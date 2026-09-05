Quando un paese diventa una lente sulla storia

Ci sono luoghi che sembrano appartenere soltanto alla geografia e altri che, osservati con attenzione, finiscono per raccontare un’epoca intera. Contessa Entellina appartiene alla seconda categoria. Ed è proprio da questo piccolo centro dell’entroterra siciliano che Domenico Cuccia prende le mosse per costruire, con Storie singolari di Contessa Entellina, un racconto che va ben oltre i confini della storia locale.

Il paese, nelle pagine di Cuccia, non è semplicemente il teatro degli avvenimenti narrati. È una sorta di laboratorio della storia italiana: un osservatorio dal quale leggere le contraddizioni della Sicilia postunitaria e, insieme, le difficoltà della giovane Italia nel trasformarsi da costruzione politica a realtà sociale condivisa.

Le rivolte, le violenze, le contese per il potere, la crisi del latifondo, il brigantaggio, la mafia, le lotte contadine, l’emigrazione e la repressione dello Stato compongono un quadro nel quale la vicenda di una comunità si intreccia continuamente con quella dell’isola e del Paese. È la storia dell’Unità d’Italia osservata non dai grandi centri decisionali, ma dalla periferia; non attraverso i proclami, ma attraverso le conseguenze che quei grandi processi produssero sulla vita degli uomini.

Ed è forse proprio qui che risiede la principale forza del libro. Cuccia non si accontenta della storia già raccontata, quella più rassicurante e frequentemente legata alle origini arbëreshe, alle tradizioni e alle vicende ecclesiastiche. Sposta lo sguardo verso ciò che accade nella società: verso gli interessi economici, le gerarchie, le rivalità, i rapporti di forza, le tensioni tra gruppi dirigenti e ceti popolari.

In altre parole, porta la storia fuori dagli archivi delle celebrazioni e dentro la concretezza della vita quotidiana.

Il metodo adottato è quello di una ricerca paziente, costruita mettendo in relazione fonti differenti: documenti d’archivio, atti giudiziari, bibliografia specialistica, testimonianze e memoria orale. Ed è proprio quest’ultima a conferire al volume una fisionomia particolare. La memoria delle famiglie e della comunità non viene assunta come una verità alternativa al documento, ma come una fonte da interrogare, verificare, confrontare.

Ne nasce una narrazione nella quale il documento e il racconto orale si incontrano senza che l’uno venga necessariamente sacrificato all’altro. È un equilibrio non sempre facile, ma prezioso, perché consente di restituire agli avvenimenti non soltanto la loro dimensione fattuale, ma anche il clima umano nel quale maturarono.

Particolarmente significativa è la rilettura degli avvenimenti del 1860 e degli anni immediatamente successivi, affrontati anche attraverso il confronto con gli studi di Anton Blok. Cuccia si misura con una ricostruzione storiografica ormai consolidata, ma non la assume come dato definitivo. La sottopone piuttosto a verifica, individua l’identità di diversi personaggi nascosti dagli pseudonimi utilizzati da Blok e arricchisce il quadro con nuova documentazione.

È un confronto che merita attenzione proprio perché non nasce dalla volontà di demolire una tesi precedente per sostituirla con un’altra, ma dal tentativo, più sobrio e più difficile, di aggiungere elementi alla conoscenza di una vicenda ancora capace di suscitare interrogativi.

In questo senso il libro di Cuccia appartiene pienamente alla migliore tradizione della microstoria: quella che non considera il piccolo come sinonimo di marginale, ma come una diversa scala attraverso la quale osservare fenomeni generali. Contessa Entellina diventa così il punto d’incrocio di dinamiche che appartengono a tutta la Sicilia: la persistenza di strutture agrarie arcaiche, il conflitto sociale, l’emigrazione come risposta alla povertà, la fragilità delle istituzioni e la progressiva trasformazione dei rapporti di potere.

Ma dentro questa ricerca storica vive anche un’altra voce: quella dell’appartenenza. Cuccia scrive di una comunità alla quale è evidentemente legato, e il sentimento per la propria identità arbëreshe attraversa il libro senza nascondersi. È una componente che conferisce calore alla narrazione, ma che pone inevitabilmente una questione di metodo: quanto può avvicinarsi lo storico al proprio oggetto senza perdere quella distanza critica che la ricerca richiede?

L’autore, nella maggior parte dei casi, riesce a governare questa tensione. Il legame con la terra d’origine non diventa celebrazione, ma impulso a conoscere. La memoria personale e quella collettiva vengono messe al servizio della ricerca più che utilizzate per costruire un’immagine idealizzata della comunità.

Qualche ombra, tuttavia, rimane. La stessa abbondanza documentaria che rappresenta uno dei punti di forza del volume finisce talvolta per diventare un elemento di appesantimento. La successione di nomi, episodi, riferimenti e dettagli rischia in alcuni passaggi di rallentare il passo della narrazione e di attenuare la chiarezza dell’impianto interpretativo. Una maggiore selezione avrebbe probabilmente consentito ai nuclei fondamentali della ricerca di emergere con maggiore evidenza.

Anche il ricorso alla tradizione orale, per quanto dichiarato e generalmente prudente, avrebbe potuto essere accompagnato in alcuni casi da un confronto più serrato con letture alternative, così da marcare con maggiore precisione il confine tra documento, memoria e ricostruzione interpretativa.

Sono, però, riserve che appartengono più alla forma e alla misura della narrazione che alla sostanza della ricerca. E la sostanza è importante.

Perché questo libro ha il merito, oggi tutt’altro che secondario, di ricordarci che la storia non coincide con la memoria e che la memoria, proprio per questo, ha bisogno della storia. Una comunità non si comprende soltanto attraverso ciò che sceglie di ricordare, ma anche attraverso ciò che i documenti consentono di verificare, correggere, integrare o persino mettere in discussione.

È questa la sfida più interessante del lavoro di Cuccia: far dialogare la memoria di una comunità con la disciplina dello storico, l’appartenenza con la distanza critica, il particolare con il generale.

Rivolte, violenze, lotte per il potere ed emigrazione a Contessa Entellina dal 1860 all’avvento del fascismo è, dunque, un libro che parte da un paese e finisce per interrogare un’intera stagione della storia italiana. Racconta Contessa Entellina, ma attraverso di essa racconta la Sicilia delle trasformazioni incompiute, delle speranze tradite, dei conflitti sociali e delle grandi migrazioni. Racconta una comunità, ma anche il difficile rapporto tra centro e periferia, tra Stato e territorio, tra modernizzazione e permanenza di antichi assetti di potere.

E forse è proprio questo il valore più autentico della microstoria: ricordarci che la Storia, quella con la maiuscola, non vive soltanto nelle grandi date e nei nomi che abbiamo imparato sui manuali. Vive nelle campagne, nelle piazze, nelle famiglie, nei conflitti apparentemente minori e nelle scelte di uomini e donne che raramente entrano nei libri di scuola.

È lì, spesso, che una nazione mostra il proprio vero volto.

E Cuccia ha il merito di averlo cercato, con gli strumenti dello storico e con lo sguardo, inevitabilmente partecipe, di chi quella terra non l’ha mai considerata soltanto un luogo.