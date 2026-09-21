Finanza

Snam vende il 5% di Industrie De Nora

di redazione

Snam avvia un accelerated bookbuilding per la cessione di circa 10 milioni di azioni ordinarie di Industrie De Nora presso investitori istituzionali

21 Settembre 2026

In coerenza con il piano industriale che prevede di concentrarsi sulla piattaforma infrastrutturale di gas, Snam ha annunciato la cessione del 5% di Industrie De Nora.

La vendita sarà effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali. Il periodo di raccolta degli ordini (bookbuilding) avrà inizio immediatamente dopo il lancio dell’offerta e potrà concludersi in qualsiasi momento con limitato preavviso. I risultati dell’offerta, inclusi il numero di azioni collocate e il prezzo per azione, saranno resi pubblici non appena possibile, a valle della chiusura della procedura di bookbuilding.

Le azioni deriveranno dalla conversione di azioni a voto plurimo in azioni ordinarie al momento del trasferimento.

L’obiettivo, come già detto, è di riallocare capitale verso attività che rafforzano ulteriormente la piattaforma infrastrutturale gas di Snam e ne supportano la strategia energetica integrata.

Come avviene tipicamente in queste procedure di vendita, il venditore si è impegnato nei confronti del Sole Bookrunner, la banca Goldman Sachs, a non trasferire né disporre in altro modo della propria partecipazione residua in De Nora per un periodo di 90 giorni.

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