Letteratura
Homo Novus
Poesia per il futuro
Penserà per noi. Parlerà per noi.
Si riprodurrà artificialmente. Lavorerà
senza sudore. Si nutrirà di alghe e insetti.
Avrà coscienza del bene e del male, agendo
di conseguenza: meglio. Non temerà
i parenti, i tradimenti degli amici.
Eviterà emozioni e sentimenti.
Non userà denaro, pertanto non ruberà
– non sarà derubato. Non avrà fedi né
ideologie, non pregherà nessun dio.
Non si pentirà per colpe mai commesse
e nemmeno dirà grazie. Non saprà
piangere o sorridere, vivrà protetto
da mille telecamere materne.
Homo Novus prodotto dal genio universale,
nostro alter ego seriale.
Sarà perfetto.
Da Elegie del risveglio. Nulla die, 2022
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