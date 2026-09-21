Snam vende il 5% di Industrie De Nora

In coerenza con il piano industriale che prevede di concentrarsi sulla piattaforma infrastrutturale di gas, Snam ha annunciato la cessione del 5% di Industrie De Nora.

La vendita sarà effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali. Il periodo di raccolta degli ordini (bookbuilding) avrà inizio immediatamente dopo il lancio dell’offerta e potrà concludersi in qualsiasi momento con limitato preavviso. I risultati dell’offerta, inclusi il numero di azioni collocate e il prezzo per azione, saranno resi pubblici non appena possibile, a valle della chiusura della procedura di bookbuilding.

Le azioni deriveranno dalla conversione di azioni a voto plurimo in azioni ordinarie al momento del trasferimento.

L’obiettivo, come già detto, è di riallocare capitale verso attività che rafforzano ulteriormente la piattaforma infrastrutturale gas di Snam e ne supportano la strategia energetica integrata.

Come avviene tipicamente in queste procedure di vendita, il venditore si è impegnato nei confronti del Sole Bookrunner, la banca Goldman Sachs, a non trasferire né disporre in altro modo della propria partecipazione residua in De Nora per un periodo di 90 giorni.