Il fascismo italiano non fu mai un fenomeno esclusivamente nazionale. Fin dalla sua nascita, nel clima inquieto e profondamente instabile che seguì la Prima guerra mondiale, esso suscitò all’estero una curiosità e un interesse straordinari, fino a diventare uno dei fenomeni politici più osservati, discussi e controversi dell’Europa del Novecento. La percezione internazionale del fascismo, tuttavia, non fu affatto uniforme e soprattutto non rimase immutata nel tempo: ciò che negli anni Venti poteva apparire ad alcuni osservatori come un originale esperimento politico, capace di riportare ordine in un Paese attraversato da conflitti sociali e dalla paura della rivoluzione comunista, negli anni Trenta sarebbe apparso sempre più chiaramente come una dittatura aggressiva, nazionalista e imperialista, fino a essere associato definitivamente alla Germania nazista e alla catastrofe della Seconda guerra mondiale. Per comprendere come il fascismo fosse visto all’estero è quindi necessario liberarsi dell’idea, inevitabilmente condizionata dalla conoscenza degli eventi successivi, secondo cui tutti avrebbero dovuto riconoscere immediatamente la natura del regime mussoliniano. Chi osservava l’Italia nel 1922 non poteva sapere ciò che sarebbe accaduto nel 1938, nel 1940 o nel 1943, e proprio questa distanza tra il fascismo percepito dai contemporanei e quello che oggi conosciamo attraverso la storia rappresenta uno degli aspetti più interessanti della sua fortuna internazionale. Lo storico americano Stanley G. Payne ha sottolineato l’importanza dell’esperienza italiana nella storia generale del fascismo, considerando il caso italiano come uno dei punti di partenza fondamentali per comprendere un fenomeno politico che avrebbe assunto forme diverse in numerosi Paesi europei. Il fascismo italiano rappresentava infatti qualcosa di relativamente nuovo: non era semplicemente una dittatura tradizionale, ma un movimento politico di massa che combinava nazionalismo, anticomunismo, mobilitazione delle masse, culto del capo, propaganda, violenza politica e aspirazione a trasformare profondamente la società. Fu proprio questa combinazione a suscitare interesse fuori dall’Italia. Mussolini riuscì inoltre a costruire di sé un’immagine internazionale estremamente efficace. Il dittatore sapeva utilizzare la stampa, la fotografia, il cinema e i nuovi strumenti della comunicazione di massa per presentarsi come l’uomo dell’azione, dell’ordine e della decisione. In un’Europa che usciva devastata dalla guerra, segnata da crisi economiche, conflitti sociali e paura del bolscevismo, questa immagine poteva risultare affascinante. Negli anni Venti una parte dell’opinione pubblica straniera guardò quindi a Mussolini con curiosità e, in alcuni casi, con vera ammirazione. Negli Stati Uniti questo fenomeno è stato studiato in particolare dallo storico John Patrick Diggins, autore di un importante studio sulla percezione americana di Mussolini e del fascismo. Diggins ha mostrato come il successo internazionale del dittatore italiano non dipendesse soltanto dalla propaganda fascista, ma anche dalle aspettative e dalle contraddizioni della società americana che lo osservava. Per alcuni americani Mussolini appariva come un uomo capace di fare ciò che i sistemi parlamentari sembravano non riuscire più a fare: imporre disciplina, combattere il disordine e garantire stabilità. La sua figura poteva quindi essere apprezzata anche da persone che non condividevano integralmente l’ideologia fascista. Questa distinzione è importante, perché l’ammirazione per Mussolini non coincideva necessariamente con un’adesione al fascismo. Alcuni osservatori stranieri erano affascinati dall’uomo forte più che dall’ideologia del regime, altri vedevano nel fascismo soprattutto un argine contro il comunismo, altri ancora cercavano nell’esperienza italiana una possibile alternativa alla crisi delle democrazie liberali. La paura della rivoluzione bolscevica ebbe infatti un peso enorme nella percezione internazionale del fascismo. Dopo la Rivoluzione russa del 1917, gran parte delle classi dirigenti europee e americane guardava con timore alla possibilità di una diffusione del comunismo. In Italia il fascismo seppe presentarsi come il movimento capace di combattere il socialismo rivoluzionario e di impedire una trasformazione comunista dello Stato. La violenza delle squadre fasciste contro sindacalisti, socialisti e comunisti veniva dunque interpretata da alcuni ambienti conservatori come un male necessario per evitare un pericolo considerato ancora maggiore. Questa lettura contribuì alla relativa benevolenza con cui il fascismo fu inizialmente osservato in alcuni Paesi occidentali. È però importante sottolineare che già allora esistevano osservatori che vedevano con estrema chiarezza la natura violenta e antidemocratica del movimento. Socialisti, liberali, democratici, cattolici e antifascisti denunciarono fin dall’inizio la distruzione delle libertà politiche, la persecuzione degli oppositori e il ricorso sistematico alla violenza. Il fatto che alcuni stranieri fossero affascinati dal fascismo non significa dunque che il fascismo fosse universalmente accettato o che le sue caratteristiche fondamentali fossero sconosciute. Significa piuttosto che il fenomeno veniva interpretato attraverso prospettive politiche diverse e che il suo significato storico non appariva ancora definitivamente stabilito. Anche la Gran Bretagna osservò con attenzione l’esperimento italiano. Per gli inglesi l’Italia aveva una posizione strategica fondamentale nel Mediterraneo e ciò rendeva il comportamento di Mussolini una questione di interesse internazionale. In alcuni ambienti conservatori britannici l’anticomunismo fascista poteva essere considerato positivamente, ma contemporaneamente cresceva la consapevolezza della natura autoritaria del regime e delle ambizioni italiane. La situazione cambiò in maniera particolarmente significativa a partire dalla metà degli anni Trenta, quando la politica estera fascista divenne sempre più aggressiva. La guerra d’Etiopia del 1935-1936 rappresentò uno dei momenti decisivi nella trasformazione dell’immagine internazionale del regime. L’Italia non appariva più soltanto come un Paese che aveva trovato una soluzione autoritaria ai propri problemi interni, ma come una potenza disposta a utilizzare la forza militare per costruire un impero. Le sanzioni internazionali contro l’Italia contribuirono inoltre a deteriorare i rapporti con Gran Bretagna e Francia e spinsero Mussolini verso una maggiore collaborazione con la Germania. Lo storico Stephen Corrado Azzi ha mostrato quanto sia stata complessa la politica estera fascista e quanto a lungo gli studiosi abbiano discusso le sue finalità, la sua coerenza e il rapporto tra le ambizioni italiane e l’evoluzione dell’Europa degli anni Trenta. La guerra d’Etiopia fu però un passaggio fondamentale perché rese molto più difficile separare il fascismo dalla politica di potenza. Anche in Francia il fascismo fu osservato attraverso una lente ambivalente. Alcuni ambienti della destra francese guardarono con interesse ai movimenti autoritari e nazionalisti, mentre altri consideravano l’Italia fascista una potenziale minaccia per l’equilibrio europeo. La vicinanza geografica, la competizione mediterranea e la crescente rivalità politica rendevano impossibile una valutazione puramente teorica del fenomeno. Il fascismo italiano, infatti, non voleva essere soltanto una forma di governo italiana: aspirava a dimostrare che il liberalismo parlamentare fosse ormai superato e che una nuova forma di Stato, fondata sull’autorità, sulla mobilitazione nazionale e sulla subordinazione dell’individuo alla comunità, potesse rappresentare il futuro. Proprio questa ambizione contribuì alla sua influenza internazionale. Lo storico Stefano Cavazza ha sottolineato la forte eco internazionale dell’esperienza fascista e ha mostrato come la sua interpretazione sia stata diversa nelle varie tradizioni storiografiche europee e anglosassoni. Il fascismo italiano fu infatti studiato e interpretato in modo diverso in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti, a seconda delle esperienze politiche e culturali dei singoli Paesi. Ma nessun Paese fu influenzato dall’esperienza italiana quanto la Germania. Il rapporto tra fascismo italiano e nazismo tedesco è particolarmente significativo perché dimostra come l’esempio di Mussolini potesse essere osservato non soltanto con curiosità, ma anche come un modello concreto da imitare. Quando Hitler e i nazionalsocialisti cercavano una strada per conquistare il potere, la Marcia su Roma del 1922 rappresentava già un precedente fondamentale: un movimento nazionalista radicale aveva dimostrato di poter arrivare al governo e trasformare progressivamente lo Stato. Lo storico Ángel Alcalde ha studiato proprio la ricezione tedesca del fascismo italiano, mostrando come l’esempio di Mussolini abbia contribuito alla fascistizzazione di alcuni ambienti politici tedeschi e alla trasformazione del movimento nazionalsocialista. Ciò non significa che il nazismo fosse semplicemente una copia del fascismo italiano. Le differenze ideologiche e storiche erano profonde, soprattutto per quanto riguarda il ruolo centrale assunto dal razzismo biologico e dall’antisemitismo nel nazionalsocialismo. Tuttavia, il successo italiano dimostrava che una politica nazionalista, anticomunista, antiliberale e fondata sulla mobilitazione di massa poteva conquistare il potere. Hitler guardò dunque a Mussolini con ammirazione, mentre Mussolini osservò inizialmente Hitler con una certa diffidenza, prima che i due regimi si avvicinassero progressivamente negli anni Trenta. La guerra d’Etiopia e l’isolamento diplomatico italiano accelerarono questa convergenza, fino alla nascita dell’Asse Roma-Berlino. Da quel momento la percezione internazionale del fascismo italiano cambiò ancora una volta. Mussolini non era più soltanto il dittatore italiano che alcuni osservatori avevano considerato un originale protagonista della politica europea, ma diventava uno degli alleati principali della Germania hitleriana. Anche negli Stati Uniti la reputazione di Mussolini attraversò una trasformazione significativa. Negli anni Venti e nei primi anni Trenta la stampa americana poteva presentarlo come una figura affascinante, moderna e dotata di una straordinaria forza personale. Alcune riviste legate al mondo economico o alla cultura popolare tendevano a rappresentarlo in maniera relativamente favorevole, mentre ambienti più intellettuali e liberali esprimevano giudizi maggiormente critici. Questa ambivalenza dimostra quanto fosse potente la costruzione dell’immagine internazionale del dittatore. Mussolini era diventato un personaggio globale prima ancora che la televisione trasformasse definitivamente la politica in spettacolo. La sua figura era riprodotta nei giornali, nelle fotografie, nei cinegiornali e nelle riviste e contribuiva a creare l’impressione di un leader capace di dominare gli eventi. Robert O. Paxton, uno dei più importanti storici del fascismo, ha insistito sulla necessità di non fermarsi alle parole con cui i fascisti descrivevano sé stessi. Secondo Paxton, infatti, per comprendere il fascismo bisogna osservare anche ciò che fece concretamente. La sua celebre osservazione secondo cui «i fatti del fascismo sono perlomeno altrettanto indicativi delle sue parole» riassume efficacemente il problema della propaganda fascista. Il regime poteva presentarsi come movimento di rinnovamento nazionale, ma la sua storia concreta era fatta anche di repressione, violenza, eliminazione dell’opposizione e progressiva distruzione delle libertà. Proprio il divario tra propaganda e realtà contribuì a modificare la percezione internazionale del fascismo. La guerra d’Etiopia rese evidente l’aggressività della politica estera italiana, mentre l’intervento nella guerra civile spagnola dimostrò che Mussolini era disposto a impegnare uomini, armi e risorse fuori dai confini italiani per sostenere un progetto politico affine. La Spagna rappresentò inoltre un passaggio importante perché mise in evidenza la crescente collaborazione tra Italia fascista e Germania nazista. Il fascismo italiano stava ormai diventando parte di una più ampia contrapposizione internazionale che divideva l’Europa tra democrazie, comunismo e regimi autoritari. La radicalizzazione raggiunse un ulteriore livello nel 1938, quando il regime introdusse le leggi razziali antiebraiche. Questo momento ebbe un’importanza enorme anche per la percezione internazionale dell’Italia. La politica razziale italiana aveva caratteristiche proprie e non può essere semplicemente identificata con il genocidio nazista, ma rappresentò comunque una gravissima svolta del regime e un ulteriore avvicinamento politico e ideologico alla Germania di Hitler. Per molti osservatori stranieri risultava ormai sempre più difficile sostenere l’immagine di un fascismo italiano relativamente autonomo e moderato rispetto al nazismo. Il regime di Mussolini appariva invece sempre più inserito nel sistema politico europeo costruito intorno alla Germania. A quel punto la trasformazione della reputazione internazionale del fascismo era quasi completa. Se negli anni Venti Mussolini aveva potuto apparire a qualcuno come l’uomo capace di ristabilire l’ordine, alla fine degli anni Trenta veniva sempre più considerato come uno dei protagonisti dell’instabilità europea. Se il fascismo era stato inizialmente presentato da alcuni come un argine al comunismo, ormai era evidente che il suo anticomunismo si accompagnava a una politica estera aggressiva e a una collaborazione sempre più stretta con Hitler. Se il regime aveva cercato di mostrarsi come una forma originale di modernizzazione politica, le sue conseguenze concrete rivelavano sempre più chiaramente la natura dittatoriale del sistema. Anche gli intellettuali stranieri reagirono in modo diverso a questa trasformazione. Alcuni furono attratti dalla retorica fascista, dal nazionalismo e dall’idea di superare la società liberale e borghese; altri videro immediatamente nel fascismo una minaccia alla libertà e alla cultura europea. La storica Laura Ciglioni ha studiato proprio il rapporto tra gli intellettuali stranieri e l’Italia fascista, mettendo in evidenza la varietà delle posizioni assunte nei confronti del regime. Questa varietà può essere spiegata anche dalla capacità del fascismo di presentarsi in modi diversi a seconda del pubblico cui si rivolgeva: ai conservatori poteva apparire come difesa dell’ordine, ai nazionalisti come rinascita della patria, agli anticomunisti come barriera contro la rivoluzione, agli intellettuali antiborghesi come alternativa alla democrazia liberale e alle masse come promessa di partecipazione e grandezza nazionale. Proprio questa capacità contribuì alla sua fortuna internazionale. L’influenza del fascismo non si limitò inoltre alle grandi potenze europee. Movimenti nazionalisti e autoritari di diversi Paesi guardarono all’esperienza italiana come a un possibile modello, anche se raramente la copiarono in maniera perfetta. Il fascismo italiano cercò a sua volta di promuovere la propria influenza attraverso le comunità italiane all’estero e attraverso la costruzione di una rete internazionale. Lo storico Luca de Caprariis ha studiato i Fasci italiani all’estero e i tentativi del regime di costruire una dimensione internazionale della rivoluzione fascista. Negli anni Venti il regime arrivò persino a immaginare la possibilità di una sorta di “Internazionale fascista”, ma il progetto non riuscì a trasformarsi in un’organizzazione politica realmente autonoma e stabile. Il fascismo italiano poteva dunque esercitare influenza, ma non riuscì a controllare i movimenti fascisti stranieri, che rimasero profondamente condizionati dalle caratteristiche nazionali dei rispettivi Paesi. Tutto ciò dimostra che l’immagine internazionale del fascismo fu il risultato di una relazione continua tra propaganda, realtà politica e interpretazione degli osservatori. Il regime cercava di costruire un’immagine di sé all’estero, mentre giornalisti, diplomatici, intellettuali e politici cercavano di interpretarla alla luce dei propri interessi e delle proprie convinzioni. Per alcuni questa immagine rimase a lungo positiva; per altri fu negativa fin dall’inizio; per molti cambiò progressivamente. È proprio questo cambiamento a rappresentare forse l’aspetto più significativo della storia del fascismo visto dall’estero. Negli anni Venti prevalse in alcuni ambienti la curiosità, accompagnata talvolta da ammirazione; negli anni Trenta aumentarono la diffidenza e la preoccupazione; dopo la guerra d’Etiopia l’aggressività della politica italiana divenne sempre più evidente; dopo l’alleanza con Hitler il fascismo italiano venne associato in misura crescente al nazismo e al progetto di trasformazione autoritaria dell’Europa; con l’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale, infine, l’immagine di Mussolini come leader energico e modernizzatore lasciò spazio a quella del dittatore responsabile, insieme ai suoi alleati, di una guerra devastante. Il paradosso della reputazione internazionale di Mussolini consiste proprio nel fatto che la stessa propaganda che aveva contribuito a renderlo celebre in tutto il mondo finì per trasformarsi in uno degli strumenti attraverso cui la sua figura venne giudicata. Il fascismo aveva costruito la propria immagine sulla forza, sull’ordine, sulla grandezza nazionale e sulla promessa di restituire all’Italia un ruolo da grande potenza; la guerra mostrò invece i limiti di quelle ambizioni, le difficoltà militari del Paese e la crescente dipendenza dalla Germania. Nel 1943 il crollo del regime e la successiva esperienza della Repubblica Sociale Italiana segnarono definitivamente la fine dell’immagine di Mussolini come modello di stabilità politica. A posteriori, la storia della percezione internazionale del fascismo ci mostra dunque qualcosa di più complesso della semplice contrapposizione tra ammiratori e oppositori. Ci mostra come un regime possa apparire diverso a seconda del momento storico e dello sguardo di chi lo osserva. Il fascismo fu contemporaneamente una dittatura per i suoi oppositori, un argine al comunismo per alcuni conservatori, un modello politico per alcuni nazionalisti, un oggetto di fascinazione per alcuni intellettuali e un laboratorio politico osservato con attenzione dalle democrazie occidentali. Questa pluralità di giudizi non deve essere interpretata come una giustificazione del fascismo, ma come un dato storico da comprendere. Gli osservatori del passato non possedevano la conoscenza degli eventi che abbiamo oggi e potevano quindi attribuire significati diversi a ciò che stava accadendo. Proprio per questo lo studio della sua percezione all’estero permette di capire meglio la forza della propaganda fascista, la profondità della crisi delle democrazie europee nel periodo tra le due guerre e il fascino che l’idea dell’uomo forte poteva esercitare in una società traumatizzata dalla guerra e dalla crisi economica. Gli studi di Stanley Payne, Robert Paxton, John Patrick Diggins, Emilio Gentile, Stefano Cavazza, Ángel Alcalde, Laura Ciglioni e Luca de Caprariis mostrano, pur da prospettive differenti, che il fascismo italiano non può essere compreso soltanto come un fenomeno interno alla storia italiana. Esso fu anche un fenomeno internazionale, capace di influenzare altri movimenti, di suscitare imitazioni e reazioni, di condizionare la politica delle grandi potenze e di diventare progressivamente uno degli elementi centrali della crisi europea. Alla fine, la sua parabola internazionale fu anche la parabola della sua reputazione: dall’ammirazione di alcuni alla curiosità di molti, dalla diffidenza crescente alla condanna, fino alla definitiva associazione con la guerra e con la dittatura nazifascista. La storia di come il fascismo fu visto all’estero insegna quindi che la sua forza non risiedette soltanto nella violenza con cui conquistò e mantenne il potere, ma anche nella capacità di costruire un’immagine di sé che, almeno per un certo periodo, riuscì a convincere una parte del mondo che Mussolini rappresentasse il volto possibile di una nuova Europa. La storia successiva avrebbe dimostrato quanto quella rappresentazione fosse lontana dalle conseguenze concrete del regime, ma proprio il fatto che essa potesse essere creduta rende ancora più importante studiare non soltanto ciò che il fascismo fu, ma anche ciò che riuscì a far credere di essere.