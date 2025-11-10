Economia

Intesa Sanpaolo sostiene con 30 milioni di euro l’espansione internazionale di Stefano Ricci S.p.A.

di redazione

L’operazione rientra nella strategia della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, volta a sostenere le pmi italiane

10 Novembre 2025

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori, ha concesso un finanziamento da 30 milioni di euro a Stefano Ricci S.p.A., azienda fiorentina leader nel settore del lifestyle e dell’abbigliamento sartoriale di lusso, per supportarne i piani di sviluppo internazionale.

Le risorse saranno destinate a nuovi investimenti all’estero e all’ampliamento della filiera produttiva, con l’apertura di boutique monomarca e nuovi progetti legati al design di interni di lusso e all’ospitalità. Tra le prossime aperture dirette figurano punti vendita negli Stati Uniti (Washington D.C. nel 2025 e Scottsdale nel 2026), in Cina (Chengdu e Shenzhen nel 2025), oltre che a Città del Messico e in India. Sono previsti anche negozi gestiti da terzi a Ho Chi Minh City e Almaty.

L’operazione rientra nella strategia della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, volta a sostenere le pmi italiane nei loro progetti di internazionalizzazione e innovazione. L’impegno del gruppo per la promozione del made in Italy è testimoniato anche dalla recente missione a San Francisco, che ha coinvolto dodici eccellenze imprenditoriali italiane alla ricerca di nuove opportunità di investimento.

Fondata nel 1972 dal designer Stefano Ricci e dalla moglie Claudia, l’azienda è oggi riconosciuta a livello globale come espressione del Luxury Lifestyle italiano. Con un fatturato 2024 di 233 milioni di euro, 800 dipendenti e una sede di oltre 10 mila metri quadrati a Fiesole, la società — controllata interamente dalla famiglia Ricci — conta 52 punti vendita diretti e 31 gestiti da terzi in Europa, Asia, Medio Oriente e area CIS.

Il ceo Niccolò Ricci ha dichiarato: “Il nostro piano di sviluppo internazionale esce rafforzato grazie al finanziamento del gruppo Intesa Sanpaolo che dimostra, così, attenzione alle attività produttive del Paese. Continuare a investire, attraverso aperture di boutique nelle nuove capitali del lusso e il potenziamento dei progetti di Interior Design, legati all’ospitalità di alta fascia, sono le direttrici lungo le quali intendiamo portare avanti il processo produttivo di un’eccellenza interamente realizzata in Italia e dedicata a una clientela che sa apprezzare la qualità assoluta”.

Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, ha aggiunto: “Riteniamo fondamentale sostenere lo sviluppo internazionale di aziende dinamiche come Stefano Ricci S.p.A. che, attraverso il supporto prestato dalla Banca anche nell’ambito della finanza di impresa, ha consentito di contribuire a promuovere il Made in Italy della moda nel mondo, creando valore e rafforzando la competitività di questa importante realtà toscana”.

Nocentini ha inoltre ricordato l’impegno costante del gruppo a fianco delle imprese del territorio: “Un impegno quotidiano al fianco delle imprese del territorio per accelerare gli investimenti in internazionalizzazione, innovazione e sostenibilità, che si è concretizzato in oltre 3 miliardi di euro erogati in questi nove mesi per accompagnare i progetti di crescita delle Pmi toscane e umbre e quelli di privati e famiglie”.

intesa sanpaolo
