La condizione delle donne sotto il regime fascista

Durante il fascismo le donne furono considerate soprattutto mogli e madri. Il regime limitò il loro lavoro e la partecipazione politica, esaltando maternità, famiglia e ruoli tradizionali.

L’affermazione del fascismo in Italia, a partire dal 1922, non trasformò soltanto le istituzioni politiche, ma cercò di intervenire anche nella società, nella famiglia, nell’educazione e nella vita privata. In questo progetto la condizione delle donne ebbe un ruolo centrale. Il fascismo non le escluse completamente dalla vita pubblica, ma ne subordinò la partecipazione agli obiettivi politici, morali e demografici dello Stato. Il modello femminile promosso dal regime era soprattutto quello della moglie e della madre, mentre il lavoro extradomestico e l’indipendenza economica erano considerati secondari.

Uno dei principali obiettivi del regime fu la crescita demografica. Una popolazione numerosa era ritenuta indispensabile per rafforzare l’Italia dal punto di vista economico e militare. La maternità, quindi, non veniva più considerata soltanto una scelta privata, ma una funzione sociale e nazionale. Il regime promosse matrimoni e famiglie numerose attraverso prestiti matrimoniali, agevolazioni fiscali, assegni familiari e riconoscimenti pubblici. La propaganda esaltava la madre come colei che, generando e crescendo i figli, contribuiva alla grandezza della patria.

La politica demografica ebbe anche un carattere repressivo. Il fascismo contrastò la propaganda anticoncezionale e perseguì l’aborto, aumentando il controllo dello Stato sulla sessualità e sulla riproduzione. Il corpo femminile veniva così inserito negli obiettivi demografici del regime.

La famiglia doveva essere numerosa, stabile e organizzata secondo una struttura gerarchica. L’uomo rappresentava l’autorità e il principale responsabile del mantenimento economico, mentre alla donna spettavano soprattutto la cura della casa, l’educazione dei figli e il sostegno al marito. Il fascismo non inventò la subordinazione femminile, già presente nella società patriarcale italiana, ma la rafforzò trasformandola in parte integrante della politica dello Stato.

Un settore particolarmente significativo fu quello del lavoro. Il regime sosteneva che gli uomini dovessero avere la priorità nell’occupazione e cercò di limitare la presenza femminile in alcuni settori, soprattutto nel pubblico impiego, nell’istruzione e in determinate professioni. Negli anni Trenta queste restrizioni aumentarono. Nel 1938, inoltre, le leggi razziali colpirono anche le donne ebree, escluse da numerose attività professionali.

Tuttavia, il fascismo non riuscì a mandare tutte le donne a casa. Molte continuarono a lavorare nell’agricoltura, nell’industria, nel commercio e nei servizi. Soprattutto nelle famiglie popolari, il loro reddito era spesso indispensabile. Si creò quindi una contraddizione: il regime voleva la donna soprattutto madre e casalinga, ma l’economia aveva bisogno del lavoro femminile. Il risultato fu un tentativo di limitarlo e indirizzarlo verso attività considerate compatibili con il ruolo femminile.

Il controllo iniziava fin dall’educazione delle bambine e delle giovani. Scuola e organizzazioni giovanili trasmettevano valori come disciplina, sacrificio, famiglia, maternità e fedeltà alla patria. L’educazione femminile era diversa da quella maschile: ai ragazzi venivano associati forza, guerra e leadership, mentre alle ragazze venivano insegnate soprattutto economia domestica, igiene, cura della casa e dei bambini.

Anche la propaganda ebbe un ruolo fondamentale. Attraverso giornali, radio, cinema, manifesti e cerimonie pubbliche veniva diffusa l’immagine della donna giovane, sana, disciplinata, materna e dedita alla famiglia. La maternità veniva trasformata in una forma di patriottismo: la donna non contribuiva alla nazione attraverso la guerra o la politica, ma attraverso la nascita e l’educazione dei futuri cittadini.

Allo stesso tempo, il regime coinvolse le donne nelle organizzazioni di massa, come i Fasci Femminili e le organizzazioni giovanili. Le donne partecipavano a manifestazioni, attività assistenziali, propaganda e iniziative di beneficenza. Questa partecipazione, però, non significava vera emancipazione: era controllata dal regime e concentrata in attività considerate coerenti con il ruolo femminile.

Un altro strumento importante fu l’Opera nazionale per la maternità e l’infanzia (ONMI), istituita nel 1925. L’organizzazione offriva assistenza alle madri e ai bambini, ma questa attività era collegata alla politica demografica: proteggere la maternità e l’infanzia significava anche rafforzare la popolazione e la futura forza dello Stato.

La condizione femminile non era però uniforme. Le donne potevano essere convintamente fasciste, aderire al regime per opportunità o necessità, oppure mantenere atteggiamenti più distanti. Gli studi storici hanno mostrato che il rapporto tra donne e fascismo fu caratterizzato da consenso, adattamento, partecipazione e opposizione. Alcune donne parteciparono infatti all’antifascismo, svolgendo attività clandestine, sostenendo gli oppositori o, durante la Resistenza, assumendo ruoli di staffette, infermiere, organizzatrici e combattenti.

La Seconda guerra mondiale accentuò la distanza tra il modello fascista e la realtà. Le necessità economiche e sociali portarono molte donne ad assumere responsabilità e svolgere attività che il regime aveva cercato di riservare agli uomini. Emerse così ancora più chiaramente la difficoltà del fascismo nel trasformare completamente la vita quotidiana secondo il proprio ideale.

In conclusione, la condizione delle donne durante il fascismo può essere riassunta attraverso una contraddizione fondamentale: il regime aveva bisogno delle donne, ma non voleva renderle autonome. Aveva bisogno della loro maternità per la politica demografica, del loro lavoro per l’economia, della loro partecipazione per la propaganda e della loro funzione educativa per formare le nuove generazioni. Allo stesso tempo, cercava di limitarne l’indipendenza e di ricondurne il ruolo soprattutto alla famiglia e alla maternità. Per questo è più corretto parlare di mobilitazione subordinata che di semplice esclusione delle donne dalla società.