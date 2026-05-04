Fondazione Cariplo, approvato il bilancio 2025: 187 milioni in attività filantropica

La Commissione Centrale di Beneficenza, organo di indirizzo di Fondazione Cariplo, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2025.

L’attività filantropica 2025

L’attività filantropica complessiva dello scorso anno ammonta a 187,2 milioni di euro (nel 2024 era stata di 164,5 milioni di euro); queste risorse sono state destinate alla realizzazione di 1265 progetti, nei diversi ambiti di intervento della Fondazione.

Un’attività che si è sviluppata sempre più per linee di mandato trasversali a cui le tradizionali aree di intervento (Ambiente, Cultura, Ricerca Scientifica e Servizi alla Persona) hanno portato il loro contributo.

Alla prima linea di mandato “CREARE VALORE CONDIVISO”* la Fondazione ha destinato 68,8 mln di euro, sostenendo 567 progetti; tra questi quelli destinati a strategie contro i cambiamenti climatici e per territori sicuri per studiare soluzioni innovative per le comunità a rischio frane o alluvioni; nella stessa linea di mandato anche i progetti in ambito culturale (per restituire alle comunità luoghi abbandonati o sottoutilizzati, per creare una maggior partecipazione a occasioni culturali, per interventi di conservazione e buona gestione del patrimonio storico-architettonico di pregio, anche attraverso la promozione del metodo della conservazione programmata).

Sempre in questa linea anche il sostegno alle 16 Fondazioni di Comunità locali, presenti su tutto il territorio della regione Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola: 49 contributi per oltre 25 milioni di euro.

Alla seconda linea di mandato RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE**, Fondazione Cariplo ha destinato 27,9 mln di euro, sostenendo 244 progetti. Tra questi, ad esempio: il bando Housing sociale per persone fragili (oltre 5,7 mln di euro, 29

progetti); le iniziative sostenute con il bando Ricerca Umanistica e Sociale – Programma Disuguaglianze (13 progetti, 2,4 mln di euro); i progetti del bando

Attentamente, per il benessere psicologico dei bambini e giovani e ancora: le iniziative di Porte Aperte per attività educative negli oratori. Infine le attività per gli anziani, i minori soli non accompagnati e altre per il contrasto alle povertà.

La terza linea di mandato, ALLARGARE I CONFINI***, ha visto un impegno complessivo di Fondazione Cariplo per 18,6 milioni di euro a sostegno di 51 importanti iniziative; tra questi, a titolo di esempio: i 14 progetti di ricerca sulle malattie rare, per un impegno di oltre 1,8 mln di euro; iniziative di cooperazione internazionale (10 progetti, oltre 3,3 mln di euro) il; il sostegno alle attività della Fondazione con il Sud (3,4 mln di euro) per iniziative nelle regioni del Sud del Paese e i grandi progetti nazionali, con la regia di Acri, l’associazione che riunisce le fondazioni di origine bancaria in Italia; il Fondo Repubblica Digitale (2,6 mln di euro). In questa linea anche le attività internazionali di Fondazione Cariplo, con co-finanziamento di bandi europei.

Alla quarta linea di mandato, CREARE LE CONDIZIONI ABILITANTI****, la Fondazione ha destinato oltre 22,4 milioni di euro, sostenendo 172 iniziative: tra cui quelli a supporto della competitività della comunità Scientifica nel campo della ricerca (bando Ricerca Giovani: oltre 9,7 milioni di euro, 49 progetti); quelli per Innovare il welfare (10 progetti, 1,5 mln euro); oltre a ciò anche progetti per innovare i sistemi culturali. Infine anche progetti per favorire la transizione digitale e quelli per rafforzare le capacità strategiche organizzative e gestionali delle Organizzazioni Non Profit.

Il 2025 è stato anche l’avvio delle sfide di mandato focalizzate sul contrasto al fenomeno dei Neet i giovani che non studiano e non lavorano (programma ZeroNeet), sull’autonomia delle persone con disabilità (programma Destinazione Autonomia) e sul sostegno dell’infanzia (programma Anita – Infanzia prima): a queste attività sono state destinate risorse per oltre 19,3 milioni di euro.

Infine a completamento dell’attività vi sono 212 progetti per oltre 30 mln di euro, per il sostegno ad Istituzioni del territorio a cui si aggiungono alcuni altri progetti di varia natura.