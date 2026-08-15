Lusso turistico e “ritorno sul territorio”: il distretto comasco

Lusso turistico e “ritorno sul territorio”

di Luca Michelini

1. Il turismo di lusso e il suo territorio

Alcuni commenti al mio primo articolo sul turismo di lusso nel comasco (si legga qui), si possono tradurre in una domanda apparentemente semplice: che cosa riceve il territorio dal turismo di lusso prodotto da grandi hotel come Villa d’Este e Passalacqua?

A prima vista la risposta sembrerebbe ovvia: il territorio riceve ricchezza, occupazione, visibilità internazionale, prestigio e un’immagine globale, un mercato immobiliare tendenzialmente in rialzo, per quanto segmentato. Il Lago di Como, grazie a strutture di questo livello, diventa una destinazione riconoscibile nel mondo, associata a eleganza, bellezza, storia e alta ospitalità. Villa d’Este e Passalacqua attirano clienti alto-spendenti, stampa internazionale, brand globali, chef, artisti, maison della moda e operatori del lusso.

La domanda diventa tuttavia più problematica se la formuliamo in un altro modo: quanto di questo valore resta davvero nel “territorio”, e quanto invece viene catturato dentro il perimetro dell’hotel? In altre parole, questi hotel portano il turista nel territorio oppure portano il territorio dentro l’hotel, trasformandolo in scenario privato, controllato e monetizzabile? E di quale “territorio” parliamo, allora?

2. Il grand hotel come palcoscenico totale

Villa d’Este è il caso più evidente di grand hotel che si trasforma in macchina scenica. Gli eventi non sono semplici accessori del soggiorno, ma dispositivi di attrazione e di distinzione. L’hotel porta dentro i propri spazi ciò che normalmente appartiene alla città, al teatro, al ristorante, al festival, alla piazza, al museo, al club o alla sala da concerto. Il Giardino del Mosaico diventa teatro; la Terrazza Lago diventa ristorante scenografico; la Greenhouse diventa salotto d’inverno; la Chocolate Room diventa pasticceria esclusiva; le Wine Dinners diventano cultura enologica; il Concorso d’Eleganza e il Vintage Yachting diventano heritage automobilistico e nautico reso mondanità.

Il concerto di Andrea Bocelli del 20 agosto 2025 mostra perfettamente quale sia il format. La pagina ufficiale di Villa d’Este descrive la serata come evento irripetibile: aperitivo in Terrazza Colonne, concerto al Mosaico, cena esclusiva in Terrazza Lago. La Provincia di Como lo presenta come evento aperto a un numero limitato di ospiti; Il Giorno lo definisce un evento sorpresa riservata agli ospiti.

Sting, in questo agosto 2026, ripete e amplifica lo stesso schema. La pagina ufficiale parla di “serata esclusiva di musica e meraviglia”, di accesso limitato, di Giardino del Mosaico trasformato in palcoscenico raccolto, di cena di gala sulla Terrazza Lago. I quotidiani locali descrivono l’evento come momento clou della stagione, mentre The Travel News segnala pacchetti limitati che includono soggiorno, concerto e cena. I pacchetti ufficiali con soggiorno partivano da 11.600 euro per il Premium Package e arrivavano a 18.000 euro per l’Exclusive Package, mentre il sito ufficiale di Sting segnalava accessi a partire da circa 2.500 euro e fino a 18.000 euro per il soggiorno di due notti.

Anche le feste internazionali funzionano come appropriazione alberghiera di rituali pubblici. L’Independence Day del 4 luglio viene trasformato in gala con aperitivo, cena, performance, al prezzo di un paio di manciate di migliaia di euro a persona, opportunamente segmentati verso l’alto; il Ferragosto diventa cena di gala presso la piscina galleggiante con intrattenimento e fuochi d’artificio; il Bastille Day entra nel calendario delle Feste d’Estate.

La dimensione gastronomica rafforza questa logica. Le Wine Dinners di novembre-dicembre 2025 portano nel perimetro dell’hotel grandi etichette, alta cucina e narrazione enologica; le Serate Flambé trasformano la preparazione del cibo in spettacolo davanti agli ospiti; Dine & Dance recupera l’immaginario del grand hotel novecentesco, con cena, musica e danza. E poi l’accordo con il Blue Note, per serate jazz in esclusiva.

Villa d’Este, quindi, non vende soltanto ospitalità: costruisce un universo autosufficiente. Il Lago di Como resta fondamentale, ma come sfondo, marchio e capitale simbolico. La spesa principale, la relazione sociale, il consumo culturale e il ricordo vengono catturati dentro l’hotel.

3. La villeggiatura come privilegio quotidiano

Se Villa d’Este mette in scena il grande evento, Passalacqua mette in scena la continuità della vita aristocratica. La parola chiave è villeggiatura. Il sito presenta Passalacqua come villa settecentesca trasformata in hotel di sole 24 sistemazioni, con ristorante e giardini aperti esclusivamente agli ospiti. Il programma Every Day Is a Gift è il cuore di questa offerta. Passalacqua propone un calendario quotidiano di attività stagionali incluse nel soggiorno: risveglio muscolare, tour dei tunnel che collegano l’albergo al paese, cucina con la chef Viviana Varese, segreti del caffè italiano, laboratorio spa con scrub naturali, mixology, fiori e ghirlande, tè e storia della villa, gelato, degustazione vini, cinema all’aperto. Qui l’esperienza non è concentrata in una serata eccezionale, ma distribuita nel tempo. L’ospite non deve decidere come abitare il territorio: l’hotel organizza una grammatica quotidiana del privilegio: un’anticamera del paradiso, ma molto meno problematica da raggiungere perché del tutto mondana. L’intera giornata è sceneggiata come vita di villa. Si entra in un film, un sogno da preservare nella memoria e da tramandare. Ciak, si gira.

La stampa locale descrive le Social Dining dell’autunno-inverno 2024 come cene conviviali nell’antica cantina, con tavolo comune fino a dieci persone e menu stagionale; Luxury Travel Advisor racconta le esperienze autunno-inverno di Passalacqua con spa nei tunnel dentro la roccia, Seed to Skin, Private Spa, massaggi di coppia, oyster and champagne nights, cene in cantina, menu tartufo, degustazione Valtellina, polenta e festività come Thanksgiving, Natale e Capodanno.

Passalacqua è dunque un laboratorio perfetto della domesticità di lusso, una casa aristocratica temporanea. Anche qui il “territorio” viene filtrato. La cucina locale viene portata in cantina; il giardino diventa workshop; il lago diventa vista o gita organizzata; la villa diventa esperienza acquistabile. Il turista non incontra necessariamente Moltrasio o Como come società; incontra una versione protetta del Lago di Como.

4. L’hotel come mercato del lusso

A questo modello esperienziale si aggiunge un altro livello: l’hotel come piattaforma fisica del mercato del lusso. Questi hotel non mettono soltanto in scena esperienze, ma concentrano fisicamente clienti ricchissimi, disponibili, rilassati e selezionati. Per questo le grandi firme della moda, della gioielleria, dell’arte, del design e del lifestyle arrivano negli hotel: perché l’hotel ha già fatto il lavoro più difficile, cioè ha riunito il pubblico adatto e lo ha preparato, predisposto.

La stampa specializzata parla apertamente di questa trasformazione. Vogue Business descrive le boutique degli hotel e dei resort come nuovi stockist strategici per la moda: non più semplici negozi di souvenir, ma canali di vendita ad alto valore, capaci di intercettare il viaggiatore di lusso nel momento in cui è più disposto a comprare.

Nel caso di Villa d’Este, l’esempio più importante è Chanel Cruise 2025/26. Chanel ha scelto Villa d’Este come scenario della sfilata Cruise, portando sul Lago di Como clienti, giornalisti, influencer, ospiti e immaginario globale. La Provincia di Como ha parlato di controlli rigidissimi, inviti, documenti e ospiti selezionati; la stampa internazionale ha sottolineato il legame tra Chanel, Villa d’Este, la seta comasca e manifatture come Mantero. In questo caso Villa d’Este non è semplicemente un luogo da sogno. È uno showroom narrativo globale. La vendita non avviene necessariamente come in una boutique aperta al pubblico; avviene in modo più sofisticato: relazione con clienti, défilé, immagine mediatica, accesso esclusivo, racconto territoriale e desiderabilità della collezione. L’hotel diventa mercato, ma un mercato senza scaffali e senza prezzi esposti: un salotto commerciale protetto, dove tutto è in vendita, ma con discrezione. Contano i contatti.

Il fenomeno è globale. Nel 2025 Dior ha aperto un Dior bar e una boutique Dioriviera all’Hotel Cipriani di Venezia, con arredi, cocktail, speciali “cicchetti” e prodotti stagionali; Dolce & Gabbana ha rinnovato la collaborazione con il San Domenico Palace di Taormina, trasformando piscina e terrazza e aprendo una boutique pop-up nell’ex sacrestia; Fendi ha creato a Marbella un beach club e pop-up store al Puente Romano; Louis Vuitton ha sviluppato la propria ospitalità gastronomica a Saint-Tropez dentro l’Hotel White 1921.

Passalacqua partecipa alla stessa logica in modo più intimo, attraverso il design e il lifestyle. La collaborazione con La DoubleJ ha trasformato piscina, bar e solarium in un ambiente fortemente riconoscibile, poi tradotto in una collezione di homeware acquistabile; la piattaforma Sense of Lake vende oggetti, profumi, libri, ceramiche, Borsalino, La DoubleJ x Passalacqua e altri prodotti legati all’immaginario di Passalacqua e Grand Hotel Tremezzo.

Questi hotel sono una forma di mercato del lusso, ma più precisamente sono piattaforme esperienziali di retail del lusso. Il territorio fornisce l’aura, l’hotel concentra il cliente, il brand arriva a vendere prodotti o desiderio del prodotto. Il risultato è una catena di cattura: il cliente non esce verso la città, ma resta nell’ambiente dove l’esperienza, il prodotto e lo status sono già coordinati.

Possiamo dunque proporre una prima risposta alla domanda – che cosa ritorna sul territorio della filiera del turismo del lusso? In effetti, sono le filiere del lusso, non necessariamente collocate nel territorio che ospita la villeggiatura, ad entrare nel mercato mondiale di questo tipo di esperienze. Le pagine e le recensioni titolate di alcuni resort comaschi esplicitano molti marchi, che talvolta sono anche “territori”: marmi pregiati da Verona e Carrara, pavimenti alla veneziana, paralumi Fortuny, vetri e specchi di Murano, tende in taffetà di seta di Como, stampe, opere d’arte e oggetti d’antiquariato raccolti in mercati e aste italiane, tessuti Rubelli e Fortuny, lampadari Barovier & Toso, specchi Barbini, biancheria Beltrami, motoscafi Riva, cucina “from the garden to the table” e ristorazione affidata a chef stellati. Naturalmente, tutte queste filiere presentano, non raramente, un diverso grado di “territorializzazione”, perché l’economia mondo globalizzata è un vortice inatteso di commerci di ogni tipo. In piccolo, e per palati piccolo o medio borghesi non adusi ad aggiornarsi sulle riviste specializzate, ci sono alberghi, come quello molto carino ospitato nel Lingotto di Torino, dove ogni mobilio porta l’etichetta del suo creatore.

5. Il distretto serico e il suo mercato

Naturalmente grazie ad alcune “nicchie produttive” – si fa per dire – d’eccellenza, come quella della seta d’alta moda, il “territorio comasco” è direttamente coinvolto nella filiera del lusso, di cui l’alta moda è parte trainante. FashionNetwork nel 2019 quantificava il distretto serico comasco in circa 100 aziende associate all’Ufficio Italiano Seta, 6.000 addetti e circa 1 miliardo di euro di fatturato aggregato per la seta, pari a circa il 40% del tessile lariano; la stessa fonte indicava come primo mercato di sbocco la Francia, “in particolar modo tutto il segmento dell’alta moda”, seguita da USA, Inghilterra e Germania. Como copre circa il 75% della produzione europea di seta e ha un ruolo di leadership mondiale. Inoltre, la seta, pur essendo ormai meno del 10% delle quantità lavorate o finite, vale 20-25% del fatturato globale del distretto. Questo vuol dire che Como non è solo “luogo di lusso”, ma macchina di valore aggiunto: la materia prima può venire dalla Cina, ma il valore simbolico, stilistico, tecnico e commerciale viene prodotto attraverso tessitura, stampa, tintura, nobilitazione, finissaggio, design, controllo qualità.

Potremmo chiederci quanto di questa produzione ad alto valore aggiunto venga intercettata proprio grazie a hotel come Villa D’Este. Nel bilancio 2025 dichiara 56.920 presenze, 30.659 camere occupate, un ricavo medio camera pari a 1.861,6 euro, e ricavi complessivi del Grand Hotel pari a 84,6 milioni di euro. Per “presenze” si intendono le giornate di soggiorno registrate dagli ospiti: non persone uniche, ma unità di permanenza. Se un cliente resta tre notti, genera tre presenze. Per “camere occupate” si intendono invece le notti-camera vendute, cioè il numero di camere effettivamente utilizzate dagli ospiti nel corso dell’anno. A partire da questi dati, si può stimare che ogni presenza generi in media circa 1.487 euro di ricavi complessivi per il Grand Hotel Villa d’Este. Il calcolo è semplice: 84.628.820 euro di ricavi divisi per 56.920 presenze. Questa cifra non va intesa come lo “scontrino” esatto di ogni cliente, ma come valore economico medio per persona-giorno. Con questa espressione si indica il ricavo medio prodotto da un ospite per ogni giorno di permanenza, includendo non solo la camera, ma l’insieme dei consumi interni alla struttura. Se invece si guarda alla camera, ogni camera occupata genera mediamente circa 2.760 euro al giorno, dividendo i ricavi totali del Grand Hotel per le 30.659 camere occupate.

Questi numeri collocano la clientela di Villa d’Este nella parte alta del mercato del lusso. Per “clientela del lusso” si intende, in senso generale, l’insieme dei consumatori che acquistano beni o esperienze ad alto contenuto simbolico, estetico e distintivo: moda, gioielli, orologi, hotel di alta gamma, ristorazione d’autore, viaggi esclusivi, arte, nautica e servizi personalizzati. Ma Villa d’Este non intercetta genericamente questa platea ampia. Intercetta piuttosto una sua sotto fascia: quella del lusso esperienziale, cioè il segmento in cui il valore non sta soltanto nell’oggetto acquistato, ma nell’esperienza abitata, nel luogo, nel servizio, nella rarità dell’accesso e nella possibilità di trasformare il consumo in racconto sociale.

Per definire economicamente questa fascia si possono usare le categorie della ricchezza patrimoniale. Gli HNWI, acronimo di High Net Worth Individuals, sono individui con almeno 1 milione di dollari di asset investibili, esclusa normalmente la residenza principale. Gli UHNWI, o Ultra High Net Worth Individuals, sono invece coloro che dispongono di almeno 30 milioni di dollari di asset investibili. Secondo alcune fonti, nel 2025 gli HNWI nel mondo erano circa 25,3 milioni, mentre gli UHNWI erano circa 250.000.

Villa d’Este non può essere identificata interamente con la clientela UHNW, perché non tutti gli ospiti dispongono necessariamente di patrimoni superiori ai 30 milioni di dollari. Tuttavia, una spesa media vicina ai 1.500 euro per persona al giorno, o ai 2.760 euro per camera occupata, rende plausibile che la clientela appartenga almeno in larga parte alla fascia alto-HNWI, cioè a individui con patrimoni investibili ben superiori alla soglia minima del milione, e in parte significativa alla fascia UHNW. Per “alto-HNWI” si intende quindi una zona intermedia tra il semplice milionario finanziario e l’ultra-ricco globale: soggetti per i quali un soggiorno da molte migliaia di euro non è un evento eccezionale, ma una pratica coerente con uno stile di vita internazionale.

Un altro termine utile è top-tier luxury client. Con questa espressione alcune fonti indicano il vertice della piramide dei consumatori di lusso: clienti che spendono almeno 50.000 euro l’anno in lusso e che, in media, arrivano a circa 360.000 euro annui di spesa. Pur rappresentando solo lo 0,1% dei consumatori di lusso, questi clienti generano una quota sproporzionata del valore del mercato: oltre il 23% della spesa, escludendo mobilità di lusso e wellness, e fino al 37% includendoli.

6. Per un bilancio sociale territoriale del lusso

Villa d’Este non rappresenta numericamente una frazione dominante della clientela mondiale del lusso, naturalmente, ma costituisce uno dei luoghi europei in cui quella clientela diventa più visibile, concentrata e misurabile. È un osservatorio privilegiato non perché contenga “tutti” o una parte significativa in termini percentuali dei consumatori dell’altissima moda, ma perché intercetta precisamente il tipo di soggetti che i marchi del lusso cercano: ricchi patrimoniali, viaggiatori internazionali, clienti top-tier, consumatori di esperienze rare e produttori di valore simbolico.

Il rapporto fra Villa d’Este, Passalacqua e il distretto serico non va inteso in senso causale semplice. Non è l’hotel a creare la manifattura comasca dell’alta moda, né è la manifattura da sola a spiegare il prestigio turistico del lago. Piuttosto, il Lago di Como funziona come un doppio dispositivo del lusso: da un lato retroterra produttivo, attraverso seta, tessitura, stampa, nobilitazione e finissaggio; dall’altro teatro esperienziale, attraverso hotel, eventi, paesaggio, moda, nautica e ristorazione.

È in questa doppia funzione, produttiva e scenica, che il territorio comasco entra nel mercato globale del lusso. Ovviamente, entra in questo mercato in modo diseguale. Alcune filiere locali vengono valorizzate, altre restano marginali. Alcuni lavoratori trovano occupazione, ma non necessariamente partecipano alla rendita simbolica del luogo. Alcune imprese vengono integrate nei circuiti alti del Made in Italy, mentre una parte crescente del valore viene catturata da piattaforme alberghiere, brand internazionali, operatori immobiliari e mercati globali.

La domanda iniziale, allora, non può avere una risposta semplice. Il punto interessante, così come sottolineato dalla ricerca scientifica più recente, è che il lusso non è solo consumo turistico, ma una forma di territorializzazione selettiva, cioè ridefinisce chi può abitare, lavorare, circolare e produrre nel territorio. Rimane poi da verificare quanto di questa ricchissima filiera del lusso si traduce in implementazione, per mano pubblica e/o privata, del capitale immateriale di cui gode e senza del quale questa filiera, cioè l’esperienza turistica, sarebbe ridotta a quella di un qualsiasi villaggio vacanza sperduto in una qualsiasi landa del mondo, socialmente desolata