Al via la decima edizione di GRANDE!,  il progetto di educazione finanziaria promosso da BPER

Prende il via la decima edizione di GRANDE!, il percorso di educazione finanziaria promosso da BPER Banca e rivolto agli alunni e alle alunne delle ultime tre classi della scuola primaria, per avvicinare i più giovani in modo semplice e divertente ai principali concetti di economia e risparmio.

Dal 2015 il progetto ha coinvolto oltre 12.000 classi e più di 300.000 studenti in tutta Italia e anche per l’anno scolastico 2025/2026 viene rinnovato il legame tra economia e arte con la campagna “Uno splendido ritratto. Scopri l’economia con le opere d’arte”. Grazie alle opere selezionate da La Galleria, la Corporate Collection di BPER, l’arte si conferma parte integrante del percorso educativo, facilitando la comprensione di concetti complessi con un linguaggio accessibile.

Prosegue, inoltre, la collaborazione con Librì Progetti Educativi, che fornirà un kit didattico sia cartaceo, realizzato con materiali ecosostenibili e Qrcode che rimandano a tracce audio pensate per favorire una didattica inclusiva anche per alunni con disabilità visive, che digitale, disponibile sul sito grande.bper.it per permettere a quante più scuole possibile di partecipare.

“Siamo orgogliosi di celebrare i dieci anni di un progetto che è cresciuto costantemente, coinvolgendo migliaia di scuole in un percorso didattico che permette di avvicinare insegnanti, bambini e famiglie ai temi dell’economia e del risparmio attraverso l’arte – commenta Serena Morgagni, responsabile della direzione communication di BPER -. Continueremo ad investire con convinzione nell’educazione finanziaria dei più giovani perché crediamo sia importante diffondere queste conoscenze sin dalla giovane età: una corretta formazione potrà aiutarli a compiere scelte economiche consapevoli a tutela del loro benessere finanziario e non solo”.

Anche quest’anno le classi partecipanti saranno coinvolte in un concorso ispirato alla street art, linguaggio vicino ai ragazzi per la sua immediatezza espressiva. La classe vincitrice potrà realizzare il murale ideato insieme a un writer professionista, in un laboratorio creativo nella propria scuola.