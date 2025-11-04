Milano Cortina 2026 e Sea siglano una partnership in vista dei giochi olimpici invernali

SEA Milan Airports diventa Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, rafforzando il legame tra gli aeroporti milanesi e uno degli eventi sportivi più attesi a livello mondiale

La Fondazione Milano Cortina 2026 e SEA Milan Airports, gestore degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, hanno siglato un accordo di partnership che ufficializza l’ingresso degli aeroporti di Milano come Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La consolidata esperienza di SEA Milan Airports nella gestione dei servizi aeroportuali rappresenta un prezioso valore aggiunto al sistema di competenze che sostiene l’organizzazione dei Giochi.

La sigla della partnership si colloca a tre mesi dall’inizio dell’evento e conferma il ruolo degli aeroporti milanesi come uno dei punti di riferimento per l’arrivo in Italia delle circa 2 milioni di persone attese. SEA Milan Airports metterà a disposizione le proprie infrastrutture e la propria esperienza, garantendo eccellenti servizi dedicati ai visitatori, agli atleti, alle delegazioni, ai tecnici e ai media provenienti da tutto il mondo.

L’aeroporto di Milano Malpensa sarà una delle porte d’ingresso ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali: questo sito accoglierà infatti circa 340.000 passeggeri solo nei 60 giorni che precedono, accompagnano e seguono il grande evento sportivo. In particolare, nella settimana precedente alla cerimonia di apertura si stima l’arrivo a Malpensa di oltre 15.500 stakeholder e di oltre 150.000 spettatori. Nei giorni dell’evento, questo aeroporto gestirà fino a 4.000 bagagli fuori misura, concentrati nei giorni di picco.

Andrea Varnier, CEO Milano Cortina 2026, ha affermato: “Siamo lieti di accogliere SEA Milan Airports tra gli Official Supporter dei Giochi. Gli aeroporti lombardi rappresentano uno dei primi punti di incontro con l’atmosfera dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La loro posizione strategica e la loro capacità di gestire flussi complessi costituiranno un contributo fondamentale al successo dell’evento. L’eccellenza dei servizi offerti trasformerà ogni arrivo negli aeroporti di Malpensa e Linate in un’esperienza speciale. Sarà un evento unico per tutti — atleti, visitatori e aziende come SEA, protagoniste di questa straordinaria avventura”.

“Far parte di questo progetto e supportare un evento che rappresenta un momento storico per il nostro Paese – ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SEA – significa contribuire al successo di una manifestazione che unisce sport, territorio e ambiente. Questo evento conferma ulteriormente il ruolo strategico dei nostri aeroporti, accompagnando Milano verso un appuntamento sportivo internazionale di straordinaria rilevanza”.