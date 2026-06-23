Lega UNICA Snam: tre giorni di sport, inclusione e condivisione

La Lega UNICA Snam ha rappresentato un’importante occasione per promuovere i valori che da sempre guidano Snam e Confederazione calcistica italiana

Si è conclusa questo weekend a Frascati la fase finale della Lega UNICA Snam 2026, l’evento di inclusione sociale che da venerdì ha riunito partecipanti provenienti da tutta Italia in un intenso fine settimana all’insegna dello sport e della crescita personale.

Per tre giorni il campo è diventato molto più di un luogo di competizione: è stato uno spazio di incontro, confronto e condivisione, dove atleti, tecnici, famiglie e volontari hanno vissuto insieme un’esperienza capace di lasciare un segno profondo nei cuori di tutti i presenti.

La Lega UNICA Snam ha rappresentato un’importante occasione per promuovere i valori che da sempre guidano Snam e Confederazione calcistica italiana uniti in un percorso di rispetto, partecipazione, uguaglianza e inclusione. Attraverso il calcio, ragazzi con disabilità mentale hanno avuto l’opportunità di conoscersi, stringere nuove amicizie e sentirsi parte di una comunità unita dagli stessi ideali.

“Abbiamo vissuto giornate straordinarie – dichiara il presidente della Confederazione calcistica italianaAndrea Montemurro – in cui ogni sorriso, ogni gesto di supporto e ogni emozione condivisa hanno confermato la forza dello sport come strumento di aggregazione e crescita”.

Dello stesso avviso l’amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi presente all’evento: “L’energia che noi portiamo ogni giorno in tutto il paese oggi è rappresentata da questi ragazzi meravigliosi che, ciascuno con la sua unicità, hanno tradotto la loro energia in movimento, gioco di squadra e inclusione”.

L’entusiasmo, la partecipazione e il coinvolgimento registrati durante l’intera manifestazione confermano il successo di un progetto che continua a crescere con forza ed entusiasmo e che si attesta come uno dei principali appuntamenti italiani in tema di sport e inclusione sociale.