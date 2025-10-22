Snam ha ottenuto per il quinto anno consecutivo il riconoscimento Gold Standard del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) per la riduzione delle emissioni di metano, a conferma dell’impegno concreto e continuativo del Gruppo su questo fronte. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito dell’iniziativa Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) promossa dall’UNEP, premia le aziende che adottano i più alti standard di trasparenza e accuratezza nella rendicontazione delle emissioni di metano e nell’efficacia delle azioni di mitigazione. Secondo quanto emerso dall’analisi annuale condotta su oltre 150 aziende a livello globale, Snam si è distinta per l’eccellenza nelle attività di monitoraggio, reporting e riduzione delle emissioni di metano. La Società aderisce volontariamente al protocollo OGMP 2.0 dal 2020.

In linea con gli impegni assunti nell’ambito dell’iniziativa, Snam ha registrato nel 2024 una riduzione delle emissioni di metano del 13% rispetto all’anno precedente e del 63% rispetto alla baseline del 2015. Questi risultati si inseriscono in una strategia climatica più ampia, che ha visto nel 2024 una riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 del 16% rispetto al 2023 e del 29% rispetto al 2022. Le emissioni Scope 3 sono diminuite del 10% rispetto al 2023 e del 15% rispetto alla baseline 2022, grazie alla riduzione dell’intensità emissiva della supply chain e alle minori emissioni delle società controllate.

Il riconoscimento giunge a conferma dell’impegno di Snam nella riduzione delle emissioni di metano e, più in generale, del percorso verso la neutralità carbonica, con l’obiettivo di azzerare le emissioni Scope 1 e 2 entro il 2040 e raggiungere il Net Zero su tutte le emissioni, comprese le Scope 3, entro il 2050. La Società è inoltre impegnata nella decarbonizzazione del sistema energetico attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative come, ad esempio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), funzionale anche alla tutela della competitività delle industrie hard to abate.