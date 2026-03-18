Per un giovane, c’è un momento, ogni anno, in cui una possibilità diventa concreta. Non è un’idea astratta, non è un racconto motivazionale. È un bando, con date precise, requisiti chiari, una scadenza che obbliga a scegliere. E’ il bando per il Servizio civile universale.

Il bando ordinario 2026 è stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e mette a disposizione oltre 60mila posti su tutto il territorio nazionale. Possono partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. La durata è generalmente di 12 mesi, con un impegno settimanale variabile a seconda del progetto e un assegno mensile di poco superiore ai 500 euro. Le candidature si presentano esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata raggiungibile dal sito istituzionale:

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2026/2/bando-ordinario-2026/

Questo bando è il punto di ingresso. Ma non è ancora il punto.

Perché il Servizio civile non è un contenitore neutro: è fatto di progetti, enti, territori. E tra questi, da anni, c’è l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Non come presenza simbolica, ma come uno degli attori che più hanno investito nel Servizio civile come spazio reale di partecipazione.

AISM utilizza questo strumento in modo molto concreto: costruisce progetti in cui i giovani non sono semplici volontari, ma parte attiva di attività strutturate. Assistenza alle persone con sclerosi multipla, supporto domiciliare, affiancamento nei servizi territoriali, organizzazione di eventi di sensibilizzazione, attività nelle sezioni locali. Ma anche comunicazione, progettazione sociale, raccolta fondi, lavoro sui diritti, sensibilizzazione e lavoro alla creazione di una cultura più inclusiva.

Non è un dettaglio. È un cambio di scala.

Perché dentro questi progetti il Servizio civile smette di essere “un anno utile” e diventa un’esperienza che incide. Sulla vita delle persone coinvolte, certo. Ma anche su chi lo fa. Chi entra in AISM attraverso il Servizio civile si trova dentro un’organizzazione complessa, con una storia, una rete nazionale, una capacità di incidere sul piano sociale e politico.

E soprattutto si trova dentro un contesto che ha già fatto una scelta: quella dell’inclusione non come tema, ma come metodo.

Negli ultimi anni il Servizio civile universale ha introdotto una maggiore attenzione ai giovani con minori opportunità, tra cui anche le persone con disabilità. Ma la differenza, ancora una volta, non sta nella categoria. Sta nella progettazione.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità lo chiarisce: la disabilità nasce dall’interazione tra la persona e l’ambiente, non è una condizione isolata. Questo significa che l’accesso al Servizio civile non si gioca sulla “possibilità di partecipare”, ma sulle condizioni che rendono quella partecipazione reale.

AISM lavora esattamente su questo piano. I progetti sono costruiti tenendo conto delle esigenze delle persone, prevedono accompagnamenti, adattamenti, tutoraggio. Non si tratta di “inserire” qualcuno in un sistema già dato, ma di costruire contesti che funzionino per tutti.

È qui che il Servizio civile universale incontra davvero l’inclusione.

Non nelle dichiarazioni, ma nelle pratiche quotidiane. Nei turni da organizzare, nei servizi da garantire, nelle relazioni che si costruiscono. E anche nelle difficoltà, che restano: differenze territoriali, complessità organizzative, necessità di formazione continua per gli enti.

Eppure, proprio dentro queste tensioni, il modello tiene.

Perché quando il Servizio civile passa attraverso realtà come AISM, succede qualcosa di preciso: il confine tra “chi aiuta” e “chi è aiutato” si sfuma. I ruoli si mescolano. Le competenze emergono dove non erano previste. E la partecipazione smette di essere un concetto astratto.

Diventa esperienza.

Per chi sta valutando di candidarsi, questo è il punto da capire. Il Servizio civile non è solo una scelta individuale. È anche una scelta di contesto. Non tutti i progetti sono uguali, non tutti gli enti lavorano allo stesso modo.

Scegliere un progetto AISM significa entrare in un sistema che ha fatto della relazione, della cura e dei diritti il proprio asse centrale. Significa lavorare a contatto diretto con persone con sclerosi multipla, ma anche con famiglie, operatori, volontari. Significa misurarsi con la complessità reale, senza filtri.

E forse è proprio questo il valore più grande del Servizio civile oggi.

Non tanto quello che promette, ma quello che mette alla prova. Non quello che racconta, ma quello che costringe a fare. In un tempo in cui le parole sull’inclusione sono ovunque, esperienze come queste riportano tutto a una dimensione concreta.

Una candidatura, una scelta, dodici mesi.

E la possibilità – questa sì, universale – di capire da che parte stare.