Ma niente resta. Non gli amori. Non i corpi. Non le stagioni. Non noi. La marea sale e scende perché questa è la sua natura. E forse questa è anche la nostra. Non siamo fatti per restare sempre in alto. Non siamo fatti per essere sempre forti. Non siamo fatti per vincere ogni giorno.

Siamo fatti per tornare. Tornare a noi. Tornare a respirare. Tornare a desiderare. Tornare a fidarci. Tornare a vivere dopo aver creduto, per un istante, di non poterlo più fare.

Forse è questo il regalo più grande che “Marea” fa oggi a Vasco stesso. Una canzone scritta trent’anni fa gli torna incontro con un significato che soltanto il tempo poteva darle. Perché anche chi ha cantato migliaia di volte la paura, la libertà, l’amore, la solitudine e la voglia di vivere scopre che alcune parole cambiano quando sei tu a essere cambiato.

E “Marea” non è più soltanto una canzone di Vasco Rossi. È uno specchio. E gli specchi hanno una caratteristica terribile: non ti mostrano quello che vorresti vedere.

Ti mostrano quello che c’è. La paura. La fragilità. La solitudine. La voglia disperata di essere amati. E, nascosta da qualche parte, quella cosa che non muore mai del tutto. La voglia di tornare a galla.

Perché la paura non è il contrario del coraggio

Forse è qui che “Marea” lascia la sua impronta più profonda. Non dobbiamo diventare persone senza paura. Dobbiamo diventare persone capaci di non vergognarsi della propria paura.

Perché puoi avere le mani che tremano e continuare. Puoi avere il cuore rotto e continuare. Puoi non sapere dove andare e continuare. Puoi avere le gomme tagliate e continuare. Non necessariamente sulla stessa strada. Non necessariamente con le stesse persone. Non necessariamente nella stessa vita che avevi immaginato.

Ma continuare.

E il senso ultimo di “Marea” è proprio questo: non c’è niente di eroico nel non cadere. L’eroismo, quello vero, è scoprire che puoi tornare a galla anche dopo aver creduto di essere affondato.

E allora, Vasco, forse quella frase — “io non ho paura di nessuno ma ho paura sempre” — non è una contraddizione.

È una delle definizioni più oneste che abbiamo del coraggio. Perché la paura resterà. La marea tornerà.

Le gomme, qualche volta, saranno di nuovo tagliate. Ma finché ci sarà qualcuno per cui vale la pena restare, una voce da ascoltare, una mano da stringere, una canzone da cantare, non saremo ancora arrivati alla fine.

La vita non ci promette di non affondare. Ci lascia, ostinatamente, la possibilità di tornare a galla.