UniCredit finanzia Milano Student Living, 41,4 milioni di euro per uno studentato

UniCredit ha strutturato e messo a disposizione un finanziamento bilaterale ipotecario da 41,4 milioni di euro a favore di Milano Student Living s.r.l., società veicolo appartenente al gruppo LIFE, operatore europeo specializzato nello sviluppo e nella gestione di residenze per studenti. L’operazione è finalizzata alla realizzazione di un nuovo studentato a Cologno Monzese, nell’area metropolitana di Milano.

UniCredit ha il ruolo di mandated lead arranger e original lender e sostiene i costi di acquisizione e sviluppo del progetto, che prevede la trasformazione e riqualificazione di un immobile direzionale esistente in una moderna struttura di purpose-built student accommodation (PBSA), situata nelle immediate vicinanze della fermata della metropolitana M2.

L’intervento interesserà circa 15.000 metri quadrati di superficie e consentirà la realizzazione di oltre 600 posti letto destinati a studenti, contribuendo ad ampliare l’offerta di alloggi dedicati in un territorio caratterizzato da una domanda in costante crescita.

Il finanziamento si qualifica come social infrastructure transaction, in linea con l’impegno di UniCredit a supportare investimenti capaci di generare un impatto positivo sulle comunità e di favorire lo sviluppo di infrastrutture sociali essenziali.

Milano Student Living fa parte del gruppo LIFE, sviluppatore immobiliare con sede in Belgio e una consolidata esperienza in un’ampia gamma di asset class (da residenziale a uffici, da commerciale a culturale) a livello europeo, nel settorie del PBSA e del co-living con più di 10.000 camere negli ultimi 10 anni. Il gruppo opera lungo l’intera filiera immobiliare, dalla progettazione, allo sviluppo fino alla gestione degli asset, con l’obiettivo di creare soluzioni abitative innovative, sostenibili e in grado di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni di studenti e giovani professionisti.

“Sostenere progetti come quello di Milano Student Living significa investire nella capacità del nostro territorio di attrarre e trattenere giovani talenti, favorendo al tempo stesso processi virtuosi di rigenerazione urbana – spiega Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di UniCredit – . L’accesso a soluzioni abitative di qualità rappresenta oggi un fattore strategico per la competitività dell’area metropolitana milanese e per il suo ecosistema universitario. Con questa operazione confermiamo il ruolo di UniCredit nel promuovere infrastrutture sociali capaci di generare valore duraturo per le comunità, accompagnando iniziative che coniugano sostenibilità, inclusione e sviluppo del territorio”.

“Siamo molto felici di compiere questo passo insieme a UniCredit, che ha creduto nel nostro approccio a un living attento all’impatto sociale, alla sostenibilità e alla rigenerazione degli edifici esistenti. Questo è il primo progetto di LIFE in costruzione in Italia e rappresenta una tappa importante nella nostra crescita nel paese – Anna Milella, CEO di LIFE Officina, società italiana di sviluppo del gruppo LIFE -. A Cologno Monzese vogliamo creare un ambiente di qualità per gli studenti, con particolare attenzione alla comunità, al benessere e all’integrazione del verde”.