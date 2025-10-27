L’Arma dei Carabinieri e Snam hanno sottoscritto in data odierna un protocollo d’intesa volto a rafforzare la reciproca collaborazione in materia di security aziendale, protezione delle infrastrutture, tutela del personale, salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Nel quadro delle finalità previste dall’accordo, sottoscritto dal Comandante Generale dell’Arma, il generale Salvatore Luongo, e dall’amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi si prevedono collaborazioni per la realizzazione di attività formative, informative ed addestrative, volte ad assicurare la protezione del patrimonio aziendale e la tutela del personale, anche in Paesi esteri, ove insistono siti strategici; cooperare in materia di salvaguardia dell’ambiente e del territorio, anche attraverso il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, avendo particolare riguardo al tema della gestione e dello smaltimento dei rifiuti; e approfondire le tematiche inerenti agli scenari globali nel mondo dell’energia, della sicurezza energetica e la protezione delle infrastrutture critiche.

Per la realizzazione di tali obiettivi l’Arma dei Carabinieri potrà organizzare, anche avvalendosi della 2^ Brigata Mobile e dei Reparti Speciali, attività formative ed esercitazioni congiunte con il personale di Snam. Quest’ultima si è impegnata a sostenere logisticamente le attività in favore dei propri dipendenti, nonché ad individuare tecnici ed esperti che possano intervenire nelle attività di formazione rivolte agli ufficiali ed ai marescialli delle scuole dell’Arma.