telecomunicazioni

Massimo Lopez e Gigi D’Alessio protagonisti del nuovo spot di Tim sul WiFi con 5G

di redazione

Il nuovo spot di Tim veicola un messaggio chiaro e concreto: grazie al WiFi di TIM con Antenna 5G è possibile restare sempre connessi

15 Giugno 2026

È on air il nuovo spot TIM dedicato al WiFi con Antenna 5G, la soluzione che garantisce una connessione ultraveloce e affidabile anche nelle aree non servite dalla fibra. Al centro della campagna c’è un nuovo episodio della fortunata saga del ‘fortino’ con Massimo Lopez e Gigi D’Alessio.

I due testimonial sono impegnati in un dialogo a distanza: Lopez rimane nel suo fortino, mentre D’Alessio si rifugia in una suggestiva località di mare alla ricerca di ispirazione per una nuova canzone. Tra battute e fraintendimenti, lo spot propone un messaggio chiaro e concreto: grazie al WiFi di TIM con Antenna 5G è possibile restare sempre connessi e portare avanti attività quotidiane senza interruzioni, anche lontano dai centri urbani e dalla rete fissa tradizionale. Inoltre, per chi possiede una seconda casa e non vuole rinunciare alla connessione di TIM, potente e veloce anche in vacanza, il WiFi con Antenna 5G è disponibile in promozione a metà prezzo.

La campagna è pianificata sulle principali emittenti televisive nazionali e sarà supportata da un articolato piano media integrato che comprende video strategy digital, social media, Connected TV targetizzata, affissioni geolocalizzate e materiali BTL dedicati.

Per guardare lo spot clicca qui

 

TIM
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