Enrico Bagnasco confermato Presidente del Global Leaders’ Forum

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia la rielezione del proprio amministratore delegato Enrico Bagnasco come presidente del Global Leaders’ Forum (GLF), l’associazione globale dei leader della connettività internazionale finalizzata al futuro dell’infrastruttura digitale.

Enrico Bagnasco ha assunto la carica di presidente nel giugno 2025, guidando con successo l’organizzazione attraverso un primo periodo di transizione. A seguito di una votazione formale del Consiglio, il suo mandato è stato prorogato per altri due anni, fino a maggio 2028. Con la continua fiducia e il sostegno del Consiglio del GLF, guiderà ora l’organizzazione nella sua prossima fase di sviluppo strategico.

In qualità di presidente, Enrico Bagnasco svolgerà un ruolo centrale nell’avanzamento della strategia “Tomorrow Telco 2”, costruita attorno a quattro pilastri fondamentali di interoperabilità, innovazione, fiducia e persone. Contribuirà inoltre a sviluppare nuovi temi incentrati sulla creazione delle infrastrutture digitali a supporto dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, della connettività automatizzata basata su API per il miglior rapporto qualità/prezzo e di procedure avanzate di gestione delle frodi.

Il GLF ha inoltre riconfermato l’attuale vicepresidente, Nabil Baccouche, Group Chief Carrier and Wholesale Officer di e&. Lavorando a stretto contatto con il Consiglio del GLF, Enrico e Nabil contribuiranno a guidare la visione di lungo termine del forum per conto dei suoi oltre 170 membri, che rappresentano molti dei principali carrier globali e fornitori di infrastrutture digitali a livello mondiale.

“Desidero ringraziare tutti i membri del GLF per la rinnovata fiducia”, ha commentato Enrico Bagnasco. “Considero questo voto come un forte sostegno a proseguire nell’accelerazione dello sviluppo di infrastrutture digitali avanzate e nella promozione di una visione condivisa dei carrier internazionali come ‘spina dorsale dell’IA’ della connettività globale, sfruttando al contempo l’Intelligenza Artificiale come fattore abilitante dei servizi di nuova generazione. Sono lieto di continuare questo percorso insieme a Nabil, al Consiglio e ai nostri membri mentre guidiamo il GLF nella sua prossima fase di crescita e innovazione. Estendo inoltre il mio sincero apprezzamento allo staff del GLF per il suo impegno quotidiano, essenziale per il raggiungimento degli obiettivi e della missione dell’organizzazione.”