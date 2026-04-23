Amplifon, l’assemblea approva il bilancio 2025: dividendo a 0,29 euro per azione

Ricavi a 2,39 miliardi e utile netto adjusted a 159,2 milioni. Via libera anche a piani di incentivazione, buyback e rendicontazione di sostenibilità

L’Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A., riunitasi il 23 aprile 2026 sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, la distribuzione di un dividendo pari a 0,29 euro per azione e le altre delibere all’ordine del giorno.

I risultati consolidati 2025

Nel 2025 i ricavi consolidati si sono attestati a 2.395,7 milioni di euro, in crescita dell’1,7% a cambi costanti, sostenuti dal ritorno a una crescita organica positiva nella seconda metà dell’anno. La dinamica riflette anche il minor contributo legato alla variazione di perimetro connessa al programma “Fit4Growth”.

Le acquisizioni, realizzate principalmente in Francia, Germania, Polonia, Stati Uniti e Cina, hanno contribuito per l’1,7% alla crescita dei ricavi, includendo l’impatto della chiusura selettiva di circa 160 cliniche in 10 Paesi e la razionalizzazione del business wholesale in Cina. L’effetto cambi, pari a -2,3%, ha portato i ricavi a cambi correnti a un calo dello 0,6% rispetto al 2024.

L’EBITDA adjusted si è attestato a 540,4 milioni di euro (566,1 milioni nel 2024), con un margine del 22,6% in diminuzione rispetto al 23,5% dell’anno precedente, principalmente per minore leva operativa, effetti di mix geografico e maggiori investimenti in marketing. L’EBITDA reported è stato pari a 511,6 milioni, dopo oneri non ricorrenti per 28,8 milioni legati soprattutto al programma “Fit4Growth”.

L’utile netto adjusted si è attestato a 159,2 milioni di euro (188,1 milioni nel 2024), mentre l’utile netto reported è stato pari a 91,3 milioni. L’utile per azione adjusted si è ridotto a 71,5 centesimi, dagli 83,3 centesimi del 2024.

Sul fronte finanziario, il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 è pari a 998,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 1.150,2 milioni del 2024, principalmente per effetto delle differenze cambio, della distribuzione dei dividendi e del riacquisto di azioni proprie. Il free cash flow adjusted si è attestato a 174,4 milioni, mentre l’indebitamento finanziario netto è salito a 1.045,5 milioni, con leva finanziaria a 1,92x.

I risultati della capogruppo

Amplifon S.p.A. ha registrato ricavi per 453,0 milioni di euro (409,7 milioni nel 2024) e un utile netto pari a 67,5 milioni, in calo rispetto ai 95,2 milioni dell’anno precedente.

Dividendo

L’assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,29 euro per azione, per un ammontare complessivo di 63,78 milioni di euro. Lo stacco della cedola è previsto per il 18 maggio 2026, con pagamento dal 20 maggio. La restante quota di utile, pari a 3,75 milioni, sarà destinata a utili portati a nuovo.

Sostenibilità e governance

All’assemblea è stata presentata la Rendicontazione consolidata di sostenibilità 2025, redatta secondo la normativa CSRD, che illustra i progressi del gruppo rispetto al piano “Listening Ahead” e agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Compensi e remunerazione

Approvato il compenso complessivo per gli amministratori pari a 1,53 milioni di euro per il 2026, invariato rispetto all’anno precedente. L’assemblea ha inoltre dato via libera alla Politica di remunerazione 2026 e alla relazione sui compensi corrisposti nel 2025.

Piani di incentivazione

Via libera allo “Stock Grant Plan 2026-2031” rivolto ai dipendenti del gruppo e al “Sustainable Value Sharing Plan 2026-2028”, destinato al top management e alle risorse chiave, con vesting triennale.

Buyback

L’assemblea ha autorizzato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie della durata di 18 mesi, fino a un massimo del 10% del capitale sociale, previa revoca del programma precedente. Attualmente la società detiene 6.443.609 azioni proprie, pari al 2,846% del capitale.

Il piano è finalizzato, tra l’altro, al servizio dei piani di incentivazione azionaria e a eventuali operazioni straordinarie.