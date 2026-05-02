Energia

Snam nuovamente inclusa nell’indice Dow Jones Best in Class

di redazione

Snam nuovamente inclusa nell’indice Dow Jones Best in Class: cresce la performance ESG e si conferma nella top 3 globale del settore

2 Maggio 2026

Snam è stata inclusa ancora una volta nell’indice Dow Jones Best in Class (DJ BIC)di Standard & Poor’s, registrando un miglioramento della performance complessiva del Gruppo sui profili ambientali, sociali e di governance e posizionandosi tra le prime 3 aziende a livello mondiale nel proprio settore.

L’indice Dow Jones Best in Class, che sostituisce il precedente Dow Jones Sustainability World Index, seleziona le aziende con le migliori performance ESGall’interno dei rispettivi settori, attraverso una valutazione comparativa condotta da S&P Global su un ampio set di indicatori che includono governance, gestione dei rischi, qualità della rendicontazione, capitale umano e relazioni con gli stakeholder, oltre alle dimensioni ambientali.

Per Snam, selezionata in questa classifica per la sedicesima volta, il risultato riflette il rafforzamento delle pratiche di governance e l’ulteriore integrazione dei fattori ESG nei processi decisionali e di gestione del rischio, nonché l’impegno sul versante sociale, che comprende la valorizzazione delle persone, l’attenzione alla salute e sicurezza, il dialogo con gli stakeholder e l’impatto sui territori in cui il Gruppo opera. La valutazione tiene conto, infatti, anche degli impegni del Gruppo sul fronte climatico, confermati nel nuovo Piano Strategico, presentato lo scorso marzo.

L’inclusione negli indici Dow Jones Best in Class si inserisce nel più ampio percorso di trasparenza e miglioramento continuo della rendicontazione non finanziaria di Snam, a supporto di una crescita sostenibile e della creazione di valore nel lungo periodo per investitori, istituzioni e stakeholder.

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Foto di copertina: Agostino Scornajenchi, ad di Snam

Snam
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