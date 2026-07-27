Le leggi razziali del 1938: quando un Paese smise di difendere i propri cittadini

Le leggi razziali del 1938 furono una scelta del fascismo resa possibile anche dal consenso o dal silenzio di monarchia, parte della Chiesa e delle élite culturali. La storia invita a riflettere sulle responsabilità collettive.

Le leggi razziali del 1938 rappresentano una delle pagine più oscure della storia italiana. Eppure, a quasi novant’anni di distanza, continuano a essere oggetto di una memoria selettiva che tende a concentrare ogni responsabilità su Benito Mussolini e sull’influenza della Germania nazista. La ricerca storica degli ultimi decenni ha invece restituito un quadro molto più complesso: il fascismo fu l’artefice della persecuzione, ma non agì nel vuoto. La monarchia, una parte della Chiesa, il mondo accademico, gli intellettuali e ampi settori dell’amministrazione dello Stato contribuirono, in misura diversa, a rendere possibile l’esclusione di migliaia di cittadini italiani dalla vita civile.

Lo storico Michele Sarfatti ha dimostrato come le leggi razziali non furono una semplice concessione a Hitler. Furono una scelta autonoma del fascismo italiano, maturata attraverso una progressiva radicalizzazione ideologica. Mussolini, già nel 1938, parlava apertamente della necessità di costruire una “coscienza razziale” nazionale, trasformando il razzismo in una politica di Stato.

Le conseguenze furono immediate. Migliaia di bambini vennero espulsi dalle scuole pubbliche. Docenti universitari persero la cattedra. Funzionari, magistrati, ufficiali dell’esercito e dipendenti pubblici furono allontanati dal servizio. Professionisti videro cancellata la possibilità di esercitare il proprio lavoro. Famiglie italiane, perfettamente integrate nella società e spesso decorate per il servizio reso allo Stato durante la Prima guerra mondiale, divennero improvvisamente cittadini di serie B.

Il primo elemento che la storiografia invita a considerare è il ruolo della monarchia. Il re Vittorio Emanuele III firmò senza opporre alcuna resistenza tutti i provvedimenti predisposti dal governo. È vero che l’Italia viveva ormai sotto una dittatura consolidata, ma è altrettanto vero che il sovrano non lasciò alcun segno pubblico di dissenso. Per questo Emilio Gentile ha parlato della monarchia come di una componente del sistema fascista, non di un’istituzione estranea o semplicemente costretta dagli eventi.

Un secondo capitolo riguarda la Chiesa cattolica. La figura di Pio XI è tra le più discusse dagli storici. Da un lato il pontefice manifestò disagio verso il razzismo biologico e pronunciò parole destinate a diventare celebri, come «spiritualmente siamo tutti semiti». Dall’altro, la Santa Sede non promosse una mobilitazione pubblica contro l’impianto complessivo delle leggi razziali. Le preoccupazioni si concentrarono soprattutto sulla tutela degli ebrei convertiti e sulla difesa del Concordato. Studiosi come Giovanni Miccoli e David Kertzer hanno mostrato come prevalsero la prudenza diplomatica e il timore di compromettere i rapporti con il regime.

Ma uno degli aspetti più inquietanti riguarda il mondo della cultura. Nell’estate del 1938 il *Manifesto della razza* cercò di conferire dignità scientifica a teorie che oggi appaiono manifestamente infondate. Accademici, antropologi e medici prestarono il proprio prestigio al progetto politico del regime. Le università espulsero decine di professori ebrei senza che si registrassero diffuse proteste. Molti colleghi ne occuparono le cattedre lasciate vacanti. La burocrazia dello Stato applicò con efficienza le nuove disposizioni. I prefetti le fecero rispettare. Gli insegnanti compilarono gli elenchi degli studenti da escludere. Gli uffici comunali registrarono la nuova classificazione razziale dei cittadini. La persecuzione funzionò perché migliaia di persone svolsero il proprio compito senza opporsi.

È proprio questo il punto sul quale insistono molti storici contemporanei. Le dittature non vivono soltanto della volontà del dittatore. Come ha osservato più volte Renzo De Felice, il consenso rappresentò uno degli elementi fondamentali della stabilità del regime. Emilio Gentile ha poi approfondito il carattere totalitario del fascismo, capace di coinvolgere istituzioni, scuola, cultura e amministrazione in un progetto di trasformazione della società.

Vi furono certamente eccezioni. Alcuni sacerdoti, funzionari pubblici, cittadini comuni e singoli intellettuali mostrarono solidarietà verso gli ebrei perseguitati. Durante l’occupazione tedesca, dopo il 1943, molti religiosi e numerose organizzazioni cattoliche contribuirono concretamente a salvare vite umane. Questi esempi di coraggio appartengono alla storia italiana e meritano di essere ricordati. Ma non possono cancellare il dato generale: nel 1938 la reazione delle principali istituzioni fu insufficiente a impedire che una discriminazione giuridica diventasse legge dello Stato.

Dopo la guerra si affermò il mito degli “italiani brava gente”, utile a ricostruire una coscienza nazionale dopo il crollo del fascismo. Per decenni si preferì raccontare un Paese sostanzialmente estraneo al razzismo, quasi esclusivamente vittima dell’alleanza con Hitler. Solo il lavoro di storici come Sarfatti, Gentile, De Felice, Miccoli, Kertzer e molti altri ha progressivamente smontato questa rappresentazione, mostrando come le responsabilità italiane fossero profonde e diffuse.

La memoria delle leggi razziali non serve ad alimentare un processo permanente al passato, ma a comprendere un meccanismo che può ripresentarsi in forme diverse. Ogni discriminazione istituzionalizzata nasce quando la politica individua un gruppo da trasformare in problema pubblico e quEcco una versione più ampia, con un respiro da editoriale storico, che inserisce anche il contesto culturale e il tema della memoria pubblica.

# Le leggi razziali del 1938: quando un Paese smise di difendere i propri cittadini

Le leggi razziali del 1938 rappresentano una delle pagine più oscure della storia italiana. Eppure, a quasi novant’anni di distanza, continuano a essere oggetto di una memoria selettiva che tende a concentrare ogni responsabilità su Benito Mussolini e sull’influenza della Germania nazista. La ricerca storica degli ultimi decenni ha invece restituito un quadro molto più complesso: il fascismo fu l’artefice della persecuzione, ma non agì nel vuoto. La monarchia, una parte della Chiesa, il mondo accademico, gli intellettuali e ampi settori dell’amministrazione dello Stato contribuirono, in misura diversa, a rendere possibile l’esclusione di migliaia di cittadini italiani dalla vita civile.

Lo storico Michele Sarfatti ha dimostrato come le leggi razziali non furono una semplice concessione a Hitler. Furono una scelta autonoma del fascismo italiano, maturata attraverso una progressiva radicalizzazione ideologica. Mussolini, già nel 1938, parlava apertamente della necessità di costruire una “coscienza razziale” nazionale, trasformando il razzismo in una politica di Stato.

Le conseguenze furono immediate. Migliaia di bambini vennero espulsi dalle scuole pubbliche. Docenti universitari persero la cattedra. Funzionari, magistrati, ufficiali dell’esercito e dipendenti pubblici furono allontanati dal servizio. Professionisti videro cancellata la possibilità di esercitare il proprio lavoro. Famiglie italiane, perfettamente integrate nella società e spesso decorate per il servizio reso allo Stato durante la Prima guerra mondiale, divennero improvvisamente cittadini di serie B.

Il primo elemento che la storiografia invita a considerare è il ruolo della monarchia. Il re Vittorio Emanuele III firmò senza opporre alcuna resistenza tutti i provvedimenti predisposti dal governo. È vero che l’Italia viveva ormai sotto una dittatura consolidata, ma è altrettanto vero che il sovrano non lasciò alcun segno pubblico di dissenso. Per questo Emilio Gentile ha parlato della monarchia come di una componente del sistema fascista, non di un’istituzione estranea o semplicemente costretta dagli eventi.

Un secondo capitolo riguarda la Chiesa cattolica. La figura di Pio XI è tra le più discusse dagli storici. Da un lato il pontefice manifestò disagio verso il razzismo biologico e pronunciò parole destinate a diventare celebri, come «spiritualmente siamo tutti semiti». Dall’altro, la Santa Sede non promosse una mobilitazione pubblica contro l’impianto complessivo delle leggi razziali. Le preoccupazioni si concentrarono soprattutto sulla tutela degli ebrei convertiti e sulla difesa del Concordato. Studiosi come Giovanni Miccoli e David Kertzer hanno mostrato come prevalsero la prudenza diplomatica e il timore di compromettere i rapporti con il regime.

Ma uno degli aspetti più inquietanti riguarda il mondo della cultura. Nell’estate del 1938 il *Manifesto della razza* cercò di conferire dignità scientifica a teorie che oggi appaiono manifestamente infondate. Accademici, antropologi e medici prestarono il proprio prestigio al progetto politico del regime. Le università espulsero decine di professori ebrei senza che si registrassero diffuse proteste. Molti colleghi ne occuparono le cattedre lasciate vacanti. La burocrazia dello Stato applicò con efficienza le nuove disposizioni. I prefetti le fecero rispettare. Gli insegnanti compilarono gli elenchi degli studenti da escludere. Gli uffici comunali registrarono la nuova classificazione razziale dei cittadini. La persecuzione funzionò perché migliaia di persone svolsero il proprio compito senza opporsi.

È proprio questo il punto sul quale insistono molti storici contemporanei. Le dittature non vivono soltanto della volontà del dittatore. Come ha osservato più volte Renzo De Felice, il consenso rappresentò uno degli elementi fondamentali della stabilità del regime. Emilio Gentile ha poi approfondito il carattere totalitario del fascismo, capace di coinvolgere istituzioni, scuola, cultura e amministrazione in un progetto di trasformazione della società.

Vi furono certamente eccezioni. Alcuni sacerdoti, funzionari pubblici, cittadini comuni e singoli intellettuali mostrarono solidarietà verso gli ebrei perseguitati. Durante l’occupazione tedesca, dopo il 1943, molti religiosi e numerose organizzazioni cattoliche contribuirono concretamente a salvare vite umane. Questi esempi di coraggio appartengono alla storia italiana e meritano di essere ricordati. Ma non possono cancellare il dato generale: nel 1938 la reazione delle principali istituzioni fu insufficiente a impedire che una discriminazione giuridica diventasse legge dello Stato.

Dopo la guerra si affermò il mito degli “italiani brava gente”, utile a ricostruire una coscienza nazionale dopo il crollo del fascismo. Per decenni si preferì raccontare un Paese sostanzialmente estraneo al razzismo, quasi esclusivamente vittima dell’alleanza con Hitler. Solo il lavoro di storici come Sarfatti, Gentile, De Felice, Miccoli, Kertzer e molti altri ha progressivamente smontato questa rappresentazione, mostrando come le responsabilità italiane fossero profonde e diffuse.

La memoria delle leggi razziali non serve ad alimentare un processo permanente al passato, ma a comprendere un meccanismo che può ripresentarsi in forme diverse. Ogni discriminazione istituzionalizzata nasce quando la politica individua un gruppo da trasformare in problema pubblico e quando le istituzioni, la cultura e la società rinunciano alla funzione critica che dovrebbe caratterizzare una democrazia.

Le leggi del 1938 ci ricordano che la libertà non viene meno in un solo giorno. Si indebolisce progressivamente, attraverso la normalizzazione dell’ingiustizia, il conformismo delle élite, il silenzio delle istituzioni e l’indifferenza di chi pensa che la limitazione dei diritti riguardi sempre qualcun altro. È questa la lezione che la storiografia contemporanea continua a consegnare al nostro presente.

Questa versione è più vicina allo stile di un editoriale di storia civile, come quelli pubblicati sul *Corriere della Sera* o su *Il Sole 24 Ore*, con un maggiore approfondimento storiografico e una conclusione che collega il passato alla riflessione civica senza cadere nell’attualizzazione polemica.

ando le istituzioni, la cultura e la società rinunciano alla funzione critica che dovrebbe caratterizzare una democrazia.

Le leggi del 1938 ci ricordano che la libertà non viene meno in un solo giorno. Si indebolisce progressivamente, attraverso la normalizzazione dell’ingiustizia, il conformismo delle élite, il silenzio delle istituzioni e l’indifferenza di chi pensa che la limitazione dei diritti riguardi sempre qualcun altro. È questa la lezione che la storiografia contemporanea continua a consegnare al nostro presente.