La visione del teatro è più filosofica del reale

, in latino

, in latino

, in latino

, in latino

Ma la tragedia continuò a essere chiamata

dai Romani

fabula

. E

fabulae

sono le straordinarie tragedie di Seneca

, dalle quali non c’è drammaturgo moderno che non abbia attinto

.

Oscar Wilde non scrisse né fiabe né favole, ma racconti,

tales

, e li raccolse in un volume,

The Happy Prince and Others Tales

, che contiene quelle che per noi italiani sono cinque “fiabe”, ma per gli inglesi restano “tales”, racconti:

oltre alla prima del titolo,

sono

The Nightingale and the Rose,

l’usignolo e la rosa,

The Selfish Giant,

il gigante egoista,

The Devoted Friend,

l’amico devoto,

The Remarkable Rocket

,

il razzo eccezionale, nelle edizioni moderne si aggiunge una sesta fiaba,

The Canterville Ghost

, il fantasma di Canterville. Da questo testo parte Giancarlo Sepe per costruire il suo sogno teatrale. Lo spettacolo ha quasi un quarto di secolo alle spalle, ma è oggi riproposto, credo, non a caso. I titoli delle fiabe sono esposti in una sorta di locandina tra

gonfaloni

tricolori

e diversi ritratti dello scrittore irlandese, ma i due attori ritti ai fianchi della locandina subito la tolgono

dal muro

e le immagini scompaiono. Il pubblico, ridotto a sole 34 persone, siede in circolo, e immagini e avvenimenti scorrono intorno a lui. Scorre anche il palco che lo sostiene, ruota, e le immagini

, o piuttosto le visioni,

ruotano intorno al pubblico. Poche frasi introducono l’azione, quella che i latini chiamerebbero la fabula: che non è di parole, ma

appunto

di visioni. Sia la parola latina fabula, che quella inglese tale,

sono più vaghe, più inclusive della parola italiana fiaba, e Sepe sceglie per questo, in tutta la sua attuale ambiguità, la parola “favola”:

“

Più che narrare, si sondano i territori della favola

“, scrive

.