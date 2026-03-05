Nel prossimo fine settimana accadrà una cosa semplice e potentissima insieme. In cinquemila piazze italiane compariranno fiori. Gardenie e ortensie. Fiori veri e profumati. Fiori che non sono lì solo per essere scelti, ma per essere guardati. E forse è proprio da lì che bisogna cominciare: dallo sguardo.

Perché prima ancora del gesto della donazione, prima ancora del passaggio di mano tra volontario e cittadino, c’è un momento minuscolo e decisivo: quello in cui ci fermiamo. Guardiamo. E capiamo che quel fiore non è soltanto un fiore.

Gardensia – la campagna promossa da Associazione Italiana Sclerosi Multipla – torna nelle piazze italiane dal 6 all’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Gardenie e ortensie diventano simbolo concreto di un impegno collettivo: sostenere la ricerca scientifica, rafforzare i servizi e difendere i diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. L’iniziativa coinvolge ogni anno migliaia di volontarie e volontari e circa 5.000 piazze italiane, trasformando per un fine settimana il Paese in una grande rete di partecipazione civile.

In Italia oggi sono circa 150.000 le persone che convivono con la sclerosi multipla. Una malattia neurologica cronica, imprevedibile, che può cambiare il rapporto con il corpo, con il tempo, con l’autonomia. Spesso arriva quando la vita dovrebbe essere nel pieno della sua corsa: gli studi, il lavoro che comincia, i progetti che prendono forma.

Colpisce le donne con una frequenza circa doppia rispetto agli uomini, ed è anche per questo che Gardensia torna proprio nei giorni che circondano l’8 marzo. Non è solo un simbolo. È il riconoscimento di una realtà che attraversa profondamente il mondo femminile.

E che non riguarda mai una persona sola. La sclerosi multipla entra nelle famiglie, nelle relazioni, negli equilibri quotidiani. Cambia le abitudini, ridefinisce i tempi, chiede energie nuove.

Ma se vogliamo davvero capire cosa significhi questa presenza nelle piazze, forse dobbiamo cambiare prospettiva. Non pensare soltanto al fiore che prendiamo, ma al mondo che ci chiede di essere visto.

Viviamo in un tempo che ha perfezionato l’arte della distrazione. Passiamo accanto alle cose, alle persone, alle fragilità con una velocità che non lascia tracce. Lo sguardo scivola. La mente archivia. Il cuore rimane in standby.

E invece queste piante posate sui tavoli delle piazze chiedono esattamente il contrario: chiedono attenzione.

Guardare una gardenia o un’ortensia in quel contesto significa ricordarsi che esiste una parte della società che ogni giorno affronta qualcosa di invisibile agli occhi di molti. La sclerosi multipla è così: una malattia che spesso non si vede subito, ma che cambia profondamente il modo in cui si vive il corpo, il tempo, l’autonomia. È una malattia che entra nella vita quando la vita dovrebbe essere nel pieno della sua corsa.

Per questo i fiori nelle piazze non sono un gesto decorativo. Sono una chiamata gentile ma ferma. Un modo civile di dire: guardate meglio.

Guardate le persone che con questa malattia convivono: lo dovranno fare per tutta la vita. Guardate il lavoro silenzioso dei volontari che ogni anno rendono possibile questa mobilitazione collettiva, migliaia di persone che mettono tempo, energie e sorriso al servizio di qualcosa che riguarda tutti.

La verità è questa: la salute non è mai un fatto privato. È una questione pubblica, sociale, politica. Riguarda la ricerca, i servizi, l’accesso alle cure, ma riguarda tutti e anche (e forse prima di tutto) lo sguardo con cui una comunità decide di stare accanto alle proprie fragilità.

Uno sguardo che si ferma è già un atto di riconoscimento. È il primo passo per uscire dall’indifferenza. È il momento in cui la realtà smette di essere rumore di fondo e diventa responsabilità condivisa.

Da quello sguardo nasce tutto il resto: la curiosità, l’ascolto, la partecipazione, il gesto concreto. Anche piccolo. Anche solo scegliere una gardenia o un’ortensia e portarla a casa, sapendo che quel fiore sta sostenendo la ricerca e servizi che migliorano la vita delle persone.

Chi vuole partecipare può farlo in molti modi. Nel fine settimana del 6, 7 e 8 marzo basta cercare una delle migliaia di piazze italiane dove saranno presenti i volontari AISM. È anche possibile sostenere l’iniziativa attraverso il numero solidale 45512, con una donazione tramite SMS o chiamata da rete fissa, contribuendo così ai progetti di ricerca e ai servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla.

Informazioni su dove trovare le piante, sulle attività delle sezioni territoriali e su come partecipare sono disponibili sul sito www.aism.it/gardensia. In tutta Italia, infatti, la rete di AISM è presente con quasi cento sezioni provinciali e numerose realtà locali che rappresentano un punto di riferimento concreto per le persone con sclerosi multipla e per le loro famiglie. E per chi ha tempo e desiderio di fare qualcosa di più, c’è sempre la possibilità di avvicinarsi a queste comunità e offrire il proprio contributo come volontari.

Ma forse, alla fine, il senso più profondo di Gardensia sta proprio qui: in questo piccolo esercizio collettivo dello sguardo.

Cinquemila piazze italiane che per un fine settimana si trasformano in un invito semplice e potentissimo.

Fermiamoci un momento. Guardiamo meglio. Perché il mondo non ha bisogno della nostra distrazione. Ha bisogno della nostra attenzione