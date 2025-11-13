Cultura
SEA per Duemilalibri: la cultura decolla da Malpensa
13 Novembre 2025
SEA rinnova anche quest’anno il proprio sostegno a Duemilalibri, la storica rassegna letteraria promossa dal Comune di Gallarate, giunta alla sua XXVI edizione e in corso fino a domenica 16 novembre al Museo MAGA. Il Festival Duemilalibri celebra ogni anno la passione per la lettura, diventando un appuntamento di riferimento per la promozione del dialogo culturale, con incontri d’autore e tematiche di grande attualità.
Durante l’incontro di ieri pomeriggio presso la Libreria Bookcrossing di Malpensa, l’Assessore alla Cultura di Gallarate, Claudia Mazzetti, ha presentato l’iniziativa che rafforza il legame tra l’aeroporto e la città: 500 volumi provenienti dalla Biblioteca Majno verranno messi a disposizione dei viaggiatori attraverso il circuito di BookCrossing attivo negli scali milanesi.
Dopo il riconoscimento di Book Ambassador 2025 da parte del Comune di Gallarate, SEA conferma così il proprio impegno nella promozione della lettura e della cultura anche negli spazi aeroportuali, favorendo la condivisione di storie, idee e conoscenza tra persone in viaggio.
*
Photo Credit: SEA – Nella foto l’Assessore alla Cultura di Gallarate Claudia Mazzetti insieme a Maurizio Baruffi, Responsabile Relazioni Istituzionali di SEA, presso la libreria Bookcrossing – Arrivi Malpensa T1, in occasione della sponsorship SEA a Duemilalibri 2025.
