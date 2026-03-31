PLT Energia: finanziamento da 159 milioni per sei impianti fotovoltaici

PLT Energia, operatore italiano attivo nel settore delle energie rinnovabili e controllato da PLT Holding della famiglia Tortora, annuncia la sottoscrizione – tramite la sub-holding PLT Res 2 S.r.l. – di un finanziamento in pool su base project finance per un importo complessivo di 159,1 milioni di euro.

L’operazione è finalizzata all’acquisizione e al rifinanziamento di un portafoglio composto da sei impianti fotovoltaici a terra situati in Piemonte e Sicilia, per una capacità complessiva pari a circa 165 MWp.

Il finanziamento è stato strutturato da Banco BPM, che ha agito in qualità di global coordinator, bookrunner e facility agent. UniCredit, BPER Corporate & Investment Banking e Crédit Agricole Italia hanno partecipato in qualità di mandated lead arranger, mentre Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Mediocredito Centrale sono intervenute come lead arranger.

“Questa operazione rappresenta un ulteriore passaggio strategico nel percorso di crescita del Gruppo e conferma la solidità del nostro piano industriale. Il supporto di primari istituti finanziari e la fiducia dimostrata rappresentano per noi un elemento fondamentale, rafforzando ulteriormente la nostra capacità di contribuire in modo concreto alla transizione energetica del Paese”, ha commentato Stefano Marulli, amministratore delegato di PLT Energia.

Nel 2025 il Gruppo PLT Energia ha raggiunto una capacità installata di 375 MW, a cui si aggiungono ulteriori 150 MW attualmente in fase avanzata di costruzione. La pipeline di sviluppo ammonta inoltre a circa 3,4 GW, di cui 600 MW già autorizzati.

Nell’ambito dell’operazione, gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo studio legale Advant NCTM. PLT Energia si è invece avvalsa del supporto di Rothschild & Co per gli aspetti finanziari, dello studio Bonelli Erede in qualità di advisor legale, di Fichtner come advisor tecnico, di PwC in qualità di model auditor e dello Studio Legale e Tributario Rossi Rossi & Partners per gli aspetti legali relativi all’hedging financing.