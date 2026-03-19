PizzAutobus a Mogliano Veneto, col sostegno di Generali Italia

Economia

Generali Italia a sostegno di PizzAutobus: inclusione sociale e lavoro per giovani autisti

di GSGLab

Il Food Truck ieri a Mogliano Veneto in occasione del Red Day ha dato la possibilità di  gustare la famosa Pizza on the Road di PizzAut 

19 Marzo 2026

Mogliano Veneto (Treviso) – Generali Italia conferma il proprio impegno a favore dell’inclusione sociale  attraverso il sostegno al progetto PizzAutobus, l’iniziativa di PizzAut nata per creare nuove opportunità  lavorative per ragazzi e ragazze con autismo in tutta Italia.

Il progetto, sviluppato insieme a Fondazione Cattolica, rappresenta l’evoluzione “su ruote” di PizzAut, la realtà  che ha già dimostrato come sia possibile costruire percorsi lavorativi strutturati e qualificati per giovani autistici  nel settore della ristorazione. Con PizzAutobus, PizzAut punta a dar vita a una flotta nazionale di Food Truck:  l’obiettivo è raggiungere 12 mezzi nel breve periodo e, nel lungo termine, averne uno per ogni provincia  italiana.

Ieri, in occasione del Red Day di Generali Italia, il Food Truck acquistato grazie al contributo di Generali e  Fondazione Cattolica ha fatto tappa a Mogliano Veneto, offrendo l’ormai famosa pizza prodotta da PizzAut. I PizzAutobus sono vere e proprie pizzerie mobili, dotate di cucina professionale e progettate per offrire un  ambiente di lavoro inclusivo, attento alle esigenze specifiche delle persone autistiche.

Ogni truck può impiegare fino a 5 giovani lavoratori autistici e viene affidato in comodato d’uso gratuito – insieme alla formazione necessaria – ad associazioni e realtà del territorio che si occupano di autismo. PizzAut organizza inoltre percorsi formativi dedicati, pensati per accompagnare ogni ragazza e ragazzo verso  un inserimento lavorativo reale, retribuito e sostenibile.

Generali Italia e Fondazione Cattolica supportano questa iniziativa credendo fortemente nel ruolo del lavoro  come strumento di inclusione e partecipazione.

«Siamo particolarmente orgogliosi di essere partner di PizzAut e di aver contribuito insieme a Fondazione  Cattolica al progetto “PizzAutobus”», ha affermato Giancarlo Fancel, Country Manager e Ceo di Generali  Italia. «La spinta ideale che anima i fondatori e la concretezza degli obiettivi rendono questa iniziativa un  elemento concreto di inclusione e soprattutto un veicolo per nuove opportunità di lavoro per ragazze e ragazzi.  Con il nostro contributo vogliamo rafforzare iniziative che migliorano la vita delle persone e che generano un  impatto positivo per le comunità in cui siamo presenti».

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