Youth Forum Intesa Sanpaolo: bando per giovani 18-25 anni, candidature entro il 18 luglio 2025

Al via le candidature per lo Youth Forum di Intesa Sanpaolo, il progetto dedicato ai giovani tra i 18 e i 25 anni interessati a innovazione sociale, volontariato e cittadinanza attiva

Intesa Sanpaolo lancia lo Youth Forum, un nuovo spazio di confronto e partecipazione rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione sociale e la cittadinanza attiva. Il progetto mira a valorizzare idee, competenze ed esperienze attraverso un percorso strutturato di formazione, networking e progettualità.

C’è tempo fino al 18 luglio 2025 per candidarsi al bando, disponibile sul sito ufficiale della Banca al seguente link: group.intesasanpaolo.com/vnt/youth-forum.

A chi è rivolto il bando

Il bando si rivolge a giovani motivati e attivi in ambiti come:

progetti di volontariato,

attività associative,

iniziative personali nel sociale,

interesse per l’innovazione e il protagonismo civico.

Cosa prevede il percorso

I partecipanti allo Youth Forum saranno coinvolti in 10-15 giornate operative all’anno, svolte principalmente da remoto, e avranno l’opportunità di collaborare con l’Advisory Committee dell’Osservatorio di Intesa Sanpaolo per il Sociale, l’organismo della Banca nato nel 2024 per coordinare le attività a impatto sociale.

Il programma include:

attività formative,

incontri pubblici e workshop tematici,

eventi di networking,

iniziative di team building.

L’obiettivo è promuovere la crescita personale e professionale dei giovani coinvolti, offrendo loro un percorso di sviluppo personalizzato.

Un modello di sostenibilità partecipata

Lo Youth Forum rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Intesa Sanpaolo verso un modello di sostenibilità sociale partecipata, in cui i giovani non sono soltanto ascoltati, ma coinvolti attivamente nella definizione delle future azioni a impatto sociale.