La divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo rafforza il proprio impegno nella formazione

Programmi internazionali e partnership con università di eccellenza per attrarre e valorizzare i giovani. Oltre 100 i colleghi under 36 già formati dal Next Generation Executive Program, con partecipanti provenienti da 25 paesi

La divisione IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB) di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, rafforza il proprio impegno nella formazione e nello sviluppo dei propri professionisti in Italia e all’estero, promuovendo iniziative mirate e collaborazioni con università di eccellenza.

Negli ultimi anni la divisione, in collaborazione con Learning Strategy di gruppo, ha sviluppato numerose iniziative di crescita professionale, in grado di rispondere all’evoluzione del contesto competitivo e tecnologico del settore finanziario, rivolto sia alle persone già inserite in banca, sia a coloro che devono ancora fare il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Tra le iniziative di punta figura l’IMI CIB Next Generation Executive Program, realizzato in collaborazione con SDA Bocconi, programma biennale per i giovani della divisione del quale si è chiusa recentemente la sua seconda edizione e che dal suo lancio ha già visto la partecipazione di oltre 100 giovani under 36 provenienti da 25 Paesi. Un’esperienza che permette di creare un solido network internazionale, promuovendo lo sviluppo di competenze interculturali e la capacità di interpretare i trend emergenti, fondamentali per affrontare le sfide di un settore in rapida trasformazione.

“Investire nella formazione significa investire nel futuro della banca e del Paese – dichiara Roberta Accettura, responsabile Human Resources & Change Management della divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo. I nostri programmi mirano a creare professionisti competenti, pronti ad affrontare le sfide di un settore in continua trasformazione e a contribuire alla crescita sostenibile del gruppo e dei mercati in cui operiamo”.

A completare l’offerta formativa è stato lanciato di recente FutureCraft, un nuovo programma rivolto ai colleghi della divisione e dedicato all’approfondimento dei principali settori industriali e del contesto macroeconomico. Nato per rafforzare ulteriormente la capacità di comprendere l’evoluzione del contesto e rispondere con prontezza alle richieste dei clienti, FutureCraft si distingue per la presenza di speaker di alto profilo, rappresentanti del mondo aziendale e consulenti, in un ambiente di dialogo e confronto continuo che nel tempo diventerà uno spazio permanente di approfondimento e collaborazione.

L’impegno della divisione IMI CIB si estende anche all’attrazione di giovani brillanti attraverso iniziative di respiro internazionale. I’M IN Graduate Program propone un percorso di 18 mesi con inserimento a tempo indeterminato e rotazioni nelle diverse strutture, mentre il Summer Internship Program, attivato recentemente, offre agli studenti delle migliori università tre mesi di esperienza immersiva nelle sedi di New York e Londra. Si tratta di progetti che non solo consentono di selezionare giovani di alto profilo, ma contribuiscono anche a rafforzare lo scambio continuo tra mondo accademico e mondo del lavoro, favorendo la creazione di una community globale di futuri professionisti.

In tale ambito si inseriscono le partnership con università di prestigio come Imperial College London e HEC Paris. A queste iniziative si aggiunge il ciclo di incontri “La Finanza e le Buone Storie”, realizzato in collaborazione con lo scrittore e imprenditore Guido Maria Brera, che porta la cultura finanziaria nei principali atenei italiani.

Il percorso di crescita e valorizzazione dei talenti prosegue all’interno della Divisione con onboarding strutturati, volti a formare i nuovi ingressi e costruire una rete di relazioni interne. A ciò si aggiungono programmi dedicati al benessere e allo sviluppo dei giovani, come il progetto di ascolto avviato ogni due anni, il mentoring, attualmente focalizzato sulla valorizzazione del talento femminile, e il percorso pluriennale di formazione settoriale.

Tutte queste iniziative si inseriscono negli obiettivi del piano d’Impresa 2022-2025 del gruppo Intesa Sanpaolo, guidato dal CEO Carlo Messina, che prevede un costante impegno verso l’inclusione educativa e l’occupabilità giovanile all’interno delle iniziative della Banca per far fronte ai bisogni sociali e per contrastare le disuguaglianze.