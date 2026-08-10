Letteratura

Homo Novus

di Alida Airaghi

Poesia per il futuro

10 Agosto 2026

Il potenziale dei robot umanoidi nell'industria | ZeroUno

Penserà per noi. Parlerà per noi.

Si riprodurrà artificialmente. Lavorerà

senza sudore. Si nutrirà di alghe e insetti.

Avrà coscienza del bene e del male, agendo

di conseguenza: meglio. Non temerà

i parenti, i tradimenti degli amici.

Eviterà emozioni e sentimenti.

Non userà denaro, pertanto non ruberà

– non sarà derubato. Non avrà fedi né

ideologie, non pregherà nessun dio.

Non si pentirà per colpe mai commesse

e nemmeno dirà grazie. Non saprà

piangere o sorridere, vivrà protetto

da mille telecamere materne.

Homo Novus prodotto dal genio universale,

nostro alter ego seriale.

Sarà perfetto.

 

 

Da Elegie del risveglio. Nulla die, 2022

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