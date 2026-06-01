Innovazione digitale, nuove competenze e sviluppo del modello di servizio sono stati i temi al centro del Digital Specialist Meeting 2026, l’appuntamento annuale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking dedicato ai professionisti che supportano le reti nell’utilizzo degli strumenti digitali. L’evento si è svolto presso l’IBM Innovation Studio di Milano.

Nel corso della giornata è stata evidenziata la crescita costante del network dei Digital Specialist di Fideuram, IW Private Investments e Sanpaolo Invest, insieme agli Sponsor Multicanalità di Intesa Sanpaolo Private Banking. Il numero complessivo di queste figure è passato da 170 nel 2020 a 270 nel 2026. È stato inoltre sottolineato il significativo miglioramento dell’Indice Digital di Rete, cresciuto dal 55% del 2020 al 99% del 2026, a testimonianza della sempre maggiore diffusione degli strumenti digitali all’interno delle reti.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto, aggiornamento e valorizzazione del network dei Digital Specialist, una componente strategica del modello multicanale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. Questi professionisti favoriscono l’adozione delle soluzioni digitali, affiancano i consulenti finanziari sul territorio e contribuiscono a rendere più efficiente l’esperienza sia dei consulenti sia dei clienti.

Fabio Cubelli (nella foto in apertura), Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, ha dichiarato: “Il progetto Digital Specialist rappresenta una realtà consolidata e di successo, come dimostrano i risultati ottenuti negli ultimi anni e il contributo che queste figure offrono al miglioramento del lavoro delle nostre reti. I Digital Specialist svolgono tre funzioni fondamentali: accompagnare il cambiamento, individuare nuove opportunità e favorire la formazione e l’informazione sul territorio per un utilizzo sempre più efficace degli strumenti digitali. In questo modo l’innovazione diventa concreta e pienamente integrata nel nostro modello di consulenza”.

Stefano Gallizioli, Responsabile Coordinamento Reti Consulenti Finanziari di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, ha evidenziato come il ruolo dei Digital Specialist vada oltre il semplice supporto operativo. Il loro contributo si esprime infatti nella diffusione di una cultura dell’innovazione e del digitale all’interno dell’organizzazione. Nel tempo, il progetto è diventato uno strumento fondamentale per accompagnare il cambiamento culturale dell’azienda e favorire l’integrazione delle nuove tecnologie nell’attività quotidiana dei consulenti.

Ampio spazio è stato dedicato anche all’evoluzione del modello operativo e degli strumenti a supporto delle reti, grazie agli interventi di Raffaele Levi, Responsabile Modello di Business, e Rossana Vecchio, Responsabile Assistenza Strumenti di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.

Levi ha approfondito il tema della longevity e della pianificazione della fase post-lavorativa, illustrando anche una piattaforma di consulenza dedicata ai progetti di vita e alle future scelte di investimento. Vecchio ha invece ripercorso il percorso di evoluzione degli strumenti digitali, sottolineando come il valore della tecnologia emerga pienamente quando viene messa al servizio delle persone.

Nel corso dell’evento si è svolta anche la premiazione dei dieci migliori Digital Specialist, curata da Barbara Calza, Responsabile Sviluppo e Formazione Reti di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. Il riconoscimento ha valorizzato l’impegno, le competenze e il contributo offerto nel supporto alle reti e nella diffusione della cultura digitale.

La mattinata è proseguita con una tavola rotonda moderata da Maria Chiara Mauri, Responsabile Multimanager – Investment Center di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, alla quale hanno partecipato tre importanti società di gestione del risparmio. Il confronto si è concentrato sul ruolo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nell’evoluzione dell’industria finanziaria e della consulenza.

A offrire una visione esterna sui cambiamenti in atto è stato Riccardo Pozzoli, imprenditore digitale, che ha condiviso una riflessione sull’evoluzione dei linguaggi, dei comportamenti e delle modalità di relazione nell’attuale ecosistema digitale.

Le conclusioni sono state affidate ad Andrea Ghidoni, Responsabile Rete e Coordinamento Commerciale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, che ha ribadito l’importanza strategica dei Digital Specialist nel percorso di trasformazione delle reti. In una fase di forte evoluzione della consulenza finanziaria, innovazione digitale e intelligenza artificiale rappresentano infatti fattori chiave per il futuro del settore. In questo contesto, il contributo dei Digital Specialist è essenziale per accompagnare i professionisti sul territorio, favorire l’adozione del cambiamento e trasformare l’innovazione in un elemento concreto di crescita, qualità del servizio e sviluppo per la banca e per l’intero comparto della consulenza finanziaria.