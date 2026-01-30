Intesa Sanpaolo, 12 milioni di finanziamento per la crescita di Spreafico

Intesa Sanpaolo, attraverso la Direzione Agribusiness supporta con un finanziamento da 12 milioni di euro, garantito da SACE, i piani di sviluppo in Italia e all’estero di Spreafico Francesco & F.lli S.p.A., società leader nel comparto ortofrutticolo.

L’operazione è stata attuata dalla Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo e si inserisce nell’ambito dell’impegno della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, a supporto degli investimenti delle PMI del comparto alle quali ha recentemente lanciato la nuova iniziativa “Crescere per competere” – un approccio strategico dedicato alla finanza straordinaria per le PMI -, oltre ad aver recentemente destinato uno stanziamento di 10 miliardi di euro per lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere del Made in Italy agroalimentare.

Dettagli dell’operazione

Fondata nel 1955 a Dolzago, in provincia di Lecco, Spreafico Francesco & F.lli S.p.A. è una delle principali realtà italiane nel comparto ortofrutticolo. Grazie a una rete capillare che raggiunge oltre 30 Paesi nel mondo e all’impiego di più di 265 persone, l’azienda offre frutta e verdura fresca, buona e di qualità, ma anche sapori esotici e tropicali per promuovere uno stile di vita sano che parte dalla tavola.

Il finanziamento da 12 milioni di euro è stato destinato anche al centro logistico distributivo di Fiano Romano per l’acquisto dell’immobile e di nuovi impianti frigoriferi nell’ambito di un piano di investimenti del Gruppo Spreafico da oltre 23 milioni di euro. Un progetto che contribuisce agli obiettivi che l’azienda ha delineato all’interno del Piano Strategico di Sostenibilità, garantendo una maggior efficienza dal punto di vista energetico e un minor impatto logistico sul territorio, grazie anche ad una forte digitalizzazione dei processi all’insegna della Transizione 4.0. Questa nuova piattaforma, che rappresenta un modello di crescita responsabile, innovativa e orientata al futuro, è stata realizzata, oltre che con l’importante supporto di Intesa Sanpaolo, anche grazie al contributo ottenuto attraverso la partecipazione al programma di sviluppo per la logistica agroalimentare (parte del PNRR), finanziato con il fondo NextGenerationEU.

“Desidero innanzitutto ringraziare Intesa Sanpaolo, attraverso la Direzione Agribusiness, per il supporto finanziario che ha reso possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto”, commenta Mauro Spreafico, Presidente di Spreafico Francesco & F.lli. “La nuova piattaforma di Fiano Romano non è solo un polo strategico che rafforza in modo significativo la nostra presenza nel Centro-Sud Italia, ma rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita. Questo impianto si inserisce pienamente nel piano strategico dell’azienda, orientato al potenziamento del brand e allo sviluppo di infrastrutture moderne e ad alte prestazioni. Il polo è stato progettato per garantire la massima efficienza logistica e rispondere con rapidità e capillarità alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.”

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo della Divisione Banca dei Territori: “È fondamentale sostenere la crescita di realtà all’avanguardia come il Gruppo Spreafico, punto di riferimento nella filiera ortofrutticola italiana. Grazie alle competenze specialistiche della Direzione Agribusiness abbiamo affiancato l’azienda in un percorso orientato alla qualità, all’innovazione e all’attenzione al consumatore in tutte le fasi della filiera, dalla coltivazione alla distribuzione. Un impegno per accelerare gli investimenti delle imprese dell’agroalimentare italiano che si è tradotto, nei primi nove mesi dell’anno, in quasi 2 miliardi di euro di erogazioni a medio lungo termine per i progetti di sviluppo delle realtà del settore.”