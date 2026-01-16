Il Museo del Risparmio continua a crescere. Nel 2025 raggiunti oltre 154mila utenti

Coinvolti oltre 132.000 studenti e docenti e 21.500 cittadini adulti e famiglie da tutte le regioni italiane, rafforzando il dialogo con scuole, istituzioni, enti del terzo settore e partner. Il Museo contribuirà al programma di education Gen 26 delle Olimpiadi

Nel 2025 le attività divulgative e formative del Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo hanno coinvolto 154.000 utenti, di cui 132.500 studenti delle scuole del I e II ciclo e 21.500 adulti, raggiunti attraverso eventi, iniziative divulgative/formative dedicate e visite didattiche, con un totale di oltre 2.500 ore di formazione erogata (presso il Museo o live online) che testimoniano una domanda sempre più consapevole di educazione finanziaria di qualità.

I risultati raggiunti nel corso dell’anno confermano la solidità del modello del Museo del Risparmio con un approccio didattico fondato sull’edutainment, sulla ricerca e sulla valutazione dell’impatto, capace di combinare efficacemente presenza fisica e digitale.

Giovanna Paladino, direttrice e curatrice del Museo del Risparmio, dichiara: “Il 2025 ha rappresentato per il Museo del Risparmio un anno di consolidamento e di ulteriore crescita, in un contesto economico e sociale che rende sempre più evidente quanto l’educazione finanziaria sia una leva fondamentale di benessere individuale e collettivo. In un Paese che continua a registrare significativi divari di alfabetizzazione finanziaria, il nostro impegno quotidiano si è concentrato nel rendere conoscenze e competenze economiche accessibili, comprensibili e concretamente utili alle persone, lungo tutto l’arco della vita.”

Filo conduttore di tutte le iniziative del Museo è la didattica attiva e inclusiva, capace di trasformare concetti economici e finanziari spesso astratti in esperienze concrete e coinvolgenti, favorendo un apprendimento efficace e duraturo. Tra gli obiettivi, preparare le nuove generazioni a vivere con sicurezza e responsabilità in un mondo in continua evoluzione, aiutandole a sviluppare competenze trasversali fondamentali per affrontare le sfide economiche e sociali del futuro.

Attraverso un palinsesto mensile di eventi divulgativi, il Museo del Risparmio promuove la diffusione della cultura finanziaria presso il pubblico scolastico e gli adulti. Gli eventi sono realizzati in forma ibrida, e utilizzano format improntati all’edutainment e alla contaminazione con discipline e settori diversi come la letteratura, l’arte, la matematica, il cinema e molto altro. I principali temi trattati comprendono i concetti base di educazione finanziaria, la sicurezza digitale nelle transazioni e nei pagamenti online, il consumo consapevole, nonché argomenti di grande attualità come l’investimento nel capitale umano, la tutela contro truffe e forme di abuso economico, la sostenibilità e l’inclusione sociale.

Nel 2025 sono stati inoltre presentati i risultati dell’indagine “L’ottimismo è il sale della vita”, realizzata dal Museo del Risparmio nell’ottobre 2024 su un campione di 3.868 partecipanti rappresentativi della popolazione italiana di età compresa tra 18 e 74 anni. L’obiettivo della ricerca è stato quello di esplorare in che modo ottimismo (o speranza), felicità e capacità di pianificazione influenzino la serenità nell’ affrontare questioni economiche personali. In sintesi, ne emerge che speranza/ottimismo e felicità rappresentano una fonte di motivazione e resilienza che facilita una pianificazione finanziaria efficace. Quest’ultima, a sua volta, migliora la gestione delle finanze personali, riducendo l’ansia economica e permettendo agli individui di affrontare le sfide finanziarie con maggiore fiducia e tranquillità, migliorando il benessere generale.

Sul fronte scolastico, complessivamente, circa 8.400 studenti hanno partecipato ad interventi didattici in presenza, mentre oltre 124.000 sono stati coinvolti in attività didattiche in remoto, sempre con l’accompagnamento di un tutor, per un totale di 1.581 interventi e 2.266 ore di formazione erogate.

L’impegno del Museo del Risparmio si estende anche oltre i confini nazionali: grazie aFLITIN – Financial Literacy International Network – sono infatti stati coinvolti oltre 12.400 studenti in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Egitto, Moldavia, Romania, Serbia, Slovenia, Slovacchia e Ungheria, contribuendo a diffondere la cultura finanziaria a livello internazionale.

La Legge Capitali del 5 marzo 2024 ha integrato l’educazione finanziaria nei programmi di Educazione civica obbligatoria in tutte le scuole italiane, dalle primarie alle superiori. Per rispondere al meglio alla crescente necessità dei docenti di avere a disposizione strumenti e contenuti di supporto all’insegnamento dell’educazione finanziaria in classe, nell’ultimo anno il Museo del Risparmio ha consolidato una serie di programmi didattici strutturati per le scuole di ogni ordine e grado. Un impegno promosso dal Museo da anni con un approccio innovativo e coinvolgente all’educazione finanziaria. Il Report attività integrale è disponibile anche sul sito del Museo del Risparmio nella sezione contenuti.

Il Museo del Risparmio, inoltre, quest’anno sarà uno dei protagonisti di Gen26, il programma di education dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gen26 è l’iniziativa educativa e sociale ideata dalla Fondazione Milano Cortina 2026 con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni italiane nel percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali rendendole protagoniste attive nella scoperta e nell’applicazione dei valori fondanti dello sport. Gen26 si propone di diffondere la conoscenza di valori universali quali il rispetto, l’inclusione, la pari dignità, la sostenibilità e l’impegno nel raggiungimento di un obiettivo, promuovendo al contempo stili di vita sani e la pratica sportiva quotidiana tra bambini, adolescenti e giovani adulti attraverso una serie di attività formative e partecipative.

Il Museo contribuirà al programma con proposte di educazione e cultura finanziaria e con una serie di attività divulgative e formative che coinvolgeranno le scuole del I e II ciclo e alcuni atleti. A loro il Museo del Risparmio dedicherà un ciclo di interviste che approfondirà il proprio rapporto con il denaro, partendo dalla consapevolezza che spesso il mondo sportivo è caratterizzato da carriere rapide e flussi di reddito non costanti.

